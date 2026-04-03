Hà Nội sẽ giảm dần các loại quảng cáo truyền thống có kích thước lớn và thiếu tính thẩm mỹ

Thanh Xuân

03/04/2026, 10:16

Trong thời gian tới, hoạt động quảng cáo ngoài trời tại Hà Nội được định hướng phát triển đa dạng hóa loại hình, hiện đại hóa phương tiện và gắn chặt với tổ chức không gian đô thị. Xu thế chung là giảm dần các loại hình quảng cáo truyền thống có kích thước lớn, hình thức đơn giản, thiếu tính thẩm mỹ và khó kiểm soát an toàn…

Ảnh minh họa.

Thành phố Hà Nội vừa phê duyệt nhiệm vụ lập “Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Theo đó, quy hoạch sẽ triển khai trên toàn bộ địa bàn Thành phố, bao gồm toàn bộ không gian công cộng, tuyến đường, quảng trường, công trình xây dựng và các khu vực được phép bố trí phương tiện quảng cáo theo quy định của pháp luật; đồng thời, xem xét đặc thù tổ chức không gian kiến trúc - cảnh quan của từng khu vực, đặc biệt là: khu vực nội đô lịch sử; các khu vực bảo vệ di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh; các trục không gian quan trọng của Thủ đô; các tuyến đường quốc lộ, đường vành đai, tuyến phố chính đô thị; các khu đô thị mới, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu vực cửa ngõ Thành phố.

Giai đoạn quy hoạch được xác định từ năm 2026 đến 2030, với tầm nhìn dài hạn đến năm 2050.

Đáng chú ý, hoạt động quảng cáo ngoài trời trong thời gian tới sẽ định hướng phát triển đa dạng hóa loại hình, hiện đại hóa phương tiện và gắn chặt với tổ chức không gian đô thị. Xu thế chung là giảm dần các loại hình quảng cáo truyền thống có kích thước lớn, hình thức đơn giản, thiếu tính thẩm mỹ và khó kiểm soát an toàn. Mặt khác, tăng tỷ trọng các phương tiện quảng cáo có thiết kế tích hợp, quy mô hợp lý, phù hợp với cảnh quan kiến trúc từng khu vực đô thị.

Quy hoạch quảng cáo ngoài trời sẽ khớp nối với cấu trúc không gian của Thủ đô được định hình gồm: 9 cực phát triển, 9 trung tâm lớn và 9 trục động lực. Các trục động lực, gồm các vành đai liên vùng và cao tốc hướng tâm, đóng vai trò là “xương sống”, kết nối trực tiếp các cực tăng trưởng với đô thị trung tâm và liên kết ra vùng Thủ đô, hình thành hệ sinh thái không gian kinh tế đô thị. Hệ thống quảng cáo sẽ phân bổ dọc theo các trục động lực, trục không gian quan trọng đã được định hình trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Đặc biệt, tư duy “Hạ tầng dẫn dắt quy hoạch” được áp dụng, thay vì chỉ quy hoạch vị trí biển bảng rời rạc. Quảng cáo ngoài trời sẽ tích hợp vào thiết kế đô thị và các mô hình phát triển hiện đại như TOD (đô thị gắn với giao thông công cộng) tại các ga Metro và nút giao thông lớn, tuyến đường vành đai. Quy hoạch đặt mục tiêu xây dựng hệ thống quảng cáo ngoài trời đồng bộ, khoa học; xác định rõ khu vực được phép, hạn chế và cấm quảng cáo.

Nhiệm vụ lập quy hoạch gồm nội dung về sự cần thiết và căn cứ lập quy hoạch; phân tích, đánh giá các yếu tố, điều kiện tự nhiên, nguồn lực và thực trạng phân bố, sử dụng không gian của hệ thống quảng cáo ngoài trời; xác định yêu cầu của phát triển kinh tế - xã hội đối với phát triển quảng cáo ngoài trời; cơ hội và thách thức phát triển của hệ thống quảng cáo ngoài trời; xác định quan điểm, mục tiêu phát triển hệ thống quảng cáo ngoài trời địa phương trong thời kỳ quy hoạch;

Phương án phát triển hệ thống quảng cáo ngoài trời; xác định vị trí dành cho hoạt động tuyên truyền cổ động chính trị, phục vụ lợi ích xã hội và hệ thống quảng cáo ngoài trời; xác định vị trí dành cho hoạt động quảng cáo thương mại; định hướng bố trí sử dụng đất cho phát triển hệ thống quảng cáo ngoài trời và các hoạt động bảo vệ môi trường, bảo tồn sinh thái, cảnh quan, di tích đã xếp hạng có liên quan đến việc phát triển hệ thống quảng cáo ngoài trời; xây dựng danh mục các loại hình quảng cáo ngoài trời cần ưu tiên đầu tư, dự án ưu tiên đầu tư và thứ tự ưu tiên thực hiện; giải pháp và lộ trình thực hiện quy hoạch...

Kiến tạo thể chế, không gian phát triển vượt trội cho Hà Nội

Hà Nội ban hành Kế hoạch hành động triển khai Đề án đô thị thông minh

Gần 14.000 ý kiến góp ý cho Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm

Sáng 4/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ họp thường kỳ tháng 3 và hội nghị trực tuyến với địa phương, đánh giá kết quả kinh tế – xã hội quý 1/2026, nhận diện thách thức từ biến động toàn cầu và xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm giữ vững ổn định, thúc đẩy tăng trưởng cao trong thời gian tới...

Từ lợi thế cảnh quan sẵn có, nếu được tổ chức bài bản, Hồ Tây không chỉ nâng cao giá trị không gian đô thị mà còn mở ra dư địa phát triển kinh tế...

Việc Nhà nước tăng cường điều tiết thị trường bất động sản là yêu cầu cấp thiết, tuy nhiên, quá trình này vẫn gặp nhiều thách thức, khi cơ sở dữ liệu thị trường chưa thực sự đầy đủ, chính xác. Hệ thống thông tin còn thiếu minh bạch, chưa được công khai đồng bộ...

Khi chăm sóc sức khỏe không còn là một chuyến đi, mà trở thành một thói quen mỗi ngày, ngôi nhà cũng cần được tái định nghĩa – không chỉ để ở, mà để trị liệu, phục hồi, tái tạo. Tiên phong trong xu hướng này, nhà sáng lập Ecopark ra mắt Forest Onsen – tổ hợp khoáng nóng cao tầng đầu tiên tại miền Nam, nơi các liệu pháp trị liệu chuyên sâu được tích hợp vào nhịp sống thường nhật của cư dân.

Không chạy theo số đông, The Tropic định hình một chuẩn sống khác biệt tại Vũ Yên, Hải Phòng: Cộng đồng giới hạn, không gian đủ riêng tư nhưng vẫn nằm ở tâm điểm kết nối của toàn đô thị đảo. Khi yếu tố vị thế, trải nghiệm và tài sản cùng hội tụ trong một địa chỉ, nơi ở trở thành "danh thiếp" mà thế hệ thành đạt khẳng định dấu ấn bản thân.

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

