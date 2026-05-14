TP. Hồ Chí Minh khẩn trương tháo gỡ vướng mắc cho hơn 800 dự án

Ngày 13/5, Hiệp hội bất động sản TP. Hồ Chí Minh (HoREA) đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị số 45/CT-UBND ngày 5/5/2026 của UBND TP. Hồ Chí Minh về tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài trên địa bàn Thành phố.

VƯỚNG MẮC CHỒNG CHÉO, TIẾN ĐỘ XỬ LÝ CHẬM

Tại hội nghị, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TP. Hồ Chí Minh (HoREA), cho biết toàn Thành phố có 838 dự án, khu đất thuộc lĩnh vực đầu tư công, đầu tư tư nhân và đầu tư nước ngoài (FDI) cần được rà soát, tháo gỡ.

Trong đó, gần 200 tài sản, khu đất và dự án do UBND TP. Hồ Chí Minh quản lý đã giải quyết được 162 trường hợp, còn lại 32 dự án đang tiếp tục được xử lý. Đối với nhóm dự án thuộc doanh nghiệp nhà nước quản lý, mới chỉ có 5 dự án được tháo gỡ hoàn toàn, còn 22 dự án khác cơ bản được xử lý nhưng vẫn đang hoàn tất các thủ tục liên quan.

Thành phố đang nỗ lực tháo gỡ các dự án tồn đọng, kéo dài, trong đó có các dự án của doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp FDI. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TP. Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, TP. Hồ Chí Minh cũng đang tập trung tháo gỡ cho 116 dự án đầu tư công nằm trong danh sách ưu tiên xử lý theo Chỉ thị 45/CT-UBND. Trong số này, 41 dự án đã được chỉ đạo giải quyết theo Kế hoạch 34/KH-UBND ban hành trước đó.

Riêng nhóm tài sản công, Thành phố đã tháo gỡ được 18/42 dự án và cơ sở nhà đất, trong khi 21 trường hợp khác vẫn đang tiếp tục xử lý. Đáng chú ý, số dự án tồn đọng liên quan thanh tra, điều tra và xét xử hiện giảm còn 8 trường hợp, cho thấy quá trình rà soát đang có những chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, dù nhiều dự án đã được tháo gỡ nhưng cộng đồng doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh vẫn cho rằng tiến độ xử lý trên thực tế vẫn còn chậm so với kỳ vọng. Nhiều dự án dù đã hoàn thiện hồ sơ từ nhiều năm trước nhưng vẫn chưa thể triển khai do vướng mắc chồng chéo giữa các quy định liên quan đến đất đai, quy hoạch, tài chính và đầu tư.

THÁO GỠ TỪNG NHÓM VẤN ĐỀ, ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ

Bà Nguyễn Nam Phương, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Lan Anh, cho biết doanh nghiệp đã phát triển nhiều dự án khu dân cư tại Bà Rịa - Vũng Tàu và TP. Hồ Chí Minh nhưng một số dự án vẫn gặp khó khăn do các thủ tục liên quan đến thuế và quy hoạch chưa được xử lý dứt điểm.

Ông Trương Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân, cho biết với những doanh nghiệp nhiều năm theo đuổi phân khúc nhà ở xã hội như Hoàng Quân, các nghị quyết, chỉ đạo gần đây của Trung ương và Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản mang lại nhiều cơ hội cho doanh nghiệp trong việc khơi thông dự án và phục hồi hoạt động đầu tư.

Thực tế, nhiều dự án của doanh nghiệp từng rơi vào tình trạng “đóng băng” vì vướng mắc pháp lý kéo dài. Có dự án đình trệ suốt 5 năm, ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh và khả năng phục hồi của doanh nghiệp. Trước những khó khăn này, UBND TP. Hồ Chí Minh đã yêu cầu các sở, ngành đẩy mạnh phối hợp, xác định rõ trách nhiệm từng đơn vị và tập trung tháo gỡ theo từng nhóm vấn đề để đẩy nhanh tiến độ xử lý dự án.

Bà Lê Thị Thu Hồng, Phó Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại (Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh), nhấn mạnh rằng Thành phố đang rà soát lại toàn bộ danh sách 838 dự án vướng mắc, đồng thời, yêu cầu các sở, ngành và doanh nghiệp phối hợp cập nhật cụ thể từng nội dung liên quan đến đất đai, quy hoạch, thuế và thủ tục đầu tư để xử lý theo từng nhóm vấn đề.

Theo ý kiến của hầu hết các doanh nghiệp, việc khơi thông các nguồn lực này không chỉ giúp doanh nghiệp sớm triển khai dự án mà còn tạo thêm dư địa cho phát triển kinh tế tư nhân và mục tiêu tăng trưởng của Thành phố trong thời gian tới.

Để góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 10% của TP. Hồ Chí Minh, các doanh nghiệp cũng đề xuất UBND Thành phố cần chỉ đạo các sở, ngành tăng cường phối hợp xử lý thủ tục và giao Sở Tài chính làm đầu mối kết nối với các đơn vị liên quan để tháo gỡ dứt điểm các dự án tồn đọng.

Theo đánh giá của các chuyên gia, đây được xem là “cơ hội hồi sinh” sau thời gian dài đối mặt với nhiều khó khăn. Những nỗ lực tháo gỡ của TP. Hồ Chí Minh không chỉ mang lại kỳ vọng lớn cho doanh nghiệp mà còn góp phần giải phóng nguồn lực đất đai, thúc đẩy đầu tư, tạo việc làm và tăng thu ngân sách cho Thành phố.