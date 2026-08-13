Hà Nội theo dõi việc triển khai các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn

Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Kế hoạch số 317/KH-UBND về theo dõi, kiểm tra việc tổ chức triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố. Việc theo dõi thông qua dữ liệu, báo cáo hoặc kiểm tra khi cần thiết; không thay thế công tác giám sát, đánh giá đầu tư và công tác quản lý nhà nước theo quy định…

Ảnh minh họa: Hoàng Bách

Nhằm triển khai thực hiện các dự án nhà ở xã hội để sớm đủ điều kiện mở bán, khai thác, cung ứng cho thị trường, phục vụ, giải quyết cơ bản yêu cầu về nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp..., UBND TP. Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu khởi công toàn bộ 114 dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội đã chấp thuận chủ trương đầu tư (ngoài ra, còn tập trung đôn đốc tiến độ 30 dự án đầu tư nhà ở xã hội đã khởi công xây dựng, đang triển khai thi công xây dựng) trong năm 2026.

Đồng thời, để hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, đảm bảo tiến độ thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội Thành phố Hà Nội hoàn thành chỉ tiêu 120.000 căn trong giai đoạn 2026-2030, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch theo dõi, kiểm tra việc tổ chức triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

Việc theo dõi đảm bảo thường xuyên thông qua dữ liệu, báo cáo hoặc kiểm tra (khi cần thiết); không thay thế công tác giám sát, đánh giá đầu tư và công tác quản lý nhà nước theo các lĩnh vực quy định.

Nội dung theo dõi tập trung vào tình hình, kết quả thực hiện đầu tư theo tiến độ dự án. Trách nhiệm của các Sở, ngành, địa phương trong giải quyết thủ tục hành chính, phối hợp và xử lý, tham mưu xử lý, giải quyết các vướng mắc (nếu có) đối với dự án. Phát hiện những vấn đề bất cập, các nội dung vi phạm (nếu có) để tham mưu UBND Thành phố điều chỉnh, chấn chỉnh hoặc xử lý theo quy định.

Phạm vi theo dõi, kiểm tra gồm toàn bộ 114 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, 30 dự án đã khởi công và các dự án hình thành tiếp theo (nếu có). Đối tượng gồm các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội; các Sở, ngành liên quan, các xã, phường nơi có dự án và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

UBND Thành phố giao Chánh Thanh tra Thành phố thành lập Tổ theo dõi thường xuyên, nắm bắt tình hình, kết quả thực hiện theo nội dung yêu cầu; thực hiện kiểm tra khi cần thiết.