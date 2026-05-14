TP. Hồ Chí Minh khẩn trương tháo gỡ vướng mắc cho hơn 800 dự án
Phạm Vinh
14/05/2026, 10:14
TP. Hồ Chí Minh đang khẩn trương triển khai nhiều biện pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho hơn 800 dự án tồn đọng, khơi thông nguồn lực và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế…
Ngày 13/5, Hiệp hội bất động sản TP. Hồ Chí Minh (HoREA) đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị số 45/CT-UBND ngày 5/5/2026 của UBND TP. Hồ Chí Minh về tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài trên địa bàn Thành phố.
VƯỚNG MẮC CHỒNG CHÉO, TIẾN ĐỘ XỬ LÝ CHẬM
Tại hội nghị, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TP. Hồ Chí Minh (HoREA), cho biết toàn Thành phố có 838 dự án, khu đất thuộc lĩnh vực đầu tư công, đầu tư tư nhân và đầu tư nước ngoài (FDI) cần được rà soát, tháo gỡ.
Trong đó, gần 200 tài sản, khu đất và dự án do UBND TP. Hồ Chí Minh quản lý đã giải quyết được 162 trường hợp, còn lại 32 dự án đang tiếp tục được xử lý. Đối với nhóm dự án thuộc doanh nghiệp nhà nước quản lý, mới chỉ có 5 dự án được tháo gỡ hoàn toàn, còn 22 dự án khác cơ bản được xử lý nhưng vẫn đang hoàn tất các thủ tục liên quan.
Ngoài ra, TP. Hồ Chí Minh cũng đang tập trung tháo gỡ cho 116 dự án đầu tư công nằm trong danh sách ưu tiên xử lý theo Chỉ thị 45/CT-UBND. Trong số này, 41 dự án đã được chỉ đạo giải quyết theo Kế hoạch 34/KH-UBND ban hành trước đó.
Riêng nhóm tài sản công, Thành phố đã tháo gỡ được 18/42 dự án và cơ sở nhà đất, trong khi 21 trường hợp khác vẫn đang tiếp tục xử lý. Đáng chú ý, số dự án tồn đọng liên quan thanh tra, điều tra và xét xử hiện giảm còn 8 trường hợp, cho thấy quá trình rà soát đang có những chuyển biến tích cực.
Tuy nhiên, dù nhiều dự án đã được tháo gỡ nhưng cộng đồng doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh vẫn cho rằng tiến độ xử lý trên thực tế vẫn còn chậm so với kỳ vọng. Nhiều dự án dù đã hoàn thiện hồ sơ từ nhiều năm trước nhưng vẫn chưa thể triển khai do vướng mắc chồng chéo giữa các quy định liên quan đến đất đai, quy hoạch, tài chính và đầu tư.
THÁO GỠ TỪNG NHÓM VẤN ĐỀ, ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ
Bà Nguyễn Nam Phương, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Lan Anh, cho biết doanh nghiệp đã phát triển nhiều dự án khu dân cư tại Bà Rịa - Vũng Tàu và TP. Hồ Chí Minh nhưng một số dự án vẫn gặp khó khăn do các thủ tục liên quan đến thuế và quy hoạch chưa được xử lý dứt điểm.
Ông Trương Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân, cho biết với những doanh nghiệp nhiều năm theo đuổi phân khúc nhà ở xã hội như Hoàng Quân, các nghị quyết, chỉ đạo gần đây của Trung ương và Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản mang lại nhiều cơ hội cho doanh nghiệp trong việc khơi thông dự án và phục hồi hoạt động đầu tư.
Thực tế, nhiều dự án của doanh nghiệp từng rơi vào tình trạng “đóng băng” vì vướng mắc pháp lý kéo dài. Có dự án đình trệ suốt 5 năm, ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh và khả năng phục hồi của doanh nghiệp. Trước những khó khăn này, UBND TP. Hồ Chí Minh đã yêu cầu các sở, ngành đẩy mạnh phối hợp, xác định rõ trách nhiệm từng đơn vị và tập trung tháo gỡ theo từng nhóm vấn đề để đẩy nhanh tiến độ xử lý dự án.
