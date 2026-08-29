Hà Nội khởi công Dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân rộng gần 31ha

Được xây dựng trên khu đất rộng 30,76 ha, với đầy đủ hạ tầng dịch vụ, Dự án Nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại ô quy hoạch 3-2 và 3 - 4, xã Đông Anh được kỳ vọng sẽ tạo nên một không gian sống chuẩn mực cho hàng nghìn gia đình cán bộ, chiến sĩ …

Phối cảnh Dự án Nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại ô quy hoạch ký hiệu 3-2 và 3-4 tại Đông Anh- Ảnh: Thái Nam Land

Ngày 28/8/2026, Bộ Công an đã phối hợp với UBND TP. Hà Nội, UBND Xã Đông Anh và Công ty Cổ phần Thái Nam Land tổ chức khởi công Dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại ô quy hoạch ký hiệu 3-2 và 3-4 thuộc Quy hoạch phân khu đô thị N9, xã Đông Anh.

Đây được xem là dấu mốc quan trọng, đánh dấu bước triển khai dự án trọng điểm trong chuỗi công trình nhà ở dành cho lực lượng Công an nhân dân, đồng thời, giới thiệu một dự án có quy mô lớn, được quy hoạch đồng bộ tại khu vực Đông Anh.

Cụ thể, dự án được triển khai trên khu đất rộng 30,76 ha, bao gồm các toà tháp cao 12 tầng, 1 tầng hầm với 2.816 căn hộ hiện đại được thiết kế đa công năng, đáp ứng nhu cầu an cư cho hơn 9.000 cư dân. Bên cạnh đó, dự án còn phát triển 204 căn nhà ở thương mại thấp tầng, góp phần đa dạng hóa loại hình sản phẩm và hoàn thiện diện mạo khu đô thị.

Sở hữu vị trí đắc địa tại xã Đông Anh - khu vực đang chuyển mình mạnh mẽ với hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện, từ dự án, cư dân có thể thuận tiện di chuyển tới trung tâm Hà Nội, sân bay quốc tế Nội Bài, hệ thống tiện ích giáo dục, y tế, thương mại hiện hữu ngay trong khu vực…

Với mật độ xây dựng nhà ở chỉ 24%, diện tích còn lại ưu tiên cho cảnh quan, cây xanh và hệ thống tiện ích nội khu đa dạng, tất cả được bố trí hài hòa theo quy hoạch tổng thể, tạo nên không gian sống trong lành, tiện nghi và gắn kết.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án - Ảnh: Phan Dương

Theo lãnh đạo Bộ Công an, trong bối cảnh nhu cầu an cư của cán bộ, chiến sĩ ngày càng cấp thiết, việc hình thành những công trình được quy hoạch hiện đại, đồng bộ, đáp ứng đầy đủ nhu cầu luôn được đặc biệt quan tâm.

Trong đó, Dự án Nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại Đông Anh, TP. Hà Nội được kỳ vọng góp phần hiện thực hóa mong muốn an cư, tạo dựng một điểm tựa vững vàng để người chiến sĩ thêm yên tâm công tác, vững tâm cống hiến.

Đồng hành cùng mục tiêu đó, Thái Nam Land dành trọn tâm huyết phát triển CAStella – dòng sản phẩm nhà ở chuyên biệt dành cho lực lượng Công an nhân dân, hướng tới kiến tạo những không gian sống hiện đại, chất lượng và đồng bộ.

Tiếp nối dấu ấn tại dự án IA25 Khu đô thị Nam Thăng Long (CAStella Elite), Dự án Nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại Đông Anh tiếp tục khẳng định quyết tâm của Thái Nam Land trong định hướng phát triển những không gian sống chất lượng, góp phần nâng cao đời sống và hình thành cộng đồng văn minh, hiện đại.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Thái Thành, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thái Nam Land, nhấn mạnh: chúng tôi tin tưởng rằng với sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Công an và Thành phố Hà Nội; sự hỗ trợ của chính quyền địa phương; cùng quyết tâm của Chủ đầu tư và toàn bộ các đơn vị tham gia, dự án sẽ được triển khai đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng và trở thành một dấu ấn quan trọng của dòng sản phẩm CAStella.

Khi hoàn thành, dự án không chỉ mang đến những không gian sống chuẩn mực cho hàng nghìn gia đình cán bộ, chiến sĩ, mà còn trở thành điểm nhấn kiến trúc cho khu vực và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.