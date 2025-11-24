Hà Nội phối hợp với các địa phương bảo đảm tiến độ xây dựng Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Hai, 24/11/2025
Phương Nhi
24/11/2025, 15:33
Ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, yêu cầu các địa phương bao gồm TP. Hà Nội, tỉnh Hưng Yên và tỉnh Bắc Ninh phối hợp chặt chẽ để đảm bảo tháo gỡ các vướng mắc khi thực hiện dự án...
Ngày 23/11, ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đã đi kiểm tra tình hình triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô tại địa bàn tỉnh Hưng Yên.
Theo đó, dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô có tổng chiều dài 112,8 km, gồm 103,1 km tuyến cao tốc chính và 9,7 km tuyến nối theo hướng cao tốc Nội Bài – Hạ Long, đi qua ba địa phương: Hà Nội (58,2 km), Hưng Yên (19,3 km) và Bắc Ninh (25,6 km).
Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đã được khởi công đồng loạt vào ngày 25/6/2023 tại 3 địa phương Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh. Dự án thành phần 3, là hạng mục cao tốc theo hình thức đối tác công tư (PPP) cũng vừa được khởi công ngày 6/9/2025. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành vào năm 2026 và sẽ đưa vào khai thác vào năm 2027.
Về tiến độ, Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên cho biết địa phương đã hoàn thành khoảng 97% công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao đất cho chủ đầu tư trên toàn tuyến. Diện tích còn lại chủ yếu là đất ở; các địa phương đã cơ bản hoàn tất kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất và xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ.
Hiện nay, các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đang được công khai và hoàn thiện; một số địa phương đã phê duyệt phương án và ban hành quyết định thu hồi đất ở.
Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa đề nghị TP. Hà Nội báo cáo Chính phủ xem xét cơ chế điều tiết linh hoạt nguồn vốn giữa các địa phương nhằm tạo thuận lợi cho tiến độ chung; đồng thời duy trì hoạt động thường xuyên của Ban Chỉ đạo triển khai dự án Vành đai 4 để các địa phương kịp thời cập nhật tình hình và xử lý vướng mắc phát sinh.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các địa phương và đơn vị thi công, đề nghị các bên nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm từ công tác giải phóng mặt bằng, thi công và vận hành tuyến Vành đai 3 để áp dụng hiệu quả cho Dự án Vành đai 4.
Ông Ngọc cũng nhấn mạnh yêu cầu Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh phải phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trao đổi thông tin nhằm tháo gỡ khó khăn, đặc biệt liên quan đến mặt bằng và nguồn cung vật liệu. Các địa phương cần bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng, trong khi các nhà thầu chủ động tìm giải pháp rút ngắn thời gian thi công, nâng cao hiệu quả triển khai, bảo đảm tiến độ và chất lượng toàn dự án trong thời gian tới.
Đoạn 2 đường nối từ đường Võ Nguyên Giáp đến Khu đô thị vệ tinh Sóc Sơn có chiều dài khoảng 4,04 km, điểm đầu tuyến Km0+00 giao với đường Tỉnh lộ 131, điểm cuối tại khu vực nút giao với đường nối Quốc lộ 3 với Đền Sóc...
Ngày 22/11, Đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đã tới Nghệ An khảo sát thực địa và làm việc với các cơ quan liên quan, chuẩn bị cho quá trình thẩm tra Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án cao tốc Vinh – Thanh Thủy.
Dự thảo thông tư mới về vùng nước cảng biển khu vực địa phận các địa phương mới sau sáp nhập gồm Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp và An Giang đang được Bộ Xây dựng lấy ý kiến nhằm thay thế Thông tư số 04/2016/TT-BGTVT trước đó...
Để thúc đẩy giải ngân vốn và tháo gỡ các điểm nghẽn kéo dài,tỉnh Thanh Hóa đang ưu tiên nguồn lực hỗ trợ 39 dự án trọng điểm với tổng vốn đăng ký lên tới 112.000 tỷ đồng, trong đó nhiều dự án lớn tại các khu vực kinh tế trọng điểm đang gặp vướng mắc về tiến độ triển khai.
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thế giới
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: