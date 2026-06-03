Theo dữ liệu từ Booking.com, Đà Nẵng là điểm đến hấp dẫn nhất mùa hè 2026
Ngô Anh Văn
03/06/2026, 12:14
Mùa hè 2026 đang chứng kiến sự bùng nổ của du lịch nội địa tại Việt Nam, và Đà Nẵng nổi lên như một điểm đến hàng đầu được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất. Theo dữ liệu từ Booking.com, Đà Nẵng không chỉ giữ vững vị trí dẫn đầu mà còn khẳng định sức hút mạnh mẽ nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa tiện nghi hiện đại và cơ sở hạ tầng du lịch biển cao cấp.
Sáng ngày
03/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, cho biết: Báo cáo dự đoán xu hướng du lịch năm 2026 của
Booking.com định nghĩa năm 2026 sẽ là năm của “Kỷ nguyên Khẳng định bản thân” (Era
of You) – một xu thế đang được thể hiện rõ nét qua cách du khách Việt lên kế
hoạch cho các chuyến du lịch của mình. Và theo Dữ liệu từ Booking.com, mùa hè năm 2026, Đà Nẵng vẫn giữ vững vị trí là điểm
đến được yêu thích nhất và tiếp tục dẫn đầu danh sách nhờ sự kết hợp hoàn hảo
giữa sự tiện nghi và cơ sở hạ tầng cao cấp cho du lịch biển trong số 10 điểm đến nội
địa được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất cho kỳ nghỉ (từ ngày 1/6 đến ngày
31/8/2026); các thứ hạng kế tiếp lần lượt là: Nha Trang, TP. Hồ Chí Minh, Đà
Lạt, Hội An, Hà Nội, Vũng Tàu, Phú Quốc, Quy Nhơn, Hạ Long.
Báo cáo đi
sâu vào phân tích những yếu tố làm nên sức hấp dẫn của Đà Nẵng, từ cảnh quan
thiên nhiên tuyệt đẹp, văn hóa phong phú đến các dịch vụ du lịch đẳng cấp… Đà Nẵng,
với vị trí địa lý thuận lợi nằm giữa ba di sản văn hóa thế giới là Huế, Hội An
và Mỹ Sơn, đã từ lâu trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích khám
phá và trải nghiệm. Thành phố này nổi tiếng với bãi biển Mỹ Khê, một trong những
bãi biển đẹp nhất hành tinh, cùng với đó là hàng loạt khu nghỉ dưỡng sang trọng
trải dài dọc bờ biển. Không chỉ có biển xanh, cát trắng, nắng vàng- Đà Nẵng còn sở hữu nhiều danh
lam thắng cảnh nổi tiếng như Ngũ Hành Sơn, Bà Nà Hills với cây cầu Vàng độc
đáo, thu hút hàng triệu lượt khách tham quan mỗi năm.
Theo bà Trương Thị
Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, một trong những
yếu tố quan trọng góp phần vào sức hút của Đà Nẵng chính là sự phát triển vượt
bậc của cơ sở hạ tầng du lịch. Thành phố đã đầu tư mạnh mẽ vào việc nâng cấp
sân bay quốc tế Đà Nẵng, mở rộng các tuyến đường giao thông và xây dựng nhiều
khách sạn, resort cao cấp. Điều này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho du
khách trong nước mà còn thu hút lượng lớn khách quốc tế đến với Đà Nẵng. Các
dịch vụ du lịch tại đây cũng được đầu tư thích đáng để nâng cao về chất lượng,
từ ẩm thực đa dạng, phong phú đến các hoạt động giải trí, thể thao dưới nước
hấp dẫn…
Bên
cạnh đó, Đà Nẵng còn nổi bật với nền văn hóa đặc sắc, là sự giao thoa giữa
truyền thống và hiện đại. Du khách có thể dễ dàng tìm thấy những món ăn đặc sản
mang đậm hương vị miền Trung như mì Quảng, cao lầu, bánh tráng cuốn thịt heo,
hay tham gia vào các lễ hội văn hóa truyền thống đặc sắc. Sự thân thiện, mến
khách của người dân địa phương cũng là một điểm cộng lớn, khiến du khách cảm
thấy thoải mái và dễ chịu khi đến đây.
