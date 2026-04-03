Hà Nội sẽ giảm dần các loại quảng cáo truyền thống có kích thước lớn và thiếu tính thẩm mỹ

Thành phố Hà Nội vừa phê duyệt
nhiệm vụ lập “Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai
đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050”.
Theo đó, quy hoạch sẽ triển khai
trên toàn bộ địa bàn Thành phố, bao gồm toàn bộ không gian công cộng, tuyến đường,
quảng trường, công trình xây dựng và các khu vực được phép bố trí phương tiện
quảng cáo theo quy định của pháp luật; đồng thời, xem xét đặc thù tổ chức không
gian kiến trúc - cảnh quan của từng khu vực, đặc biệt là: khu vực nội đô lịch sử;
các khu vực bảo vệ di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh; các trục không gian
quan trọng của Thủ đô; các tuyến đường quốc lộ, đường vành đai, tuyến phố chính
đô thị; các khu đô thị mới, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu vực cửa ngõ
Thành phố.
Giai đoạn quy hoạch được xác định
từ năm 2026 đến 2030, với tầm nhìn dài hạn đến năm 2050.
Đáng chú ý, hoạt động quảng cáo
ngoài trời trong thời gian tới sẽ định hướng phát triển đa dạng hóa loại hình,
hiện đại hóa phương tiện và gắn chặt với tổ chức không gian đô thị. Xu thế
chung là giảm dần các loại hình quảng cáo truyền thống có kích thước lớn, hình
thức đơn giản, thiếu tính thẩm mỹ và khó kiểm soát an toàn. Mặt khác, tăng tỷ
trọng các phương tiện quảng cáo có thiết kế tích hợp, quy mô hợp lý, phù hợp với
cảnh quan kiến trúc từng khu vực đô thị.
Quy hoạch quảng cáo ngoài trời sẽ
khớp nối với cấu trúc không gian của Thủ đô được định hình gồm: 9 cực phát triển,
9 trung tâm lớn và 9 trục động lực. Các trục động lực, gồm các vành đai liên
vùng và cao tốc hướng tâm, đóng vai trò là “xương sống”, kết nối trực tiếp các
cực tăng trưởng với đô thị trung tâm và liên kết ra vùng Thủ đô, hình thành hệ
sinh thái không gian kinh tế đô thị. Hệ thống quảng cáo sẽ phân bổ dọc theo các
trục động lực, trục không gian quan trọng đã được định hình trong Quy hoạch tổng
thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.
Đặc biệt, tư duy “Hạ tầng dẫn dắt
quy hoạch” được áp dụng, thay vì chỉ quy hoạch vị trí biển bảng rời rạc. Quảng
cáo ngoài trời sẽ tích hợp vào thiết kế đô thị và các mô hình phát triển hiện đại
như TOD (đô thị gắn với giao thông công cộng) tại các ga Metro và nút giao
thông lớn, tuyến đường vành đai. Quy hoạch đặt mục tiêu xây dựng hệ thống quảng
cáo ngoài trời đồng bộ, khoa học; xác định rõ khu vực được phép, hạn chế và cấm
quảng cáo.
Nhiệm vụ lập quy hoạch gồm nội
dung về sự cần thiết và căn cứ lập quy hoạch; phân tích, đánh giá các yếu tố,
điều kiện tự nhiên, nguồn lực và thực trạng phân bố, sử dụng không gian của hệ
thống quảng cáo ngoài trời; xác định yêu cầu của phát triển kinh tế - xã hội đối
với phát triển quảng cáo ngoài trời; cơ hội và thách thức phát triển của hệ thống
quảng cáo ngoài trời; xác định quan điểm, mục tiêu phát triển hệ thống quảng
cáo ngoài trời địa phương trong thời kỳ quy hoạch;
Phương án phát triển hệ thống
quảng cáo ngoài trời; xác định vị trí dành cho hoạt động tuyên truyền cổ động
chính trị, phục vụ lợi ích xã hội và hệ thống quảng cáo ngoài trời; xác định vị
trí dành cho hoạt động quảng cáo thương mại; định hướng bố trí sử dụng đất cho
phát triển hệ thống quảng cáo ngoài trời và các hoạt động bảo vệ môi trường, bảo
tồn sinh thái, cảnh quan, di tích đã xếp hạng có liên quan đến việc phát triển
hệ thống quảng cáo ngoài trời; xây dựng danh mục các loại hình quảng cáo ngoài
trời cần ưu tiên đầu tư, dự án ưu tiên đầu tư và thứ tự ưu tiên thực hiện; giải
pháp và lộ trình thực hiện quy hoạch...