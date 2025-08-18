Thanh Hóa bắt, tiêu hủy gần 1,2 tấn côn trùng, động vật bốc mùi chuẩn bị bán làm thực phẩm

Lực lượng chức năng phát hiện một lượng lớn côn trùng và động vật dùng làm thực phẩm đã qua sơ chế, đóng gói sẵn, song đã bốc mùi hôi thối và không có bất kỳ giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc...

Ngày 17/8, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Thanh Hóa cho biết, Đội QLTT số 6 phối hợp với Công an xã Sao Vàng đã tiến hành kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh của ông Phạm Đình Thành (thôn 3, xã Sao Vàng, huyện Thọ Xuân).

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện một lượng lớn côn trùng và động vật dùng làm thực phẩm đã qua sơ chế, đóng gói sẵn, song đã bốc mùi hôi thối và không có bất kỳ giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc.

Kết quả kiểm tra cho thấy, cơ sở này đang lưu giữ 150 kg nhộng ong, 600 kg nhái và 400 kg bọ xít. Tất cả đều được đóng trong bao bì nilon, chất thành từng đống trong khu vực kho chứa, song đã chuyển màu, tỏa mùi nồng nặc, gây ô nhiễm không khí xung quanh. Đại diện lực lượng chức năng cho biết, đây là những sản phẩm không đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, có nguy cơ gây hại trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng nếu bị tuồn ra thị trường.

Đội QLTT số 6 đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh Phạm Đình Thành, ra quyết định xử phạt 25 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm trị giá 37,5 triệu đồng. Quy trình tiêu hủy được thực hiện nghiêm ngặt: đào hố chôn lấp sâu, rắc vôi bột khử trùng và đầm chặt đất, có sự giám sát của QLTT và Công an xã Sao Vàng nhằm ngăn ngừa nguy cơ tái sử dụng hoặc gây ô nhiễm môi trường.

Theo cơ quan chức năng, hoạt động kinh doanh các loại côn trùng và động vật hoang dã đã qua sơ chế vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Không ít hộ kinh doanh thường thu mua hàng trôi nổi từ nhiều nguồn khác nhau, sau đó chế biến sơ sài để đưa ra thị trường. Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ các loại đặc sản như nhộng ong, nhái, bọ xít… lại khá lớn, đặc biệt tại một số nhà hàng, quán ăn, khiến tình trạng buôn bán mặt hàng này ngày càng phức tạp.

Đáng lo ngại hơn, nhiều loại thực phẩm không rõ nguồn gốc có thể chứa mầm bệnh, ký sinh trùng hoặc bị nhiễm hóa chất bảo quản. Nếu người tiêu dùng sử dụng, hậu quả có thể không chỉ dừng ở ngộ độc thực phẩm mà còn dẫn đến những nguy cơ dài hạn đối với sức khỏe. Vì vậy, việc kiểm tra, xử lý kịp thời như vụ việc tại Sao Vàng được coi là hành động cần thiết để ngăn chặn từ gốc nguy cơ lan truyền thực phẩm bẩn ra thị trường.

Chi cục QLTT Thanh Hóa khẳng định trong thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng để giám sát, kiểm tra, xử lý nghiêm những hành vi buôn bán hàng kém chất lượng, hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc. Đồng thời, đơn vị cũng khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức tiêu dùng, tuyệt đối không mua và sử dụng thực phẩm trôi nổi, không nhãn mác, không rõ nguồn gốc để tránh rước họa vào thân.

Việc phát hiện và tiêu hủy gần 1,2 tấn côn trùng, động vật làm thực phẩm bốc mùi lần này cho thấy quyết tâm của lực lượng chức năng trong cuộc chiến chống thực phẩm bẩn. Đây cũng là lời nhắc nhở mạnh mẽ đối với các hộ kinh doanh: lợi nhuận ngắn hạn từ việc buôn bán hàng hóa kém chất lượng không thể đánh đổi với an toàn sức khỏe cộng đồng.