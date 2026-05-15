Hà Nội hướng tới GRDP bình quân đầu người đạt tối thiểu 200.000 USD

Giai đoạn 2066 - 2085, Hà Nội hướng tới một trong những trung tâm có tầm ảnh hưởng lớn trong mạng lưới các thành phố khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và toàn cầu. Dẫn dắt các xu hướng phát triển đô thị thông minh, kinh tế tri thức và đổi mới sáng tạo, là siêu đô thị bền vững tiêu biểu, tác động quốc tế sâu rộng; GRDP bình quân đầu người đạt tối thiểu 200.000 USD…

Ngày 13/5/2026, UBND TP.Hà Nội đã ban hành Quyết định 2512/QĐ – UBND phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Theo quy hoạch, đến năm 2035, Thủ đô Hà Nội sẽ trở thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại; hội tụ tinh hoa văn hoá, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; có năng lực cạnh tranh cao, chính trị - xã hội ổn định, thành phố thanh bình, người dân hạnh phúc, trở thành điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn…; Quy mô GRDP năm 2035 đạt khoảng 200 tỷ USD, GRDP bình quân đầu người đạt tối thiểu 18.800 USD…

Nội dung Quy hoạch cho biết Hà Nội sẽ phát triển theo mô hình "Chùm đô thị hướng tâm". Định hình cấu trúc không gian bao gồm 09 Cực phát triển, 09 Trung tâm lớn và 09 Trục động lực.

HÌNH THÀNH 9 CỰC PHÁT TRIỂN, 9 TRUNG TÂM LỚN

Trong đó, 09 cực tăng trưởng gồm:

Cực Trung tâm - khu vực nội đô lịch sử và mở rộng (Hữu ngạn Sông Hồng). Đây là Cực Văn hóa - Lịch sử - Chính trị, là trung tâm đầu não chính trị hành chính, tài chính và văn hóa cốt lõi của Thủ đô; Phát triển đô thị Thể thao, xác lập sông Nhuệ là trục xanh chiến lược đa mục tiêu: tích hợp hệ sinh thái tự nhiên, điều tiết thủy văn và hạ tầng giao thông xanh, đóng vai trò hành lang cảnh quan chủ đạo dẫn dắt không gian từ ngoại vi vào lõi đô thị trung tâm.

Cực phía Bắc (thuộc vùng Đông Anh - Mê Linh - Sóc Sơn cũ), là Cực động lực Hội nhập (Đô thị dịch vụ, thương mại quốc tế, tài chính, logistics gắn với Cảng hàng không quốc tế cửa ngõ Nội Bài; khu thương mại tự do; trung tâm công nghiệp công nghệ cao).

Cực phía Đông (thuộc vùng Gia Lâm - Long Biên cũ) là Cực động lực cửa ngõ và thương mại dịch vụ (Phát triển các tổ hợp thương mại quy mô vùng, cảng cạn, trung tâm logistics hiện đại gắn với trục quốc lộ 5 và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng kết nối Thủ đô với tam giác kinh tế động lực phía Đông (Hải Phòng - Quảng Ninh).

Cực phía Nam (thuộc vùng Phú Xuyên - Ứng Hòa cũ) là Cực động lực công nghiệp và logistics (Đô thị logistics - công nghiệp công nghệ cao, y tế, dịch vụ liên vùng, đầu mối giao thông đa phương thức gắn với Sân bay thứ 2 phía Nam Hà Nội, đường sắt tốc độ cao, cảng sông).

Cực phía Nam, Tây Nam (Vân Đình - Đại Nghĩa) là Đô thị cảnh quan sinh thái hai bên sông và di sản, tín ngưỡng gắn với Sân bay thứ 2 phía Nam Hà Nội.

Cực phía Tây Nam (thuộc vùng Xuân Mai - Chương Mỹ cũ) là Đô thị giáo dục, đào tạo, y tế gắn với nghỉ dưỡng sinh thái.

Cực phía Tây (Hòa Lạc) là Đô thị khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và giáo dục, khu thương mại tự do. Trọng tâm là Khu công nghệ cao Hòa Lạc và Đại học quốc gia Hà Nội; gắn kết với trục phát triển kết nối các tỉnh phía Tây (Phú Thọ, Sơn La,…).

Cực phía Tây Bắc (đô thị Sơn Tây - Ba Vì) là Đô thị văn hóa lịch sử, du lịch nghỉ dưỡng gắn với rừng quốc gia, núi Tản - sông Đà, nhiệm vụ an ninh - quốc phòng; kết nối với các đô thị Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Việt Trì - Phú Thọ.

Cực Sông Hồng là cực phát triển và không gian cảnh quan đặc biệt, đa chức năng và là trung tâm văn hóa, tài chính, dịch vụ thương mại, du lịch và là động lực phát triển mới của Thủ đô.