Bà Lê Thị Thu Hồng, Phó Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại (Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh), nhấn mạnh rằng Thành phố đang rà soát lại toàn bộ danh sách 838 dự án vướng mắc, đồng thời, yêu cầu các sở, ngành và doanh nghiệp phối hợp cập nhật cụ thể từng nội dung liên quan đến đất đai, quy hoạch, thuế và thủ tục đầu tư để xử lý theo từng nhóm vấn đề.
Theo ý kiến của hầu hết các doanh nghiệp, việc khơi thông các nguồn lực này không chỉ giúp doanh nghiệp sớm triển khai dự án mà còn tạo thêm dư địa cho phát triển kinh tế tư nhân và mục tiêu tăng trưởng của Thành phố trong thời gian tới.
Để góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 10% của TP. Hồ Chí Minh, các doanh nghiệp cũng đề xuất UBND Thành phố cần chỉ đạo các sở, ngành tăng cường phối hợp xử lý thủ tục và giao Sở Tài chính làm đầu mối kết nối với các đơn vị liên quan để tháo gỡ dứt điểm các dự án tồn đọng.
Theo đánh giá của các chuyên gia, đây được xem là “cơ hội hồi sinh” sau thời gian dài đối mặt với nhiều khó khăn. Những nỗ lực tháo gỡ của TP. Hồ Chí Minh không chỉ mang lại kỳ vọng lớn cho doanh nghiệp mà còn góp phần giải phóng nguồn lực đất đai, thúc đẩy đầu tư, tạo việc làm và tăng thu ngân sách cho Thành phố.
TP. Hồ Chí Minh công bố thủ tục hành chính nội bộ mới trong lĩnh vực nhà ở
14:10, 12/05/2026
TP. Hồ Chí Minh tháo gỡ “nút thắt” pháp lý và tín dụng để khơi thông nhà ở xã hội
14:24, 22/04/2026
TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu cấp 61.200 sổ hồng tại 60 dự án trong năm 2026
Bắc Ninh công khai dự án nhà ở cho phép người nước ngoài được mua
Hai dự án đầu tư xây dựng mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh gồm: dự án đầu tư xây dựng Nhà ở hỗn hợp và thương mại dịch vụ Song Khê - Nội Hoàng; dự án Chung cư hỗn hợp tại lô đất CT thuộc quy hoạch chi tiết Khu đô thị hỗn hợp, giải trí cao cấp tại Khu đô thị phía Nam, Thành phố Bắc Giang cũ…
4 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực xây dựng
Bộ Xây dựng vừa công bố 4 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi quản lý của Bộ, nhằm tiếp tục hoàn thiện quy trình giải quyết thủ tục, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện…
Hue Legacy Residence: Tọa độ đón sóng du lịch tại thành phố di sản
Ngành du lịch Huế đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mạnh mẽ, kéo theo nhu cầu lưu trú và dịch vụ bùng nổ tại khu vực trung tâm. Trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm, những tài sản sở hữu vị trí lõi, khả năng khai thác linh hoạt và giá trị văn hóa di sản như Hue Legacy Residence đang trở thành lựa chọn chiến lược của giới đầu tư.
Giới đầu tư “săn đón” căn hộ mặt biển sở hữu lâu dài tại vị trí đắc địa trên đại lộ Trần Phú - Nha Trang
Chỉ mới xuất hiện những thông tin đầu tiên trên thị trường, dự án Anh Nguyen OceanFront Horizon đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới đầu tư và nhóm khách hàng thượng lưu nhờ sở hữu vị trí được đánh giá thuộc hàng khan hiếm bậc nhất tại trung tâm Nha Trang.
Vinhomes khởi công dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Nam Tràng Cát
Ngày 14/5/2026, Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes khởi công Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Nam Tràng Cát tại phường Hải An, thành phố Hải Phòng.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: