Theo dữ liệu từ Booking.com, Đà Nẵng là điểm đến hấp dẫn nhất mùa hè 2026

Mùa hè 2026 đang chứng kiến sự bùng nổ của du lịch nội địa tại Việt Nam, và Đà Nẵng nổi lên như một điểm đến hàng đầu được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất. Theo dữ liệu từ Booking.com, Đà Nẵng không chỉ giữ vững vị trí dẫn đầu mà còn khẳng định sức hút mạnh mẽ nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa tiện nghi hiện đại và cơ sở hạ tầng du lịch biển cao cấp.

Sáng ngày 03/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, cho biết: Báo cáo dự đoán xu hướng du lịch năm 2026 của Booking.com định nghĩa năm 2026 sẽ là năm của “Kỷ nguyên Khẳng định bản thân” (Era of You) – một xu thế đang được thể hiện rõ nét qua cách du khách Việt lên kế hoạch cho các chuyến du lịch của mình. Và theo Dữ liệu từ Booking.com, mùa hè năm 2026, Đà Nẵng vẫn giữ vững vị trí là điểm đến được yêu thích nhất và tiếp tục dẫn đầu danh sách nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa sự tiện nghi và cơ sở hạ tầng cao cấp cho du lịch biển trong số 10 điểm đến nội địa được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất cho kỳ nghỉ (từ ngày 1/6 đến ngày 31/8/2026); các thứ hạng kế tiếp lần lượt là: Nha Trang, TP. Hồ Chí Minh, Đà Lạt, Hội An, Hà Nội, Vũng Tàu, Phú Quốc, Quy Nhơn, Hạ Long.

Báo cáo đi sâu vào phân tích những yếu tố làm nên sức hấp dẫn của Đà Nẵng, từ cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, văn hóa phong phú đến các dịch vụ du lịch đẳng cấp… Đà Nẵng, với vị trí địa lý thuận lợi nằm giữa ba di sản văn hóa thế giới là Huế, Hội An và Mỹ Sơn, đã từ lâu trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích khám phá và trải nghiệm. Thành phố này nổi tiếng với bãi biển Mỹ Khê, một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh, cùng với đó là hàng loạt khu nghỉ dưỡng sang trọng trải dài dọc bờ biển. Không chỉ có biển xanh, cát trắng, nắng vàng- Đà Nẵng còn sở hữu nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng như Ngũ Hành Sơn, Bà Nà Hills với cây cầu Vàng độc đáo, thu hút hàng triệu lượt khách tham quan mỗi năm.

Biển xanh, cát trắng trước khu nghỉ dưỡng Furama resort Đà Nẵng vào mỗi buổi sáng sớm. Ảnh Ngô Anh Văn

Theo bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào sức hút của Đà Nẵng chính là sự phát triển vượt bậc của cơ sở hạ tầng du lịch. Thành phố đã đầu tư mạnh mẽ vào việc nâng cấp sân bay quốc tế Đà Nẵng, mở rộng các tuyến đường giao thông và xây dựng nhiều khách sạn, resort cao cấp. Điều này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho du khách trong nước mà còn thu hút lượng lớn khách quốc tế đến với Đà Nẵng. Các dịch vụ du lịch tại đây cũng được đầu tư thích đáng để nâng cao về chất lượng, từ ẩm thực đa dạng, phong phú đến các hoạt động giải trí, thể thao dưới nước hấp dẫn…

Bên cạnh đó, Đà Nẵng còn nổi bật với nền văn hóa đặc sắc, là sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Du khách có thể dễ dàng tìm thấy những món ăn đặc sản mang đậm hương vị miền Trung như mì Quảng, cao lầu, bánh tráng cuốn thịt heo, hay tham gia vào các lễ hội văn hóa truyền thống đặc sắc. Sự thân thiện, mến khách của người dân địa phương cũng là một điểm cộng lớn, khiến du khách cảm thấy thoải mái và dễ chịu khi đến đây.

Bánh mỳ kẹp thịt nướng -Ẩm thực Đà Nẵng được nhiều khách nước ngoài ưa chuộng. Ảnh Ngô Anh Văn

Không chỉ dừng lại ở việc phát triển du lịch biển, Đà Nẵng còn chú trọng đến việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử. Các di tích, bảo tàng được bảo tồn và trùng tu thường xuyên, tạo điều kiện cho du khách tìm hiểu sâu hơn về lịch sử và văn hóa của vùng đất này. Điều này không chỉ giúp Đà Nẵng giữ chân du khách mà còn tạo ra những trải nghiệm du lịch độc đáo, khác biệt.

Nhìn về tương lai, Đà Nẵng đang hướng tới mục tiêu trở thành một trong những trung tâm du lịch hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Với chiến lược phát triển bền vững, chú trọng vào việc bảo vệ môi trường và phát triển du lịch xanh, Đà Nẵng hứa hẹn sẽ tiếp tục là điểm đến hấp dẫn không chỉ trong mùa hè 2026 mà còn trong nhiều năm tới.

Từ kết quả trên cho thấy, Đà Nẵng không chỉ là một điểm đến du lịch biển lý tưởng mà còn là nơi hội tụ của văn hóa, lịch sử và sự phát triển hiện đại. Với những lợi thế vượt trội về cảnh quan, cơ sở hạ tầng và dịch vụ du lịch, Đà Nẵng xứng đáng là điểm đến được yêu thích nhất mùa hè này. Du khách đến với Đà Nẵng không chỉ để nghỉ dưỡng mà còn để khám phá, trải nghiệm và tận hưởng những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất miền Trung đầy nắng gió.