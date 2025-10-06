Hà Nội quyết liệt tháo gỡ vướng mắc trong cải tạo chung cư cũ

Thành phố Hà Nội xác định việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong cải tạo chung cư cũ là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách; vừa bảo đảm an toàn cho người dân, vừa góp phần chỉnh trang đô thị theo hướng hiện đại, văn minh…

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cùng các đại biểu Quốc hội (đơn vị bầu cử số 4) vừa có cuộc tiếp xúc cử tri 11 xã, phường thuộc đơn vị bầu cử số 4 (Hoàng Mai, Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Tương Mai, Định Công, Hoàng Liệt, Yên Sở, Gia Lâm, Thuận An, Bát Tràng, Phù Đổng), trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri phường Hoàng Mai cho biết, trên địa bàn phường Hoàng Mai hiện có hơn 70 nhà chung cư cũ, với nhiều nhà đã xuống cấp nghiêm trọng. Trong đó, có nhà A7 Nguyễn Chính là nhà lắp ghép 5 tầng, được xây dựng từ những năm 1960 thuộc diện nguy hiểm cấp 5, không được ở. Năm 2024, người dân từng phải di dời để bảo đảm an toàn trong cơn bão Yagi. Vì vậy, cử tri kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và Thành phố có giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sớm triển khai dự án để bảo đảm an toàn cho người dân.

Tương tự, cử tri phường Tương Mai cũng kiến nghị đẩy nhanh tiến độ cải tạo chung cư cũ. Trong đó cần quan tâm đến khu tập thể Trương Định.

Trao đổi và làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm, nhất là về cải tạo chung cư cũ, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn đánh giá toàn Thành phố hiện có 76 khu chung cư cũ với khoảng 1.800 nhà chung cư cũ, phân bố chủ yếu ở khu vực nội đô lịch sử, được hình thành từ những thập niên 50, 60, 70 của thế kỷ trước.

Trước thực trạng này, từ năm 2021, UBND Thành phố đã báo cáo Thành ủy, HĐND Thành phố thông qua Đề án cải tạo chung cư cũ; Hà Nội cùng các bộ, ngành cũng tham mưu Chính phủ ban hành nghị quyết về cơ chế, chính sách cải tạo chung cư cũ. Trên cơ sở này, Hà Nội đã thiết lập 6 kế hoạch triển khai các nội dung như: kiểm định, quy hoạch, cải tạo… đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, và các quận, huyện trước đây, nay là các phường, xã tiếp quản.

Trên cơ sở đó, Thành phố đã giao Sở Quy hoạch và Kiến trúc xây dựng kế hoạch quy hoạch, Sở Xây dựng xây dựng kế hoạch kiểm định. Tuy nhiên, tình hình triển khai của các cơ quan, đơn vị còn chậm, do còn nhiều khó khăn xuất phát từ cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Dù vậy, Thành phố xác định cải tạo chung cư cũ phải được thực hiện bài bản, gắn với tái thiết, chỉnh trang đô thị.

Riêng với nhà A7, phường Hoàng Mai, Thành phố đã hoàn thành việc kiểm định, quy hoạch, vấn đề còn lại là tìm nhà đầu tư thực hiện dự án. Đối với khu tập thể Tương Mai, Thành phố cũng đang cho nghiên cứu quy hoạch chi tiết kết nối với cải tạo các khu xung quanh.

Phát biểu trong cuộc tiếp xúc cử tri, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài khẳng định sẽ quyết liệt tháo gỡ vướng mắc trong cải tạo chung cư cũ. Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách không chỉ đảm bảo an toàn cho người dân mà còn góp phần chỉnh trang đô thị theo hướng hiện đại, văn minh.

Tuy nhiên, quá trình triển khai còn nhiều vướng mắc về cơ chế, nhất là giữa lợi ích của người dân, doanh nghiệp và quy định pháp luật; nhưng lãnh đạo thành phố đã và đang quyết liệt đề xuất tháo gỡ, đồng thời, nghiên cứu thêm các giải pháp linh hoạt như tái định cư tại chỗ hoặc di dời sang khu vực mới có điều kiện sống tốt hơn.