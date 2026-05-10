Hè Huế 2026 có gì mà khiến du khách “đứng ngồi không yên”?

Chuỗi sự kiện Lễ hội mùa Hạ thuộc Festival Huế 2026 vừa được công bố, mở ra hành trình trải nghiệm kéo dài suốt tháng 5 và 6 với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và du lịch đặc sắc, hứa hẹn mang đến không khí sôi động cho Cố đô...

Sau tháng 4 sôi động với nhiều chương trình nghệ thuật ấn tượng, Festival Huế 2026 tiếp tục “giữ nhiệt” bằng Lễ hội mùa Hạ, kéo dài từ tháng 5 đến hết tháng 6 với lịch trình dày đặc, đa dạng sắc màu.

Cụ thể, trong tháng 5, không khí lễ hội đậm chất truyền thống sẽ lan tỏa khắp thành phố. Điểm nhấn là Tuần lễ Phật Đản Huế 2026 với các nghi lễ trang nghiêm, mang đậm dấu ấn văn hóa Phật giáo của vùng đất Cố đô. Cùng với đó, Lễ hội Ẩm thực chay quy tụ nhiều đầu bếp và cơ sở ẩm thực, mang đến hành trình khám phá hương vị thanh tịnh đầy hấp dẫn.

Du khách còn có cơ hội trải nghiệm không gian làng quê tại Ngày hội làng Dương Nỗ, nơi tái hiện sinh động đời sống dân gian, tạo cầu nối gần gũi giữa du khách và văn hóa bản địa. Song song, các hoạt động triển lãm và quảng bá như Ngày hội non sông, chương trình giới thiệu Lăng Cô – vịnh đẹp thế giới hay Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc miền núi cũng góp phần làm giàu thêm bức tranh lễ hội.

Du khách thưởng trà tại Vườn Ngự uyển Thiệu Phương, Đại nội Huế

Bước sang tháng 6, tâm điểm sẽ là Tuần lễ Festival Nghệ thuật Quốc tế Huế với sự góp mặt của nhiều đoàn nghệ thuật trong và ngoài nước, biểu diễn tại các sân khấu cộng đồng. Đặc biệt, Lễ hội đường phố “Sắc màu văn hóa” hứa hẹn biến không gian đô thị thành sân khấu mở đầy sôi động với những màn trình diễn rực rỡ.

Không dừng lại ở đó, hàng loạt hoạt động trải nghiệm như Lễ hội hoa đăng, Lễ hội Bia, Ngày hội Sen Huế 2026, “Photo tour” hay “Chợ quê ngày hội” tiếp tục mang đến những góc nhìn mới mẻ, hấp dẫn cho du khách. Các triển lãm mỹ thuật, di sản cùng chuyên đề về Lê Bá Đảng cũng tạo điểm nhấn chiều sâu cho mùa lễ hội.

Việc công bố lịch trình sớm giúp du khách dễ dàng lên kế hoạch, sẵn sàng hòa mình vào không gian lễ hội đa sắc màu, nơi Huế không chỉ là điểm đến, mà còn là trải nghiệm mùa hè khó quên.