Hà Nội cũng quy hoạch 09 trung tâm lớn theo quy mô, tính chất, vai trò, tiềm năng thế mạnh vượt trội:

Trung tâm đô thị Nam Sông Hồng: Trung tâm đầu não chính trị, hành chính, văn hóa, di sản, tài chính, thương mại dịch vụ, hội nhập quốc tế, y tế, du lịch, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, logistics;

Trung tâm đô thị Bắc Sông Hồng: Phát triển kinh tế - dịch vụ - hội nhập kinh tế, quốc tế;

Trung tâm đô thị phía Đông: Phát triển thương mại dịch vụ - hội nhập quốc tế - y tế - du lịch - logistics - giáo dục đào tạo;

Trung tâm đô thị Thể thao: Phát triển thể thao quốc gia, quốc tế;

Trung tâm đô thị Phú Xuyên: Phát triển logistics – y tế - công nghiệp công nghệ cao - hội nhập quốc tế;

Trung tâm đô thị Vân Đình - Đại Nghĩa: Di sản - văn hóa tâm linh - du lịch dịch vụ, sinh thái - làng nghề;

Trung tâm đô thị Xuân Mai: Giáo dục đào tạo - sinh thái cảnh quan - du lịch dịch vụ;

Trung tâm đô thị Hòa Lạc: Trung tâm Khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo - giáo dục đào tạo - y tế;

Trung tâm đô thị Sơn Tây: Văn hóa - di sản - đào tạo - y tế - sinh thái cảnh quan.

QUY HOẠCH 09 TRỤC ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN

Bên cạnh đó, Quy hoạch cũng xác lập 09 trục động lực phát triển, gồm:

Trục Nhật Tân - Nội Bài/ Bắc Thăng Long - Nội Bài: Là trục xương sống hình thành Đô thị phía Bắc cửa ngõ đối ngoại, biểu tượng cho hiện đại và hội nhập của Thủ đô; Phát triển mô hình Đô thị sân bay gắn liền với Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Phối cảnh dự án Trục đại lộ sông Hồng. Ảnh minh hoạ

Trục Hồ Tây - Cổ Loa - Sân bay Gia Bình: Là trục không gian kết nối trung tâm đến vùng kinh tế mới phía Đông Bắc và Sân bay Gia Bình (Bắc Ninh); Hình thành các trung tâm phát triển mới khu đô thị sáng tạo, tài chính - công nghệ cao; Thúc đẩy phát triển các khu đô thị hiện đại, dịch vụ chất lượng cao; kết nối Bắc Ninh, hành lang kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng,…

Trục Quốc lộ 5/Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng: Kết nối Hà Nội với cửa ngõ ra biển (cảng biển quốc tế). Trục đô thị dịch vụ, thương mại và logistics thông minh.

Trục Quốc lộ 1A/ Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ: Hành lang kinh tế chủ đạo kết nối Hà Nội với mạng lưới kinh tế quốc gia phía Nam và Vùng duyên hải; Tập trung phát triển mạnh về công nghiệp hỗ trợ, dịch vụ logistics và vận tải đa phương thức.

Trục Quốc lộ 21B/Quốc lộ 21C: Vừa là trục hỗ trợ giảm tải cho Quốc lộ 1A (trục công nghiệp - logistics), đồng thời là trục không gian xanh - văn hóa đặc thù, trục kết nối di sản Hoàng Thành Thăng Long - Văn Miếu, Quốc Tử Giám - Ba Sao - Hương Tích - Bái Đính.

Trục Quốc lộ 6/ Tuyến đường Hà Đông - Xuân Mai: Phát triển chuỗi đô thị sinh thái kết nối Đô thị trung tâm với Đô thị Xuân Mai và cửa ngõ vùng Tây Bắc.

Trục Đại lộ Thăng Long/ Hồ Tây - Ba Vì: Đóng vai trò kết nối Đô thị trung tâm với Cực tăng trưởng phía Tây (Đô thị Hòa Lạc), vườn quốc gia Ba Vì; Vừa là trục động lực kinh tế tri thức (Khoa học, Công nghệ, Giáo dục), vừa là trục không gian văn hóa - cảnh quan đặc sắc kết nối văn hóa Thăng Long - xứ Đoài.

Trục Quốc lộ 32/ Tuyến đường Tây Thăng Long: Là trục hướng tâm quan trọng kết nối Đô thị trung tâm với Đô thị Sơn Tây và vùng thượng lưu sông Hồng - Phú Thọ. Phát triển theo mô hình đô thị dịch vụ du lịch, văn hóa lịch sử.

Trục Đại lộ cảnh quan Sông Hồng: Là trục chiến lược, trục không gian xanh trung tâm, đồng thời là trục kinh tế, thương mại, dịch vụ và đô thị gắn với văn hóa 13 sáng tạo, khoa học công nghệ dọc hai bên sông Hồng. Đây cũng là không gian biểu trưng cho hình ảnh Hà Nội “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo”, hướng tới trở thành biểu tượng mới của Thủ đô văn minh, hiện đại; kết nối với các tỉnh dọc sông Hồng và các khu vực sông thuộc hệ thống sông Hồng trở thành vùng cảnh quan kinh tế - sinh thái đặc trưng của khu vực phía Bắc.