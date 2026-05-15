Thúc đẩy khả năng tham gia của các doanh nghiệp Việt vào chuỗi cung ứng toàn cầu

Chia sẻ về sự cần thiết của việc xây dựng và công bố Bản đồ hạ tầng công nghiệp hỗ trợ
VASI, ông Lê Minh Sơn, đại
diện DTJ Industrial, cho biết: khái niệm lợi thế
kinh tế từ phát triển quy mô ngoài doanh nghiệp gắn với các
nghiên cứu của nhà
kinh tế học người Anh Alfred Marshall (từ những năm 1890),
ông
cho rằng “khi
các doanh nghiệp cùng ngành tập trung với nhau, tri thức, công nghệ
và cơ hội sẽ lan tỏa trong toàn hệ sinh thái.” Họ cùng hưởng lợi
từ nguồn
lao động chuyên môn hóa; nhà cung ứng và dịch
vụ hỗ trợ tập trung;lan tỏa kiến thức,
công nghệ và kinh nghiệm; tạo hiệu ứng
thương hiệu, dễ
thu hút khách hàng...Đây chính là nền
tảng lý thuyết cho các mô hình kinh tế công nghiệp đã thành công
trong suốt các thế kỷ vừa qua.
Thực tế, logistics thường chiếm 20% GDP, ăn mòn lợi nhuận của doanh nghiệp, đặc
biệt là trong bối cảnh bất ổn địa chính trị đang làm đứt gãy chuỗi cung ứng và
khiến chi phí logistics tăng cao. Trong khi đó, các doanh nghiệp Việt chủ yếu
là doanh nghiệp nhỏ và vừa, khó tiếp cận quỹ đất có vị trí đẹp, hoạt động lại phân
tán. Ngoài ra, họ còn phải tự xử lý các vấn đề về môi trường, phòng cháy chữa
cháy…
Trên cơ sở đó, VASI đã đưa ra
chiến lược phát
triển các cụm sản xuất tập trung nhằm tích
hợp chuỗi cung ứng nội khu, các doanh nghiệp cùng dùng chung hạ tầng kỹ thuật và
dịch vụ, xây dựng hệ sinh thái đạt chuẩn ESG và Smarrt factory. Qua đó, giúp doanh nghiệp
giảm từ 10–20% các chi phí liên quan đến hạ tầng kỹ thuật, hệ thống
điện, phòng cháy chữa cháy, xử lý nước
thải, logistics, vận hành và các dịch vụ hỗ trợ nhà máy. Việc tối
ưu chi phí thông qua mô hình hạ tầng tích hợp không chỉ giúp doanh
nghiệp giảm áp lực đầu tư ban đầu mà còn nâng cao hiệu quả sản
xuất, gia tăng năng lực cạnh tranh và khả năng đáp ứng các tiêu
chuẩn của chuỗi cung ứng toàn cầu.
THU HÚT ĐẦU TƯ VÀ ĐẨY MẠNH HỢP TÁC GIỮA CÁC DOANH NGHIỆP
Tại sự kiện, Ban Hạ tầng VASI đã công bố 7
điểm phát triển hạ tầng công nghiệp hỗ trợ trọng điểm tại miền
Bắc; phân tích về chuỗi cung ứng khu vực đồng bằng sông Hồng; đồng thời, giới thiệu 2 cụm công nghiệp
trọng điểm tại Thái Nguyên và Hưng Yên - 2 dự án được định hướng phát
triển theo mô hình cụm công nghiệp hỗ trợ tập trung, tích hợp hạ
tầng dùng chung, kết nối chuỗi cung ứng và tối ưu hóa vận hành
dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ.
“Bản đồ Hạ tầng công nghiệp hỗ trợ VASI” được kỳ vọng trở thành nền tảng dữ liệu và kết nối đầu tư chuyên biệt dành cho cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam, góp phần nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, tăng năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam, thúc đẩy xuất khẩu và từng bước đưa doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu", ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch, Trưởng ban hạ tầng VASI, bày tỏ.
Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm
Văn Quân, Phó Cục trưởng Cục công nghiệp, Bộ Công Thương, nhận định đây sẽ là
bước khởi đầu cho quá trình hình thành các khu, cụm công nghiệp hỗ
trợ kiểu mới tại Việt Nam, nơi doanh nghiệp không chỉ thuê đất sản xuất
mà còn được tham gia vào một hệ sinh thái công nghiệp tích hợp,
xanh, hiện đại và có khả năng cạnh tranh quốc tế. Việc hình
thành các cụm liên kết ngành có chiều sâu là bước đi quan trọng,tạo nền tảng phát triển bền vững cho ngành
công nghiệp hỗ trợ Việt Nam. Mô hình này được triển khai sẽ tạo
thuận lợi cho các doanh nghiệp, góp
phần thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp và đẩy mạnh hợp tác giữa các
doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Còn bà Phùng Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chuyển đổi xanh Việt Nam, đánh giá đây là bước đi phù hợp với xu hướng phát triển công nghiệp trên thế giới. "Xu hướng thu hút đầu tư nước ngoài thế hệ mới hiện nay không còn chỉ tập trung vào ưu đãi thuế hoặc chi phí lao động thấp mà đang chuyển mạnh sang các yếu tố như hạ tầng đồng bộ, chuỗi cung ứng tại chỗ, tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp (ESG), năng lượng xanh và khả năng kết nối sản xuất toàn cầu. Điều này đòi hỏi Việt Nam cần nhanh chóng hình thành các hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ có tính chuyên môn hóa cao và khả năng đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế", bà Hương bày tỏ.
Trong khuôn khổ sự kiện
đã diễn ra lễ ký kết hàng loạt Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa
Ban Hạ tầng VASI, DTJ Industrial và các đối tác trong nước và quốc tế, gồm:Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Phát triển
Hưng Yên, Công ty cổ phần Thiết bị điện MBT, Công ty TNHH Vnasolar; Phòng Thương
mại Hồ Bắc, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Đông, Ban Chiếu sáng
và Thiết bị điện Trung Quốc, Hiệp hội các Công ty niêm yết trên
Sàn Chứng khoán Thâm Quyến cùng nhiều doanh nghiệp sản xuất và công
nghệ cao tại Thẩm Quyến, Quảng Châu...
