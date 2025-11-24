Hà Nội phối hợp với các địa phương bảo đảm tiến độ xây dựng Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô

Ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, yêu cầu các địa phương bao gồm TP. Hà Nội, tỉnh Hưng Yên và tỉnh Bắc Ninh phối hợp chặt chẽ để đảm bảo tháo gỡ các vướng mắc khi thực hiện dự án...

Ngày 23/11, ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đã đi kiểm tra tình hình triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô tại địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Theo đó, dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô có tổng chiều dài 112,8 km, gồm 103,1 km tuyến cao tốc chính và 9,7 km tuyến nối theo hướng cao tốc Nội Bài – Hạ Long, đi qua ba địa phương: Hà Nội (58,2 km), Hưng Yên (19,3 km) và Bắc Ninh (25,6 km).

Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đã được khởi công đồng loạt vào ngày 25/6/2023 tại 3 địa phương Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh. Dự án thành phần 3, là hạng mục cao tốc theo hình thức đối tác công tư (PPP) cũng vừa được khởi công ngày 6/9/2025. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành vào năm 2026 và sẽ đưa vào khai thác vào năm 2027.

Về tiến độ, Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên cho biết địa phương đã hoàn thành khoảng 97% công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao đất cho chủ đầu tư trên toàn tuyến. Diện tích còn lại chủ yếu là đất ở; các địa phương đã cơ bản hoàn tất kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất và xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ.

Hiện nay, các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đang được công khai và hoàn thiện; một số địa phương đã phê duyệt phương án và ban hành quyết định thu hồi đất ở.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa đề nghị TP. Hà Nội báo cáo Chính phủ xem xét cơ chế điều tiết linh hoạt nguồn vốn giữa các địa phương nhằm tạo thuận lợi cho tiến độ chung; đồng thời duy trì hoạt động thường xuyên của Ban Chỉ đạo triển khai dự án Vành đai 4 để các địa phương kịp thời cập nhật tình hình và xử lý vướng mắc phát sinh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các địa phương và đơn vị thi công, đề nghị các bên nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm từ công tác giải phóng mặt bằng, thi công và vận hành tuyến Vành đai 3 để áp dụng hiệu quả cho Dự án Vành đai 4.

Ông Ngọc cũng nhấn mạnh yêu cầu Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh phải phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trao đổi thông tin nhằm tháo gỡ khó khăn, đặc biệt liên quan đến mặt bằng và nguồn cung vật liệu. Các địa phương cần bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng, trong khi các nhà thầu chủ động tìm giải pháp rút ngắn thời gian thi công, nâng cao hiệu quả triển khai, bảo đảm tiến độ và chất lượng toàn dự án trong thời gian tới.