Hà Nội sẽ giảm dần các loại quảng cáo truyền thống có kích thước lớn và thiếu tính thẩm mỹ

Trong thời gian tới, hoạt động quảng cáo ngoài trời tại Hà Nội được định hướng phát triển đa dạng hóa loại hình, hiện đại hóa phương tiện và gắn chặt với tổ chức không gian đô thị. Xu thế chung là giảm dần các loại hình quảng cáo truyền thống có kích thước lớn, hình thức đơn giản, thiếu tính thẩm mỹ và khó kiểm soát an toàn…

Thành phố Hà Nội vừa phê duyệt nhiệm vụ lập “Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Theo đó, quy hoạch sẽ triển khai trên toàn bộ địa bàn Thành phố, bao gồm toàn bộ không gian công cộng, tuyến đường, quảng trường, công trình xây dựng và các khu vực được phép bố trí phương tiện quảng cáo theo quy định của pháp luật; đồng thời, xem xét đặc thù tổ chức không gian kiến trúc - cảnh quan của từng khu vực, đặc biệt là: khu vực nội đô lịch sử; các khu vực bảo vệ di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh; các trục không gian quan trọng của Thủ đô; các tuyến đường quốc lộ, đường vành đai, tuyến phố chính đô thị; các khu đô thị mới, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu vực cửa ngõ Thành phố.

Giai đoạn quy hoạch được xác định từ năm 2026 đến 2030, với tầm nhìn dài hạn đến năm 2050.

Đáng chú ý, hoạt động quảng cáo ngoài trời trong thời gian tới sẽ định hướng phát triển đa dạng hóa loại hình, hiện đại hóa phương tiện và gắn chặt với tổ chức không gian đô thị. Xu thế chung là giảm dần các loại hình quảng cáo truyền thống có kích thước lớn, hình thức đơn giản, thiếu tính thẩm mỹ và khó kiểm soát an toàn. Mặt khác, tăng tỷ trọng các phương tiện quảng cáo có thiết kế tích hợp, quy mô hợp lý, phù hợp với cảnh quan kiến trúc từng khu vực đô thị.

Quy hoạch quảng cáo ngoài trời sẽ khớp nối với cấu trúc không gian của Thủ đô được định hình gồm: 9 cực phát triển, 9 trung tâm lớn và 9 trục động lực. Các trục động lực, gồm các vành đai liên vùng và cao tốc hướng tâm, đóng vai trò là “xương sống”, kết nối trực tiếp các cực tăng trưởng với đô thị trung tâm và liên kết ra vùng Thủ đô, hình thành hệ sinh thái không gian kinh tế đô thị. Hệ thống quảng cáo sẽ phân bổ dọc theo các trục động lực, trục không gian quan trọng đã được định hình trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Đặc biệt, tư duy “Hạ tầng dẫn dắt quy hoạch” được áp dụng, thay vì chỉ quy hoạch vị trí biển bảng rời rạc. Quảng cáo ngoài trời sẽ tích hợp vào thiết kế đô thị và các mô hình phát triển hiện đại như TOD (đô thị gắn với giao thông công cộng) tại các ga Metro và nút giao thông lớn, tuyến đường vành đai. Quy hoạch đặt mục tiêu xây dựng hệ thống quảng cáo ngoài trời đồng bộ, khoa học; xác định rõ khu vực được phép, hạn chế và cấm quảng cáo.

Nhiệm vụ lập quy hoạch gồm nội dung về sự cần thiết và căn cứ lập quy hoạch; phân tích, đánh giá các yếu tố, điều kiện tự nhiên, nguồn lực và thực trạng phân bố, sử dụng không gian của hệ thống quảng cáo ngoài trời; xác định yêu cầu của phát triển kinh tế - xã hội đối với phát triển quảng cáo ngoài trời; cơ hội và thách thức phát triển của hệ thống quảng cáo ngoài trời; xác định quan điểm, mục tiêu phát triển hệ thống quảng cáo ngoài trời địa phương trong thời kỳ quy hoạch;

Phương án phát triển hệ thống quảng cáo ngoài trời; xác định vị trí dành cho hoạt động tuyên truyền cổ động chính trị, phục vụ lợi ích xã hội và hệ thống quảng cáo ngoài trời; xác định vị trí dành cho hoạt động quảng cáo thương mại; định hướng bố trí sử dụng đất cho phát triển hệ thống quảng cáo ngoài trời và các hoạt động bảo vệ môi trường, bảo tồn sinh thái, cảnh quan, di tích đã xếp hạng có liên quan đến việc phát triển hệ thống quảng cáo ngoài trời; xây dựng danh mục các loại hình quảng cáo ngoài trời cần ưu tiên đầu tư, dự án ưu tiên đầu tư và thứ tự ưu tiên thực hiện; giải pháp và lộ trình thực hiện quy hoạch...