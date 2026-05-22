Minh bạch thông tin và tiến độ xây dựng trở thành “thước đo” của thị trường
Tuấn Sơn
22/05/2026, 08:00
Sau giai đoạn thị trường nhiều biến động, xu hướng lựa chọn bất động sản đang có sự thay đổi rõ rệt khi người mua ngày càng ưu tiên các yếu tố an toàn và khả năng kiểm chứng thông tin dự án.
Thay vì tập trung vào kỳ vọng tăng giá ngắn hạn, nhiều khách hàng hiện quan tâm nhiều hơn đến pháp lý, tiến độ xây dựng cũng như mức độ minh bạch trong quá trình phát triển dự án. Đây cũng được xem là một trong những yếu tố tác động trực tiếp đến quyết định xuống tiền trên thị trường hiện nay. Thứ mà thị trường bất động sản Việt Nam cứ vài năm lại phải “học lại từ đầu”, như một vòng lặp tập thể khá giàu tính trải nghiệm.
NGƯỜI MUA ƯU TIÊN TÍNH AN TOÀN VÀ KHẢ NĂNG KIỂM CHỨNG THÔNG TIN
Theo ghi nhận từ thị trường, nhu cầu bất động sản đang dịch chuyển mạnh hơn về nhóm khách hàng ở thực và tích lũy dài hạn. Trong bối cảnh đó, các dự án có pháp lý rõ ràng, tiến độ triển khai thực tế và thông tin minh bạch đang nhận được nhiều sự quan tâm hơn.
Dữ liệu từ Batdongsan.com.vn cho thấy mức độ quan tâm đối với căn hộ và nhà ở phục vụ nhu cầu thực tiếp tục duy trì ở mức cao trong năm 2025, trong khi một số phân khúc mang tính đầu cơ ghi nhận xu hướng giảm nhiệt. Điều này phản ánh sự thay đổi trong hành vi tiếp cận thị trường của người mua.
Nếu trước đây nhiều khách hàng bị thu hút bởi thông tin quảng bá hoặc kỳ vọng tăng giá theo chu kỳ, thì hiện nay xu hướng tìm hiểu pháp lý, theo dõi tiến độ thi công và khả năng bàn giao dự án đang được chú trọng hơn.
Nhiều người mua cũng dành thời gian trực tiếp tham quan nhà mẫu, khảo sát công trường và đối chiếu thông tin thực tế trước khi đưa ra quyết định. Khả năng công khai tiến độ, cập nhật hình ảnh thi công và minh bạch thông tin vì vậy trở thành một trong những tiêu chí quan trọng đối với thị trường hiện nay.
DOANH NGHIỆP CHÚ TRỌNG YẾU TỐ TRIỂN KHAI THỰC TẾ
Trong bối cảnh thị trường bước vào giai đoạn sàng lọc mạnh hơn, năng lực triển khai và mức độ minh bạch của chủ đầu tư ngày càng được chú ý.
Bên cạnh vị trí hay quy mô, nhiều doanh nghiệp phát triển bất động sản hiện cũng thay đổi cách tiếp cận, tập trung hơn vào việc cập nhật tiến độ định kỳ, công khai thông tin pháp lý và tăng khả năng kiểm chứng thực tế cho khách hàng.
Trong số đó, Hưng Lộc Phát Corp là doanh nghiệp theo đuổi định hướng phát triển gắn với nhu cầu ở thực và giá trị sử dụng dài hạn. Doanh nghiệp tập trung vào các yếu tố như quy hoạch, pháp lý và tiến độ triển khai trong quá trình phát triển dự án.
Theo ghi nhận từ thị trường, xu hướng ưu tiên những dự án có thể đối chiếu thông tin thực tế cũng đang tác động đến cách người mua lựa chọn sản phẩm, đặc biệt tại các đô thị lớn như TP.HCM.
THE PEAK GARDEN GHI NHẬN SỰ QUAN TÂM NHỜ TIẾN ĐỘ VÀ TÍNH MINH BẠCH
Trong hệ thống dự án của Hưng Lộc Phát Corp, The Peak Garden là một trong những dự án được giới thiệu theo định hướng đề cao giá trị thực và khả năng kiểm chứng thông tin triển khai.
Dự án tọa lạc tại khu Nam TP.HCM, khu vực đang hưởng lợi từ quá trình đầu tư hạ tầng và mở rộng kết nối giao thông trong những năm gần đây. Bên cạnh yếu tố vị trí, dự án cũng được thị trường quan tâm nhờ tiến độ xây dựng thực tế cùng việc cập nhật thông tin định kỳ.
Theo thông tin từ chủ đầu tư, các hạng mục thi công đang được triển khai theo từng giai đoạn. Hình ảnh công trường và tiến độ xây dựng cũng được cập nhật thường xuyên để khách hàng có cơ sở theo dõi và đối chiếu thực tế.
Xu hướng này cho thấy thị trường bất động sản đang dần ưu tiên những yếu tố mang tính thực chất hơn, trong đó pháp lý, tiến độ xây dựng và khả năng minh bạch thông tin tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong quyết định của người mua.
