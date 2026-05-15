Thúc đẩy khả năng tham gia của các doanh nghiệp Việt vào chuỗi cung ứng toàn cầu

“Lễ Công bố Bản đồ hạ tầng công nghiệp hỗ trợ VASI 2026” được đánh giá là dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ tập trung tại Việt Nam, hướng tới mục tiêu nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, gia tăng năng lực cạnh tranh và thúc đẩy khả năng tham gia sâu hơn của các doanh nghiệp Việt vào chuỗi cung ứng toàn cầu…

Ngày 14/5/2026, Ban hạ tầng Hiệp hội công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (VASI) đã phối hợp với DTJ Industrial tổ chức “Lễ công bố Bản đồ hạ tầng công nghiệp hỗ trợ VASI 2026” với sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ cùng các hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Thông điệp xuyên suốt của chương trình là kiến tạo một hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ đồng bộ, hiện đại, xanh và có khả năng cạnh tranh quốc tế, nơi doanh nghiệp không chỉ tiếp cận quỹ đất và hạ tầng sản xuất mà còn được kết nối chuỗi cung ứng, công nghệ, dịch vụ hỗ trợ nhà máy, logistics và các nguồn lực đầu tư chiến lược.

GIÚP DOANH NGHIỆP TIẾT KIỆM 10 - 20% CHI PHÍ

Chia sẻ về sự cần thiết của việc xây dựng và công bố Bản đồ hạ tầng công nghiệp hỗ trợ VASI, ông Lê Minh Sơn, đại diện DTJ Industrial, cho biết: khái niệm lợi thế kinh tế từ phát triển quy mô ngoài doanh nghiệp gắn với các nghiên cứu của nhà kinh tế học người Anh Alfred Marshall (từ những năm 1890), ông cho rằng “khi các doanh nghiệp cùng ngành tập trung với nhau, tri thức, công nghệ và cơ hội sẽ lan tỏa trong toàn hệ sinh thái.” Họ cùng hưởng lợi từ nguồn lao động chuyên môn hóa; nhà cung ứng và dịch vụ hỗ trợ tập trung; lan tỏa kiến thức, công nghệ và kinh nghiệm; tạo hiệu ứng thương hiệu, dễ thu hút khách hàng... Đây chính là nền tảng lý thuyết cho các mô hình kinh tế công nghiệp đã thành công trong suốt các thế kỷ vừa qua.

Thực tế, logistics thường chiếm 20% GDP, ăn mòn lợi nhuận của doanh nghiệp, đặc biệt là trong bối cảnh bất ổn địa chính trị đang làm đứt gãy chuỗi cung ứng và khiến chi phí logistics tăng cao. Trong khi đó, các doanh nghiệp Việt chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa, khó tiếp cận quỹ đất có vị trí đẹp, hoạt động lại phân tán. Ngoài ra, họ còn phải tự xử lý các vấn đề về môi trường, phòng cháy chữa cháy…

Trên cơ sở đó, VASI đã đưa ra chiến lược phát triển các cụm sản xuất tập trung nhằm tích hợp chuỗi cung ứng nội khu, các doanh nghiệp cùng dùng chung hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ, xây dựng hệ sinh thái đạt chuẩn ESG và Smarrt factory. Qua đó, giúp doanh nghiệp giảm từ 10–20% các chi phí liên quan đến hạ tầng kỹ thuật, hệ thống điện, phòng cháy chữa cháy, xử lý nước thải, logistics, vận hành và các dịch vụ hỗ trợ nhà máy. Việc tối ưu chi phí thông qua mô hình hạ tầng tích hợp không chỉ giúp doanh nghiệp giảm áp lực đầu tư ban đầu mà còn nâng cao hiệu quả sản xuất, gia tăng năng lực cạnh tranh và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn của chuỗi cung ứng toàn cầu.

THU HÚT ĐẦU TƯ VÀ ĐẨY MẠNH HỢP TÁC GIỮA CÁC DOANH NGHIỆP

Tại sự kiện, Ban Hạ tầng VASI đã công bố 7 điểm phát triển hạ tầng công nghiệp hỗ trợ trọng điểm tại miền Bắc; phân tích về chuỗi cung ứng khu vực đồng bằng sông Hồng; đồng thời, giới thiệu 2 cụm công nghiệp trọng điểm tại Thái Nguyên và Hưng Yên - 2 dự án được định hướng phát triển theo mô hình cụm công nghiệp hỗ trợ tập trung, tích hợp hạ tầng dùng chung, kết nối chuỗi cung ứng và tối ưu hóa vận hành dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ.

“Bản đồ Hạ tầng công nghiệp hỗ trợ VASI” được kỳ vọng trở thành nền tảng dữ liệu và kết nối đầu tư chuyên biệt dành cho cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam, góp phần nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, tăng năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam, thúc đẩy xuất khẩu và từng bước đưa doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu", ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch, Trưởng ban hạ tầng VASI, bày tỏ.

Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Văn Quân, Phó Cục trưởng Cục công nghiệp, Bộ Công Thương, nhận định đây sẽ là bước khởi đầu cho quá trình hình thành các khu, cụm công nghiệp hỗ trợ kiểu mới tại Việt Nam, nơi doanh nghiệp không chỉ thuê đất sản xuất mà còn được tham gia vào một hệ sinh thái công nghiệp tích hợp, xanh, hiện đại và có khả năng cạnh tranh quốc tế. Việc hình thành các cụm liên kết ngành có chiều sâu là bước đi quan trọng, tạo nền tảng phát triển bền vững cho ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam. Mô hình này được triển khai sẽ tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, góp phần thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp và đẩy mạnh hợp tác giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Còn bà Phùng Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chuyển đổi xanh Việt Nam, đánh giá đây là bước đi phù hợp với xu hướng phát triển công nghiệp trên thế giới. "Xu hướng thu hút đầu tư nước ngoài thế hệ mới hiện nay không còn chỉ tập trung vào ưu đãi thuế hoặc chi phí lao động thấp mà đang chuyển mạnh sang các yếu tố như hạ tầng đồng bộ, chuỗi cung ứng tại chỗ, tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp (ESG), năng lượng xanh và khả năng kết nối sản xuất toàn cầu. Điều này đòi hỏi Việt Nam cần nhanh chóng hình thành các hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ có tính chuyên môn hóa cao và khả năng đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế", bà Hương bày tỏ.