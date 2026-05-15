Hà Nội hướng tới GRDP bình quân đầu người đạt tối thiểu 200.000 USD
Phan Nam
15/05/2026, 07:10
Giai đoạn 2066 - 2085, Hà Nội hướng tới một trong những trung tâm có tầm ảnh hưởng lớn trong mạng lưới các thành phố khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và toàn cầu. Dẫn dắt các xu hướng phát triển đô thị thông minh, kinh tế tri thức và đổi mới sáng tạo, là siêu đô thị bền vững tiêu biểu, tác động quốc tế sâu rộng; GRDP bình quân đầu người đạt tối thiểu 200.000 USD…
Ngày 13/5/2026, UBND
TP.Hà Nội đã ban hành Quyết định 2512/QĐ – UBND phê duyệt Quy
hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Theo quy hoạch, đến
năm 2035,
Thủ đô Hà Nội sẽ trở
thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại; hội tụ tinh hoa văn hoá, hội nhập quốc
tế ngày càng sâu rộng; có năng lực cạnh tranh cao, chính trị - xã hội ổn định,
thành phố thanh bình, người dân hạnh phúc, trở thành điểm đến an toàn, thân
thiện và hấp dẫn…; Quy mô GRDP năm 2035 đạt khoảng
200 tỷ USD,
GRDP bình quân đầu người đạt tối thiểu 18.800 USD…
Nội dung Quy hoạch
cho biết Hà Nội sẽ phát triển theo mô hình "Chùm đô thị hướng
tâm". Định
hình cấu trúc không gian bao gồm 09 Cực phát triển, 09 Trung tâm lớn và 09 Trục
động lực.
HÌNH THÀNH
9 CỰC PHÁT TRIỂN, 9 TRUNG TÂM LỚN
Trong đó,09
cực tăng trưởng gồm:
Cực Trung tâm -
khu vực nội đô lịch sử và mở rộng (Hữu ngạn Sông Hồng). Đây là Cực Văn hóa - Lịch sử - Chính trị, là trung tâm
đầu não chính trị hành chính, tài chính và văn hóa cốt lõi của Thủ đô; Phát triển đô thị Thể thao, xác lập
sông Nhuệ là trục xanh chiến lược đa mục tiêu: tích hợp hệ sinh thái tự nhiên,
điều tiết thủy văn và hạ tầng giao thông xanh, đóng vai trò hành lang cảnh quan
chủ đạo dẫn dắt không gian từ ngoại vi vào lõi đô thị trung tâm.
Cực phía Bắc
(thuộc vùng Đông Anh - Mê Linh - Sóc Sơn cũ), là Cực động lực Hội nhập (Đô thị dịch
vụ, thương mại quốc tế, tài chính, logistics gắn với Cảng hàng không quốc tế
cửa ngõ Nội Bài; khu thương mại tự do; trung tâm công nghiệp công nghệ cao).
Cực phía Đông (thuộc vùng Gia Lâm - Long Biên cũ) là Cực động lực
cửa ngõ và thương mại dịch vụ (Phát triển các tổ hợp thương
mại quy mô vùng, cảng cạn, trung
tâm logistics hiện đại gắn với trục quốc lộ 5 và cao
tốc Hà Nội - Hải Phòng kết nối Thủ đô với tam giác kinh tế động lực phía Đông
(Hải Phòng - Quảng Ninh).
Cực phía Nam (thuộc vùng Phú Xuyên - Ứng Hòa cũ) là Cực động
lực công nghiệp và logistics (Đô thị logistics - công
nghiệp công nghệ cao, y tế, dịch vụ liên vùng, đầu mối giao thông đa phương thức
gắn với Sân bay thứ 2 phía Nam Hà Nội, đường sắt tốc độ cao, cảng sông).
Cực phía Nam, Tây Nam (Vân Đình - Đại Nghĩa) là Đô thị cảnh
quan sinh thái hai bên sông và di sản, tín ngưỡng gắn với Sân bay thứ 2 phía
Nam Hà Nội.
Cực phía Tây Nam (thuộc vùng Xuân Mai - Chương Mỹ cũ) là Đô thị giáo dục, đào tạo, y tế gắn với nghỉ dưỡng sinh thái.
Cực phía Tây (Hòa Lạc) là Đô thị khoa học công nghệ, đổi mới
sáng tạo và giáo
dục, khu thương mại tự do. Trọng tâm là Khu công nghệ cao Hòa Lạc và Đại học
quốc gia Hà Nội; gắn
kết với trục phát triển kết nối các tỉnh phía Tây (Phú Thọ, Sơn La,…).
Cực phía Tây Bắc
(đô thị Sơn Tây - Ba Vì) là
Đô thị văn hóa lịch sử, du lịch nghỉ dưỡng gắn với rừng quốc gia, núi Tản -
sông Đà, nhiệm vụ an ninh - quốc phòng; kết nối với các đô thị Vĩnh Yên, Vĩnh
Phúc, Việt Trì - Phú Thọ.
Cực Sông Hồng là cực phát triển và không gian cảnh quan đặc biệt, đa chức
năng và là
trung tâm văn
hóa, tài
chính, dịch
vụ thương mại, du lịch và là động lực phát triển mới của Thủ đô.
