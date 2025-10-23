Hà Nội: Khởi tố nhóm đối tượng mua, bán lợn nhiễm dịch bệnh tả châu Phi

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 23/10/2025
Đỗ Như
23/10/2025, 12:05
Các đối tượng mua lợn đã nhiễm dịch bệnh với giá khoảng 25.000 đồng/kg hoặc thấp hơn nếu lợn đã chết, sau đó tuồn vào vào các chợ để bán lẻ, đồng thời bán cho các doanh nghiệp chế biến thực phẩm cho công nhân...
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Hà Nội vừa triệt phá ổ nhóm đối tượng có hành vi mua, bán, giết mổ lợn chết do dịch bệnh làm thực phẩm.
Trước đó, vào rạng sáng ngày 14/10/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, Chi Cục chăn nuôi thú y và Công an xã Xuân Mai đồng loạt kiểm tra, phát hiện vợ chồng Bùi Thị Hoài Phương (SN 1988) và Phạm Văn Đồng (SN 1983), trú tại xã Phú Nghĩa, TP. Hà Nội có hành vi mua, bán, giết mổ lợn chết do dịch bệnh làm thực phẩm.
Tại quầy bán hàng tại chợ Xuân Mai và tại nhà của đối tượng tại thôn Thanh Trì, xã Phú Nghĩa, TP. Hà Nội, lực lượng chức năng phát hiện thu giữ 8 con lợn đã giết mổ, hơn 200 kg lợn và nội tạng đã mổ xẻ có dấu hiệu dịch bệnh.
Tổng số lợn dịch bệnh đã giết mổ để bán cho người dân làm thực phẩm là 837 kg, trong đó một số con đã bốc mùi hôi thối.
Tại cơ quan công an, vợ chồng Phương và Đồng khai nhận làm nghề mua lợn sống rồi về mổ sau đó bán lẻ tại chờ, đồng thời còn xuất bán cho các công ty chế biến thực phẩm cho công nhân.
Từ đầu năm 2025, vợ chồng Phương thường mua lợn dịch bệnh, lợn chết từ các trang trại trên địa bàn các huyện cũ trước đây như Chương Mỹ, Mỹ Đức thuộc TP. Hà Nội, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình… với giá rẻ khoảng 25.000 đồng/kg hoặc thấp hơn nếu lợn đã chết để bán lẻ hoặc bán cho công ty chế biến thực phẩm cho công nhân.
Toàn bộ số lợn do cơ quan công an phát hiện, thu giữ ngày 14/10/2025, Đồng khai là lợn yếu, bị dịch bệnh, phần lớn trong số này được thu mua từ trang trại của đối tượng Lê Phú Hiệp (SN 1973) tại thôn Yên Lạc, xã Hòa Phú, TP. Hà Nội.
Tiến hành khám xét tại trang trại của Hiệp, cơ quan công an phát hiện 723 con lợn có dấu hiệu dịch bệnh.
Lê Phú Hiệp khai nhận thời gian gần đây lợn tại trang trại có dấu hiệu mắc dịch bệnh tả châu Phi, tuy nhiên do sợ thua lỗ nên đã không báo chính quyền để tiêu hủy, thay vào đó Hiệp liên hệ bán cho Đồng.
Kết quả xét nghiệm xác định toàn bộ mẫu tang vật thu giữ đều dương tính với vi rút dịch tả lợn châu Phi.
Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 21/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Thị Hoài Phương, Phạm Văn Đồng, Lê Phú Hiệp về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.
Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Thành phố đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