Không
chỉ dừng lại ở việc phát triển du lịch biển, Đà Nẵng còn chú trọng đến việc bảo
tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử. Các di tích, bảo tàng được bảo
tồn và trùng tu thường xuyên, tạo điều kiện cho du khách tìm hiểu sâu hơn về
lịch sử và văn hóa của vùng đất này. Điều này không chỉ giúp Đà Nẵng giữ chân
du khách mà còn tạo ra những trải nghiệm du lịch độc đáo, khác biệt.
Nhìn
về tương lai, Đà Nẵng đang hướng tới mục tiêu trở thành một trong những trung
tâm du lịch hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Với chiến lược phát triển bền vững,
chú trọng vào việc bảo vệ môi trường và phát triển du lịch xanh, Đà Nẵng hứa
hẹn sẽ tiếp tục là điểm đến hấp dẫn không chỉ trong mùa hè 2026 mà còn trong
nhiều năm tới.
Từ
kết quả trên cho thấy, Đà Nẵng không chỉ là một điểm đến du lịch biển lý tưởng
mà còn là nơi hội tụ của văn hóa, lịch sử và sự phát triển hiện đại. Với những
lợi thế vượt trội về cảnh quan, cơ sở hạ tầng và dịch vụ du lịch, Đà Nẵng xứng
đáng là điểm đến được yêu thích nhất mùa hè này. Du khách đến với Đà Nẵng không
chỉ để nghỉ dưỡng mà còn để khám phá, trải nghiệm và tận hưởng những giá trị
văn hóa đặc sắc của vùng đất miền Trung đầy nắng gió.
Hải Phòng mở rộng tiềm năng du lịch trong không gian phát triển mới
Mới bắt đầu mùa cao điểm du lịch hè, Hải Phòng đã ghi nhận những tín hiệu không chỉ “nóng” về lượng mà còn có chiều sâu hơn về chất. Doanh nghiệp không còn chỉ “đón khách” mà đã bắt đầu “dẫn dắt trải nghiệm”…
Đà Nẵng khẳng định năng lực tổ chức du lịch MICE quy mô lớn
Từ ngày 1/6 – 3/6, Đà Nẵng đã chào đón 5.000 khách MICE - một trong những đoàn khách MICE lớn đến Đà Nẵng trong năm 2026. Tín hiệu này tiếp tục khẳng định năng lực tổ chức sự kiện và du lịch MICE chuyên nghiệp của thành phố...
Gia Lai mở rộng cơ hội hợp tác và thu hút khách quốc tế
Trong Năm Du lịch quốc gia 2026, ngành du lịch Gia Lai đang tích cực quảng bá thông điệp "Đại ngàn chạm biển xanh". Đây được xem là “cơ hội vàng” để địa phương kích hoạt trục biển - cao nguyên, định vị thương hiệu du lịch trên bản đồ quốc gia...
Trung Quốc: Tỉnh Hải Nam tăng tốc xây dựng trung tâm du lịch y tế quốc tế
Khu thí điểm Bác Ngao Lạc Thành đang tận dụng các chính sách đặc thù, hệ sinh thái y tế tiên tiến và lợi thế du lịch nghỉ dưỡng để thu hút bệnh nhân quốc tế, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm du lịch y tế hàng đầu châu Á…
Kết nối hàng không quốc tế, Huế nhắm tới "thị trường tỷ dân"
Thành phố Huế tích cực tìm kiếm cơ hội kết nối với các đối tác hàng không, lữ hành hàng đầu Trung Quốc, tạo tiền đề phát triển các chuyến bay charter và gia tăng dòng khách quốc tế đến Cố đô...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: