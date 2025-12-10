TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy tiến độ các công trình giao thông trọng điểm

TP. Hồ Chí Minh đang tăng tốc các dự án giao thông trọng điểm như Vành đai 3, Vành đai 4 đến các tuyến cao tốc kết nối vùng, nhằm mở rộng không gian phát triển và củng cố liên kết...

Ngày 9/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải, chủ trì Phiên họp thứ 22 của Ban Chỉ đạo.

Tại Phiên họp, báo cáo tình hình triển khai các dự án trọng điểm quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bùi Xuân Cường cho biết,Thành phố có 8 công trình và dự án thuộc nhóm quan trọng quốc gia và trọng điểm ngành Giao thông. Trong đó, 5 dự án do UBND Thành phố làm cơ quan chủ quản và 3 dự án do Bộ Xây dựng, VEC chủ trì, Thành phố tham gia phối hợp giải phóng mặt bằng.

Đối với đường Vành đai 3, công tác bồi thường và tái định cư tại các dự án thành phần 2 và thành phần 6 đã hoàn tất, bàn giao 100% mặt bằng. Các gói thầu xây lắp đang được triển khai đồng bộ: dự án thành phần 1 đạt khoảng 68% giá trị hợp đồng, còn dự án thành phần 5 đạt khoảng 56%.

Dự án Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư và Chính phủ ban hành nghị quyết triển khai. Trong đó, TP. Hồ Chí Minh giữ vai trò cơ quan đầu mối, đã lập Ban Chỉ đạo, Tổ chuyên gia và thông qua ranh giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh công tác bồi thường.

Thành phố đặt mục tiêu đến ngày 19/12/2025 sẽ thông xe kỹ thuật 17,8 km gồm các đoạn cầu cạn và cầu vượt trên địa bàn TP. Thủ Đức cũ và khu vực lân cận; đến 30/4/2026 sẽ hoàn thành thêm 32,6km tuyến chính qua Củ Chi, Hóc Môn và Bình Chánh; và đến 30/6/2026 thông xe toàn tuyến qua địa phận TP. Hồ Chí Minh. Để bảo đảm tiến độ, các nhà thầu được yêu cầu thi công liên tục “3 ca, 4 kíp”. Riêng nút giao Tân Vạn, hồ sơ điều chỉnh kỹ thuật đang được hoàn thiện và dự kiến phê duyệt trong năm 2025.

Đối với dự án Vành đai 4, các dự án thành phần đầu tư công đang được hoàn tất thủ tục để phê duyệt ngay trong tháng 12/2025. Riêng dự án thành phần 2 theo hình thức PPP đã khởi công từ tháng 2/2025 và đang thi công nền đường.

Tại địa bàn Bình Dương, nơi dự án được chia thành ba thành phần, công tác bồi thường đã đạt hơn 14% và tiếp tục được đẩy nhanh; dự án PPP đã khởi công từ tháng 6/2025 và đang hoàn thiện thiết kế; phần đường song hành và kết nối đang được lập báo cáo điều chỉnh kỹ thuật.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường báo cáo tình hình triển khai các dự án trọng điểm quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải trên địa bàn - Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. Hồ Chí Minh.

Đối với cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Mộc Bài, 4 dự án thành phần đã được phê duyệt và đang triển khai giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà đầu tư và nhà thầu. Dự án thành phần 2 dự kiến khởi công ngày 19/12/2025 và hoàn thành năm 2027. Các gói thầu còn lại phấn đấu khởi công trong quý 1/2026 và hoàn thành trong năm 2027.

Tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Thủ Dầu Một – Chơn Thành đang đạt tiến độ bồi thường mặt bằng khoảng 46% và được yêu cầu hoàn tất để kịp khởi công, hoàn thành trong năm 2027.

Đối với dự án thành phần 3 của cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn tất. Dự án cũng đang chờ phê duyệt điều chỉnh để bổ sung nút giao mới theo Nghị quyết của Quốc hội.

Theo UBND Thành phố, các dự án do VEC quản lý như cao tốc Bến Lức – Long Thành đã hoàn thành bàn giao mặt bằng; các dự án mở rộng cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Long Thành - Dầu Giây và cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Trung Lương – Mỹ Thuận đang được Thành phố tiếp tục phối hợp để triển khai.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bùi Xuân Cường cho biết UBND TP. Hồ Chí Minh đã có văn bản đăng ký công trình, dự án khởi công, khánh thành chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; trong đó, đăng ký 6 công trình khởi công vào ngày 19/12/2025.