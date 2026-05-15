Trang chủ Bất động sản

Thúc đẩy khả năng tham gia của các doanh nghiệp Việt vào chuỗi cung ứng toàn cầu

Phan Nam

15/05/2026, 06:33

“Lễ Công bố Bản đồ hạ tầng công nghiệp hỗ trợ VASI 2026” được đánh giá là dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ tập trung tại Việt Nam, hướng tới mục tiêu nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, gia tăng năng lực cạnh tranh và thúc đẩy khả năng tham gia sâu hơn của các doanh nghiệp Việt vào chuỗi cung ứng toàn cầu…

Ảnh minh hoạ

Ngày 14/5/2026, Ban hạ tầng Hiệp hội công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (VASI) đã phối hợp với DTJ Industrial tổ chức “Lễ công bố Bản đồ hạ tầng công nghiệp hỗ trợ VASI 2026 với sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ cùng các hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Thông điệp xuyên suốt của chương trình là kiến tạo một hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ đồng bộ, hiện đại, xanh và có khả năng cạnh tranh quốc tế, nơi doanh nghiệp không chỉ tiếp cận quỹ đất và hạ tầng sản xuất mà còn được kết nối chuỗi cung ứng, công nghệ, dịch vụ hỗ trợ nhà máy, logistics và các nguồn lực đầu tư chiến lược.

GIÚP DOANH NGHIỆP TIẾT KIỆM 10 - 20% CHI PHÍ

Chia sẻ về sự cần thiết của việc xây dựng và công bố Bản đồ hạ tầng công nghiệp hỗ trợ VASI, ông Lê Minh Sơn, đại diện DTJ Industrial, cho biết: khái niệm lợi thế kinh tế từ phát triển quy mô ngoài doanh nghiệp gắn với các nghiên cứu của nhà kinh tế học người Anh Alfred Marshall (từ những năm 1890), ông cho rằng “khi các doanh nghiệp cùng ngành tập trung với nhau, tri thức, công nghệ và cơ hội sẽ lan tỏa trong toàn hệ sinh thái.” Họ cùng hưởng lợi từ nguồn lao động chuyên môn hóa; nhà cung ứng và dịch vụ hỗ trợ tập trung; lan tỏa kiến thức, công nghệ và kinh nghiệm; tạo hiệu ứng thương hiệu, dễ thu hút khách hàng... Đây chính là nền tảng lý thuyết cho các mô hình kinh tế công nghiệp đã thành công trong suốt các thế kỷ vừa qua.

Thực tế, logistics thường chiếm 20% GDP, ăn mòn lợi nhuận của doanh nghiệp, đặc biệt là trong bối cảnh bất ổn địa chính trị đang làm đứt gãy chuỗi cung ứng và khiến chi phí logistics tăng cao. Trong khi đó, các doanh nghiệp Việt chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa, khó tiếp cận quỹ đất có vị trí đẹp, hoạt động lại phân tán. Ngoài ra, họ còn phải tự xử lý các vấn đề về môi trường, phòng cháy chữa cháy…

Trên cơ sở đó, VASI đã đưa ra chiến lược phát triển các cụm sản xuất tập trung nhằm tích hợp chuỗi cung ứng nội khu, các doanh nghiệp cùng dùng chung hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ, xây dựng hệ sinh thái đạt chuẩn ESG và Smarrt factory. Qua đó, giúp doanh nghiệp giảm từ 10–20% các chi phí liên quan đến hạ tầng kỹ thuật, hệ thống điện, phòng cháy chữa cháy, xử lý nước thải, logistics, vận hành và các dịch vụ hỗ trợ nhà máy. Việc tối ưu chi phí thông qua mô hình hạ tầng tích hợp không chỉ giúp doanh nghiệp giảm áp lực đầu tư ban đầu mà còn nâng cao hiệu quả sản xuất, gia tăng năng lực cạnh tranh và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn của chuỗi cung ứng toàn cầu.

THU HÚT ĐẦU TƯ VÀ ĐẨY MẠNH HỢP TÁC GIỮA CÁC DOANH NGHIỆP

Tại sự kiện, Ban Hạ tầng VASI đã công bố 7 điểm phát triển hạ tầng công nghiệp hỗ trợ trọng điểm tại miền Bắc; phân tích về chuỗi cung ứng khu vực đồng bằng sông Hồng; đồng thời, giới thiệu 2 cụm công nghiệp trọng điểm tại Thái Nguyên và Hưng Yên - 2 dự án được định hướng phát triển theo mô hình cụm công nghiệp hỗ trợ tập trung, tích hợp hạ tầng dùng chung, kết nối chuỗi cung ứng và tối ưu hóa vận hành dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ.

“Bản đồ Hạ tầng công nghiệp hỗ trợ VASI” được kỳ vọng trở thành nền tảng dữ liệu và kết nối đầu tư chuyên biệt dành cho cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam, góp phần nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, tăng năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam, thúc đẩy xuất khẩu và từng bước đưa doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu", ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch, Trưởng ban hạ tầng VASI, bày tỏ.

Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Văn Quân, Phó Cục trưởng Cục công nghiệp, Bộ Công Thương, nhận định đây sẽ là bước khởi đầu cho quá trình hình thành các khu, cụm công nghiệp hỗ trợ kiểu mới tại Việt Nam, nơi doanh nghiệp không chỉ thuê đất sản xuất mà còn được tham gia vào một hệ sinh thái công nghiệp tích hợp, xanh, hiện đại và có khả năng cạnh tranh quốc tế. Việc hình thành các cụm liên kết ngành có chiều sâu là bước đi quan trọng, tạo nền tảng phát triển bền vững cho ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam. Mô hình này được triển khai sẽ tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, góp phần thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp và đẩy mạnh hợp tác giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Còn bà Phùng Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chuyển đổi xanh Việt Nam, đánh giá đây là bước đi phù hợp với xu hướng phát triển công nghiệp trên thế giới. "Xu hướng thu hút đầu tư nước ngoài thế hệ mới hiện nay không còn chỉ tập trung vào ưu đãi thuế hoặc chi phí lao động thấp mà đang chuyển mạnh sang các yếu tố như hạ tầng đồng bộ, chuỗi cung ứng tại chỗ, tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp (ESG), năng lượng xanh và khả năng kết nối sản xuất toàn cầu. Điều này đòi hỏi Việt Nam cần nhanh chóng hình thành các hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ có tính chuyên môn hóa cao và khả năng đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế", bà Hương bày tỏ.

Trong khuôn khổ sự kiện đã diễn ra lễ ký kết hàng loạt Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa Ban Hạ tầng VASI, DTJ Industrial và các đối tác trong nước và quốc tế, gồm:Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên, Công ty cổ phần Thiết bị điện MBT, Công ty TNHH Vnasolar; Phòng Thương mại Hồ Bắc, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Đông, Ban Chiếu sáng và Thiết bị điện Trung Quốc, Hiệp hội các Công ty niêm yết trên Sàn Chứng khoán Thâm Quyến cùng nhiều doanh nghiệp sản xuất và công nghệ cao tại Thẩm Quyến, Quảng Châu... 

Thông qua các thỏa thuận hợp tác này, các bên sẽ phối hợp triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư FDI vào Việt Nam, kết nối doanh nghiệp sản xuất, hỗ trợ khảo sát và lựa chọn địa điểm đầu tư, phát triển hệ sinh thái nhà máy và công nghiệp hỗ trợ. Đồng thời, cung cấp các giải pháp hạ tầng, nhà xưởng và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong khu công nghiệp…, hướng tới mục tiêu xây dựng hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ đồng bộ, hiện đại và có tính liên kết cao tại Việt Nam. 

Thách thức vốn cho doanh nghiệp sản xuất công nghiệp chuyển đổi xanh

Hải Phòng khởi công Khu công nghiệp Hoàng Diệu gần 3.400 tỷ đồng

TP.Hồ Chí Minh đẩy mạnh hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp khu công nghiệp

Hà Nội hướng tới GRDP bình quân đầu người đạt tối thiểu 200.000 USD

Giai đoạn 2066 - 2085, Hà Nội hướng tới một trong những trung tâm có tầm ảnh hưởng lớn trong mạng lưới các thành phố khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và toàn cầu. Dẫn dắt các xu hướng phát triển đô thị thông minh, kinh tế tri thức và đổi mới sáng tạo, là siêu đô thị bền vững tiêu biểu, tác động quốc tế sâu rộng; GRDP bình quân đầu người đạt tối thiểu 200.000 USD…

Bắc Ninh công khai dự án nhà ở cho phép người nước ngoài được mua

Hai dự án đầu tư xây dựng mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh gồm: dự án đầu tư xây dựng Nhà ở hỗn hợp và thương mại dịch vụ Song Khê - Nội Hoàng; dự án Chung cư hỗn hợp tại lô đất CT thuộc quy hoạch chi tiết Khu đô thị hỗn hợp, giải trí cao cấp tại Khu đô thị phía Nam, Thành phố Bắc Giang cũ…

4 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực xây dựng

Bộ Xây dựng vừa công bố 4 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi quản lý của Bộ, nhằm tiếp tục hoàn thiện quy trình giải quyết thủ tục, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện…

Hue Legacy Residence: Tọa độ đón sóng du lịch tại thành phố di sản

Ngành du lịch Huế đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mạnh mẽ, kéo theo nhu cầu lưu trú và dịch vụ bùng nổ tại khu vực trung tâm. Trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm, những tài sản sở hữu vị trí lõi, khả năng khai thác linh hoạt và giá trị văn hóa di sản như Hue Legacy Residence đang trở thành lựa chọn chiến lược của giới đầu tư.

Giới đầu tư “săn đón” căn hộ mặt biển sở hữu lâu dài tại vị trí đắc địa trên đại lộ Trần Phú - Nha Trang

Chỉ mới xuất hiện những thông tin đầu tiên trên thị trường, dự án Anh Nguyen OceanFront Horizon đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới đầu tư và nhóm khách hàng thượng lưu nhờ sở hữu vị trí được đánh giá thuộc hàng khan hiếm bậc nhất tại trung tâm Nha Trang.

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

25 năm Chương trình Rồng Vàng đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

