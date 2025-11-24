Hà Nội sắp có tuyến đường gần 500 tỷ kết nối Khu đô thị vệ tinh Sóc Sơn

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Hai, 24/11/2025
Gia Huy
24/11/2025, 15:23
Đoạn 2 đường nối từ đường Võ Nguyên Giáp đến Khu đô thị vệ tinh Sóc Sơn có chiều dài khoảng 4,04 km, điểm đầu tuyến Km0+00 giao với đường Tỉnh lộ 131, điểm cuối tại khu vực nút giao với đường nối Quốc lộ 3 với Đền Sóc...
Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đã ký ban hành Quyết định số 5727/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư Xây dựng đoạn 2 đường nối từ đường Võ Nguyên Giáp đến Khu đô thị vệ tinh Sóc Sơn (đoạn từ nút giao tỉnh lộ 131 đến đường nối Quốc lộ 3 với đền Sóc).
Cụ thể, tuyến đường có chiều dài khoảng 4,04 km, diện tích sử dụng đất khoảng 22,9 ha. Điểm đầu tuyến Km0+00 giao với đường Tỉnh lộ 131, điểm cuối tại khu vực nút giao với đường nối Quốc lộ 3 với Đền Sóc.
Dự án do UBND xã Sóc Sơn làm Chủ đầu tư với mục tiêu kết nối và hoàn thiện hệ thống giao thông đã thực hiện như tuyến đường từ đường tỉnh 131 đến Quốc lộ 3 và Dự án đoạn 1 tuyến đường nối Khu đô thị vệ tinh với đường Võ Nguyên Giáp hiện đang triển khai thi công. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 498 tỷ.
Tuyến đường góp phần hoàn thiện từng bước quy hoạch để phát triển khu đô thị vệ tinh đã được UBND Thành phố phê duyệt, tạo động lực phát triển, thu hút các nhà đầu tư để đẩy mạnh xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật của khu đô thị vệ tinh nhằm đáp ứng được mục tiêu phát triển và quy hoạch đến năm 2030, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, sản xuất của nhân dân cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương.
UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu tổ chức quản lý, thực hiện Dự án đầu tư theo đúng nội dung quy định tại Quyết định này và các quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố Hà Nội về quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý chất lượng công trình, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, giám sát đánh giá đầu tư, giám sát cộng đồng; triển khai Dự án đầu tư đúng tiến độ, chất lượng theo quy định của pháp luật hiện hành.
UBND xã Sóc Sơn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chuẩn xác của khối lượng, kinh phí; kết quả tính toán kết cấu và tính hợp pháp của hồ sơ trình phê duyệt; năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia tư vấn lập Dự án đầu tư, thẩm tra; tính chuẩn xác của các số liệu trong Báo cáo nghiên cứu khả thi; tính hợp lý của các giải pháp thiết kế trong thiết kế cơ sở của Dự án đầu tư và tính pháp lý của hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt.
Sở Xây dựng Hà Nội thực hiện trách nhiệm quản lý chất lượng xây dựng công trình theo chức năng, nhiệm vụ và theo đúng các quy định hiện hành.
Các Sở, ngành Thành phố có liên quan khác phối hợp, hướng dẫn chủ đầu tư triển khai thực hiện Dự án đầu tư theo đúng quy định hiện hành; chịu trách nhiệm về quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý của mình đối với các công việc có liên quan đến quá trình thực hiện dự án đầu tư.
Thế giới
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: