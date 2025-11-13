Hà Nội sẽ chính thức vận hành camera AI điều khiển giao thông từ tháng 12

Hệ thống camera AI sẽ có khả năng phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm giao thông cũng như những hành vi liên quan đến an ninh, trật tự giao thông, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô...

Ngày 12/11, tại Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội khóa XVIII, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP. Hà Nội, đã trình bày tham luận về việc phân cấp, phân quyền cho cấp xã theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cùng một số nội dung đáng chú ý khác.

Theo Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, từ ngày 1/3/2025, lực lượng công an địa phương đã bắt đầu thực hiện mô hình tổ chức mới gồm hai cấp: Công an tỉnh và Công an cấp xã, thay vì ba cấp như trước đây. Ngành Công an đi tiên phong trong triển khai mô hình này và thực tế cho thấy bước đi hoàn toàn đúng đắn, phù hợp yêu cầu thực tiễn.

Trong thời gian qua, Công an TP. Hà Nội đã mạnh mẽ phân cấp, trao quyền chủ động cho lực lượng Công an cấp xã. Các đơn vị ở cấp này đã được kiện toàn đầy đủ các tổ công tác chuyên trách, từ an ninh, xây dựng lực lượng, phòng cháy chữa cháy đến cảnh sát trật tự.

Nhờ đó, Công an cấp xã đã có thể đảm nhiệm toàn diện các nhiệm vụ, từ quản lý địa bàn, quản lý đối tượng đến một số hoạt động khởi tố, điều tra. Kết quả nổi bật là tình hình phạm pháp hình sự trên địa bàn giảm rõ rệt, trong khi chất lượng phục vụ nhân dân được nâng cao.

Đáng chú ý, liên quan đến công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết Công an TP. Hà Nội đang triển khai đề án lắp đặt hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Hiện nay, Hà Nội đang thí điểm 1.873 camera AI tại các điểm giao thông trọng điểm trước khi đưa vào vận hành chính thức.

Dự kiến từ tháng 12 tới, hệ thống camera AI sẽ chính thức thay thế lực lượng cảnh sát giao thông trong việc điều khiển phương tiện theo lưu lượng thực tế.

Các camera AI này có khả năng tự động đo đếm lưu lượng phương tiện tại các nút giao, truyền dữ liệu về trung tâm để điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu theo thời gian thực, giúp tối ưu hóa dòng phương tiện, giảm ùn tắc và rút ngắn thời gian chờ đèn đỏ.

Đặc biệt, hệ thống camera AI còn có thể tự động phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm giao thông cũng như những hành vi liên quan đến an ninh, trật tự. Nhờ khả năng xử lý hình ảnh và phân tích video trực tiếp ngay tại camera (xử lý tại biên), hệ thống có thể gửi dữ liệu về trung tâm giám sát để đối chiếu với cơ sở dữ liệu hiện có, từ đó nâng cao độ chính xác trong phát hiện vi phạm, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn giao thông cho Thủ đô.