Hà Nội rút ngắn giải quyết 3 thủ tục hành chính về lao động, tiền lương

Thứ Ba, 09/12/2025
Thu Hằng
09/12/2025, 09:13
Thời gian giải quyết thủ tục cấp mới; gia hạn; cấp lại giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động tại Hà Nội đều giảm 9 ngày làm việc so với quy định hiện hành...
Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định thông qua phương án đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ TP.Hà Nội.
Thứ nhất, về thủ tục cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, giảm thời gian giải quyết 9 ngày làm việc so với quy định. Thời gian giải quyết theo quy định hiện hành là 27 ngày làm việc (kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. Thời gian theo quy định tại thành phố là 19 ngày làm việc (đã rút ngắn 8 ngày).
Thực tế cho thấy có thể rút ngắn thời gian giải quyết thêm 1 ngày làm việc còn 18 ngày làm việc (tương đương giảm 33,33% tổng số thời gian theo quy định).
Thứ hai, về thủ tục gia hạn giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, giảm thời gian giải quyết 9 ngày làm việc so với quy định. Thời gian giải quyết theo quy định hiện hành là 22 ngày làm việc. Thời gian theo quy định tại thành phố là 14 ngày làm việc (đã rút ngắn 8 ngày làm việc).
Thực tế cho thấy có thể rút ngắn thời gian giải quyết thêm 1 ngày làm việc còn 13 ngày làm việc.
Thứ ba, thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động cũng giảm thời gian giải quyết 9 ngày làm việc so với quy định. Áp dụng đối với trường hợp doanh nghiệp thay đổi một trong các nội dung của giấy phép đã được cấp (bao gồm: tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính nhưng vẫn trên địa bàn cấp tỉnh đã cấp giấy phép; người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp); giấy phép bị mất; giấy phép bị hư hỏng không còn đầy đủ thông tin trên giấy phép.
Hiện thời gian giải quyết theo quy định là 22 ngày làm việc. Thời gian theo quy định tại thành phố là 14 ngày. Thực tế cho thấy có thể rút ngắn thời gian giải quyết thêm 1 ngày làm việc còn 13 ngày.
Đối với trường hợp doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở chính sang địa bàn cấp tỉnh khác so với nơi đã được cấp giấy phép, giảm thời gian giải quyết 6 ngày làm việc so với quy định.
Việc rút ngắn thời gian khi giải quyết thủ tục hành chính giúp tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.
Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan triển khai phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính đã được phê duyệt tại Quyết định này theo quy định pháp luật.
Trung tâm Phục vụ hành chính công tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố trong công tác phối hợp, hướng dẫn Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan thực hiện.
