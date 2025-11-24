Thứ Hai, 24/11/2025

Trang chủ Hạ tầng

Hà Nội phối hợp với các địa phương bảo đảm tiến độ xây dựng Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô

Phương Nhi

24/11/2025, 15:33

Ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, yêu cầu các địa phương bao gồm TP. Hà Nội, tỉnh Hưng Yên và tỉnh Bắc Ninh phối hợp chặt chẽ để đảm bảo tháo gỡ các vướng mắc khi thực hiện dự án...

Ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội tại buổi kiếm tra tiến độ dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đo Hà Nội (Ảnh: Báo Hưng Yên)
Ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội tại buổi kiếm tra tiến độ dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đo Hà Nội (Ảnh: Báo Hưng Yên)

Ngày 23/11, ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đã đi kiểm tra tình hình triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô tại địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Theo đó, dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô có tổng chiều dài 112,8 km, gồm 103,1 km tuyến cao tốc chính và 9,7 km tuyến nối theo hướng cao tốc Nội Bài – Hạ Long, đi qua ba địa phương: Hà Nội (58,2 km), Hưng Yên (19,3 km) và Bắc Ninh (25,6 km).

Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đã được khởi công đồng loạt vào ngày 25/6/2023 tại 3 địa phương Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh.  Dự án thành phần 3, là hạng mục cao tốc theo hình thức đối tác công tư (PPP) cũng vừa được khởi công ngày 6/9/2025. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành vào năm 2026 và sẽ đưa vào khai thác vào năm 2027.

Về tiến độ, Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên cho biết địa phương đã hoàn thành khoảng 97% công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao đất cho chủ đầu tư trên toàn tuyến. Diện tích còn lại chủ yếu là đất ở; các địa phương đã cơ bản hoàn tất kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất và xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ.

Hiện nay, các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đang được công khai và hoàn thiện; một số địa phương đã phê duyệt phương án và ban hành quyết định thu hồi đất ở.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa đề nghị TP. Hà Nội báo cáo Chính phủ xem xét cơ chế điều tiết linh hoạt nguồn vốn giữa các địa phương nhằm tạo thuận lợi cho tiến độ chung; đồng thời duy trì hoạt động thường xuyên của Ban Chỉ đạo triển khai dự án Vành đai 4 để các địa phương kịp thời cập nhật tình hình và xử lý vướng mắc phát sinh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các địa phương và đơn vị thi công,  đề nghị các bên nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm từ công tác giải phóng mặt bằng, thi công và vận hành tuyến Vành đai 3 để áp dụng hiệu quả cho Dự án Vành đai 4.

Ông Ngọc cũng nhấn mạnh yêu cầu Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh phải phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trao đổi thông tin nhằm tháo gỡ khó khăn, đặc biệt liên quan đến mặt bằng và nguồn cung vật liệu. Các địa phương cần bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng, trong khi các nhà thầu chủ động tìm giải pháp rút ngắn thời gian thi công, nâng cao hiệu quả triển khai, bảo đảm tiến độ và chất lượng toàn dự án trong thời gian tới.

Hà Nội khởi công xây dựng cầu Trần Hưng Đạo hơn 15.000 tỷ đồng

11:22, 10/10/2025

11:22, 10/10/2025

Hà Nội khởi công xây dựng cầu Trần Hưng Đạo hơn 15.000 tỷ đồng

Hà Nội khởi công tuyến Metro Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo

15:41, 09/10/2025

15:41, 09/10/2025

Hà Nội khởi công tuyến Metro Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo

Từ khóa:

Bắc Ninh đầu tư đường vành đai Đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội Hưng Yên

Hà Nội sắp có tuyến đường gần 500 tỷ kết nối Khu đô thị vệ tinh Sóc Sơn

Hà Nội sắp có tuyến đường gần 500 tỷ kết nối Khu đô thị vệ tinh Sóc Sơn

Đoạn 2 đường nối từ đường Võ Nguyên Giáp đến Khu đô thị vệ tinh Sóc Sơn có chiều dài khoảng 4,04 km, điểm đầu tuyến Km0+00 giao với đường Tỉnh lộ 131, điểm cuối tại khu vực nút giao với đường nối Quốc lộ 3 với Đền Sóc...

Làm rõ hướng tuyến, tái định cư cho dự án cao tốc Vinh – Thanh Thủy

Làm rõ hướng tuyến, tái định cư cho dự án cao tốc Vinh – Thanh Thủy

Ngày 22/11, Đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đã tới Nghệ An khảo sát thực địa và làm việc với các cơ quan liên quan, chuẩn bị cho quá trình thẩm tra Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án cao tốc Vinh – Thanh Thủy.

Điều chỉnh vùng nước các cảng biển vùng đồng bằng sông Cửu Long

Điều chỉnh vùng nước các cảng biển vùng đồng bằng sông Cửu Long

Dự thảo thông tư mới về vùng nước cảng biển khu vực địa phận các địa phương mới sau sáp nhập gồm Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp và An Giang đang được Bộ Xây dựng lấy ý kiến nhằm thay thế Thông tư số 04/2016/TT-BGTVT trước đó...

Thanh Hóa: Tháo gỡ điểm nghẽn cho 39 dự án quy mô 112.000 tỷ đồng

Thanh Hóa: Tháo gỡ điểm nghẽn cho 39 dự án quy mô 112.000 tỷ đồng

Để thúc đẩy giải ngân vốn và tháo gỡ các điểm nghẽn kéo dài,tỉnh Thanh Hóa đang ưu tiên nguồn lực hỗ trợ 39 dự án trọng điểm với tổng vốn đăng ký lên tới 112.000 tỷ đồng, trong đó nhiều dự án lớn tại các khu vực kinh tế trọng điểm đang gặp vướng mắc về tiến độ triển khai.

Tăng tốc hoàn thành các dự án hạ tầng trọng điểm trong năm 2025

Tăng tốc hoàn thành các dự án hạ tầng trọng điểm trong năm 2025

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng tốc hoàn thành mục tiêu đưa vào khai thác trên 3.000 km đường bộ cao tốc và khoảng trên 1.700 km đường bộ ven biển trong năm 2025 cùng các dự án hạ tầng trọng điểm của quốc gia khác...

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Xi măng xanh: Giải pháp bền vững cho một tương lai xanh

eMagazine

Xi măng xanh: Giải pháp bền vững cho một tương lai xanh

So sánh lợi nhuận đầu tư cổ phiếu và vàng trong 25 năm qua

Thế giới

So sánh lợi nhuận đầu tư cổ phiếu và vàng trong 25 năm qua

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

eMagazine

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

1

The Moment of Legacy - Khoảng khắc tôn vinh chuẩn sống Marriott tại Grand Marina, Saigon

Bất động sản

2

Vì sao bitcoin bị bán tháo?

Thế giới

3

Hoa Kỳ giảm thuế chống bán phá giá đối với mật ong Việt Nam

Thị trường

4

Thị trường bất động sản 2026: Hà Nội ổn định, TP.HCM tăng tốc

Bất động sản

5

Một vấn đề kinh tế Mỹ khiến Fed lo ngại

Thế giới

