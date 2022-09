Hà Nội: Nghiêm cấm đưa các phương tiện không đủ điều kiện an toàn vào hoạt động đưa đón học sinh

Sở Giao thông vận tải Hà Nội cho biết, hiện nay đã bước vào năm học mới, để quản lý tốt hơn nữa hoạt động vận chuyển đưa, đón học sinh trên địa bàn thành phố, đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình vận chuyển, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học sử dụng xe đưa đón học sinh không ký hợp đồng vận chuyển đối với các đơn vị vận tải không đủ điều kiện;

Chấm dứt hợp đồng vận chuyển đối với phương tiện, người lái xe ô tô không đủ điều kiện theo quy định; yêu cầu các nhà xe, lái xe tuyệt đối không chở quá tải cho phép, không sử dụng xe hết hạn đăng kiểm, không có phù hiệu “xe hợp đồng” hoặc phù hiệu hết hạn, lái xe không có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe đang điều khiển...

Đồng thời, các trường học phải chấm dứt hợp đồng và phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý nghiêm các lái xe, chủ xe không tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn giao thông và trách nhiệm đã được xác định trong hợp đồng đưa đón học sinh bằng xe ô tô.

Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Thanh tra Sở Giáo thông vận tại tổ chức kiểm tra, rà soát các trường học sử dụng xe hợp đồng đưa đón học sinh.

Sở Giao thông vận tải Hà Nội giao Thanh tra Sở Giao thông vận tải phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự - Công an Thành phố và chính quyền địa phương tổ chức tổng kiểm tra toàn bộ xe hợp đồng đưa đón học sinh trên địa bàn; tăng cường tuần kiểm soát để phát hiện và xử lý nghiêm các trường tra, hợp vi phạm các quy định trong tổ chức và quản lý hoạt động vận tải đặc biệt đối với hoạt động đưa đón học sinh bằng xe ô tô.

Văn phòng Ban An toàn giao thông Thành phố phối hợp với tuyên truyền tới các trường học lựa chọn các đơn vị vận tải có giấy phép kinh doanh vận tải và đáp ứng đầy đủ các điều kiện về kinh doanh vận tải để ký hợp đồng vận chuyển.

Theo đại diện lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Hà Nội, cơ quan cũng đã yêu cầu các đơn vị vận tải hành khách bằng ô tô theo hợp đồng thường xuyên duy trì và thực hiện tốt chế độ bảo dưỡng, sửa chữa, đảm bảo các điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện; nghiêm cấm đưa các phương tiện không đủ điều kiện an toàn vào hoạt động. Bên cạnh đó, các đơn vị vận tải cần bố trí thời gian làm việc của lái xe, nhân viên phục vụ trên xe theo đúng quy định; chấp hành nghiêm quy định của pháp luật trong vận chuyển hành khách bằng xe ô tô theo hợp đồng; có phương án đảm bảo an toàn cho người ngồi trên xe theo đúng quy định.

Được biết, thời gian qua tại Hà Nội đã xảy ra nhiều vụ việc liên quan đến xe đưa đón học sinh. Trong đó có trường hợp, cháu bé lớp 1 bị bỏ quên trên xe đưa đón của nhà trường dẫn đến tử vong, ngay trong ngày thứ hai bắt đầu với môi trường học mới. Hay như trường hợp khác là học sinh lớp 4 tại một trường tiểu học Hà Nội, cũng bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón học sinh. May mắn, cháu bé tỉnh dậy, đập cửa, nhờ người dân trợ giúp đưa ra ngoài. Với những sự việc như trên thì công tác rà soát, quản lý các hình thức đến trường của học sinh là vô cùng cần thiết.