Hà Nội
cũng quy hoạch 09 trung tâm lớn theo quy
mô, tính chất, vai trò, tiềm năng thế mạnh vượt trội:
Trung tâm đô thị Nam Sông Hồng: Trung tâm
đầu não chính trị, hành chính, văn hóa, di sản, tài chính, thương mại dịch vụ,
hội nhập quốc tế, y tế, du lịch, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo,
logistics;
Trung tâm đô thị
Bắc Sông Hồng: Phát triển kinh
tế - dịch
vụ - hội nhập kinh tế, quốc tế;
Trung tâm đô thị phía Đông: Phát triển thương mại dịch vụ - hội nhập quốc tế - y tế - du lịch - logistics - giáo dục đào tạo;
Trung tâm đô thị Thể thao: Phát triển thể thao quốc gia, quốc tế;
Trung tâm đô thị Phú Xuyên: Phát triển logistics
– y tế - công nghiệp công nghệ cao - hội nhập
quốc tế;
Trung tâm đô thị Vân Đình - Đại Nghĩa: Di sản - văn hóa tâm linh - du lịch dịch vụ, sinh thái - làng nghề;
Trung tâm đô thị
Xuân Mai: Giáo
dục đào tạo - sinh
thái cảnh quan - du
lịch dịch vụ;
Trung tâm đô thị Hòa Lạc: Trung tâm Khoa học công nghệ đổi mới
sáng tạo - giáo
dục đào tạo - y
tế;
Trung tâm đô thị Sơn Tây: Văn hóa - di sản - đào tạo - y tế - sinh thái cảnh quan.
QUY HOẠCH 09 TRỤC
ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN
Bên cạnh
đó, Quy hoạch cũng xác lập 09 trục động lực phát triển, gồm:
Trục Nhật Tân - Nội Bài/ Bắc Thăng Long - Nội Bài: Là
trục xương sống hình thành Đô thị phía Bắc cửa ngõ đối ngoại, biểu tượng cho
hiện đại và hội nhập của Thủ đô; Phát
triển mô hình Đô thị sân bay gắn liền với Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.
Trục Hồ Tây - Cổ
Loa - Sân bay Gia Bình: Là trục không gian kết nối trung tâm đến vùng kinh tế
mới phía Đông Bắc và Sân bay Gia Bình (Bắc Ninh); Hình thành các trung tâm phát triển
mới khu đô thị sáng tạo, tài chính - công nghệ cao; Thúc đẩy phát triển các khu đô thị
hiện đại, dịch vụ chất lượng cao; kết nối Bắc Ninh, hành lang kinh tế Hà Nội -
Hải Phòng - Quảng Ninh,
Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng,…
Trục Quốc lộ 5/Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng: Kết nối Hà
Nội với cửa ngõ ra biển (cảng biển quốc tế). Trục đô thị dịch vụ, thương mại và
logistics thông minh.
Trục Quốc lộ 1A/ Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ: Hành lang kinh tế chủ đạo kết nối Hà
Nội với mạng lưới kinh tế quốc gia phía Nam và Vùng duyên hải; Tập trung phát triển mạnh về công
nghiệp hỗ trợ, dịch vụ logistics và vận tải đa phương thức.
Trục Quốc lộ 21B/Quốc lộ 21C: Vừa là trục hỗ trợ giảm
tải cho Quốc lộ 1A (trục công nghiệp - logistics), đồng thời là trục không gian
xanh - văn hóa đặc thù, trục kết nối di sản Hoàng Thành Thăng Long - Văn Miếu,
Quốc Tử Giám - Ba Sao - Hương Tích - Bái Đính.
Trục Quốc lộ 6/ Tuyến đường Hà Đông - Xuân Mai: Phát
triển chuỗi đô thị sinh thái kết nối Đô thị trung tâm với Đô thị Xuân Mai và
cửa ngõ vùng Tây Bắc.
Trục Đại lộ Thăng Long/ Hồ Tây - Ba Vì: Đóng vai trò kết
nối Đô thị trung tâm với Cực tăng trưởng phía Tây (Đô thị Hòa Lạc), vườn quốc
gia Ba Vì;
Vừa là trục động lực kinh tế tri thức (Khoa học, Công nghệ, Giáo dục), vừa là
trục không gian văn hóa - cảnh quan đặc sắc kết nối văn hóa Thăng Long - xứ
Đoài.
Trục Quốc lộ 32/
Tuyến đường Tây Thăng Long: Là trục hướng tâm quan trọng kết nối Đô thị trung
tâm với Đô thị Sơn Tây và vùng thượng lưu sông Hồng - Phú Thọ. Phát triển theo mô
hình đô thị dịch vụ du lịch, văn hóa lịch sử.
Trục Đại lộ cảnh
quan Sông Hồng: Là trục chiến lược, trục không gian xanh trung tâm, đồng thời
là trục kinh tế, thương mại, dịch vụ và đô thị gắn với văn hóa 13 sáng tạo,
khoa học công nghệ dọc hai bên sông Hồng. Đây cũng là không gian biểu trưng cho
hình ảnh Hà Nội “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo”, hướng tới trở thành biểu tượng
mới của Thủ đô văn minh, hiện đại; kết nối với các tỉnh dọc sông Hồng và các
khu vực sông thuộc hệ thống sông Hồng trở thành vùng cảnh quan kinh tế - sinh
thái đặc trưng của khu vực phía Bắc.
Thúc đẩy khả năng tham gia của các doanh nghiệp Việt vào chuỗi cung ứng toàn cầu
Thúc đẩy khả năng tham gia của các doanh nghiệp Việt vào chuỗi cung ứng toàn cầu
Bắc Ninh công khai dự án nhà ở cho phép người nước ngoài được mua
4 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực xây dựng
Hue Legacy Residence: Tọa độ đón sóng du lịch tại thành phố di sản
Giới đầu tư "săn đón" căn hộ mặt biển sở hữu lâu dài tại vị trí đắc địa trên đại lộ Trần Phú - Nha Trang
