Hè Huế 2026 có gì mà khiến du khách “đứng ngồi không yên”?
Nguyễn Thuấn
10/05/2026, 10:32
Chuỗi sự kiện Lễ hội mùa Hạ thuộc Festival Huế 2026 vừa được công bố, mở ra hành trình trải nghiệm kéo dài suốt tháng 5 và 6 với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và du lịch đặc sắc, hứa hẹn mang đến không khí sôi động cho Cố đô...
Sau tháng 4 sôi động với nhiều chương trình nghệ thuật ấn tượng, Festival Huế 2026 tiếp tục “giữ nhiệt” bằng Lễ hội mùa Hạ, kéo dài từ tháng 5 đến hết tháng 6 với lịch trình dày đặc, đa dạng sắc màu.
Cụ thể, trong tháng 5, không khí lễ hội đậm chất truyền thống sẽ lan tỏa khắp thành phố. Điểm nhấn là Tuần lễ Phật Đản Huế 2026 với các nghi lễ trang nghiêm, mang đậm dấu ấn văn hóa Phật giáo của vùng đất Cố đô. Cùng với đó, Lễ hội Ẩm thực chay quy tụ nhiều đầu bếp và cơ sở ẩm thực, mang đến hành trình khám phá hương vị thanh tịnh đầy hấp dẫn.
Du khách còn có cơ hội trải nghiệm không gian làng quê tại Ngày hội làng Dương Nỗ, nơi tái hiện sinh động đời sống dân gian, tạo cầu nối gần gũi giữa du khách và văn hóa bản địa. Song song, các hoạt động triển lãm và quảng bá như Ngày hội non sông, chương trình giới thiệu Lăng Cô – vịnh đẹp thế giới hay Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc miền núi cũng góp phần làm giàu thêm bức tranh lễ hội.
Bước sang tháng 6, tâm điểm sẽ là Tuần lễ Festival Nghệ thuật Quốc tế Huế với sự góp mặt của nhiều đoàn nghệ thuật trong và ngoài nước, biểu diễn tại các sân khấu cộng đồng. Đặc biệt, Lễ hội đường phố “Sắc màu văn hóa” hứa hẹn biến không gian đô thị thành sân khấu mở đầy sôi động với những màn trình diễn rực rỡ.
Không dừng lại ở đó, hàng loạt hoạt động trải nghiệm như Lễ hội hoa đăng, Lễ hội Bia, Ngày hội Sen Huế 2026, “Photo tour” hay “Chợ quê ngày hội” tiếp tục mang đến những góc nhìn mới mẻ, hấp dẫn cho du khách. Các triển lãm mỹ thuật, di sản cùng chuyên đề về Lê Bá Đảng cũng tạo điểm nhấn chiều sâu cho mùa lễ hội.
Việc công bố lịch trình sớm giúp du khách dễ dàng lên kế hoạch, sẵn sàng hòa mình vào không gian lễ hội đa sắc màu, nơi Huế không chỉ là điểm đến, mà còn là trải nghiệm mùa hè khó quên.
Đà Nẵng Food Tour 2026: Khám phá tinh hoa ẩm thực xứ Quảng
Với định hướng phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tỉnh Thái Nguyên đang tăng tốc thu hút đầu tư vào các dự án nghỉ dưỡng cao cấp, sân golf và khu vui chơi giải trí tại Hồ Núi Cốc và ATK (An toàn khu) Định Hóa giai đoạn 2026-2030. Địa phương đặt mục tiêu giai đoạn 2026 - 2030 đón 12 triệu lượt khách/năm, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và quảng bá hình ảnh du lịch vùng trung du phía Bắc...
Đà Nẵng Food Tour 2026: Khám phá tinh hoa ẩm thực xứ Quảng
Tối ngày 07/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình công bố Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 - Danang Food Tour Festival 2026. Sự kiện đa sắc màu và đa trải nghiệm, hứa hẹn góp phần lan tỏa giá trị thương hiệu du lịch Đà Nẵng...
