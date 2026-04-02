Thứ Hai, 06/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Kiến tạo thể chế, không gian phát triển vượt trội cho Hà Nội

Thanh Xuân

02/04/2026, 16:41

Trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) lần này, nhiều cơ chế, chính sách mang tính đột phá được đề xuất, tập trung tăng cường phân quyền và mở rộng không gian phát triển. Qua đó, Hà Nội được kỳ vọng có thêm cơ hội thử nghiệm, phát triển phù hợp với xu hướng chung của nền kinh tế…

Hội thảo tham vấn ý kiến cho dự án Luật Thủ đô (sửa đổi).

Ngày 2/4/2026, Bộ Tư pháp phối hợp với UBND Thành phố Hà Nội tổ chức hội thảo tham vấn ý kiến dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) với chủ đề: Kiến tạo thể chế, không gian phát triển vượt trội cho Thành phố Hà Nội.

Phát biểu tại sự kiện, ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), nhận định Hà Nội không chỉ là Thủ đô chính trị, hành chính quốc gia, mà còn là một trong hai cực tăng trưởng kinh tế lớn nhất của đất nước. Với hơn 380.000 doanh nghiệp đang hoạt động, Hà Nội đóng vai trò then chốt trong hệ sinh thái kinh doanh quốc gia. Mọi thay đổi thể chế tại Hà Nội đều có tác động lan tỏa mạnh mẽ tới môi trường đầu tư, kinh doanh trên phạm vi toàn quốc.

Theo đó, dưới góc nhìn doanh nghiệp, dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) lần này thể hiện một bước chuyển rất đáng ghi nhận: từ tư duy “quản lý” sang tư duy “kiến tạo”, từ cơ chế “xin phép” sang cơ chế “phân quyền tối đa, trách nhiệm giải trình rõ ràng”. Với 192 thẩm quyền được giao cho chính quyền Hà Nội, trong đó, 85 thẩm quyền hoàn toàn mới chưa có trong pháp luật hiện hành, đây thực sự là một cuộc cách mạng thể chế ở cấp địa phương.

KIẾN TẠO KHÔNG GIAN PHÁT TRIỂN

Cụ thể, ông Tuấn cho biết Điều 4 dự thảo Luật đã thể chế hóa nguyên tắc “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm” - điều mà cộng đồng doanh nghiệp chờ đợi từ lâu. Trong thực tế, “điểm nghẽn” lớn mà doanh nghiệp gặp phải khi đầu tư tại Hà Nội là tình trạng “trên phân quyền nhưng dưới không dám quyết”, hoặc “có thẩm quyền nhưng thiếu hướng dẫn nên không triển khai được”. Việc phân quyền tối đa, toàn diện, kèm theo cơ chế theo dõi, đánh giá và kịp thời điều chỉnh sẽ giúp khắc phục tình trạng này.

Hơn nữa, quy định cho phép HĐND và UBND Thành phố được ban hành văn bản quy phạm pháp luật để điều chỉnh trình tự, thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa, không tăng thêm yêu cầu, điều kiện (Điều 8) là một bước tiến rất quan trọng. Doanh nghiệp kỳ vọng sẽ là công cụ để Hà Nội thực sự “cắt giảm thủ tục” thay vì chỉ “rà soát thủ tục” như trước đây.

Theo đại diện VCCI, Điều 9 về thí điểm cơ chế, chính sách và Điều 19 về thử nghiệm có kiểm soát cũng là hai quy định mà cộng đồng doanh nghiệp quan tâm. Trong bối cảnh các mô hình kinh tế mới như: kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế ban đêm, kinh tế tầm thấp đang phát triển nhanh chóng, việc cho phép Hà Nội trở thành “phòng thí nghiệm thể chế” của quốc gia là hoàn toàn phù hợp. 

Đáng chú ý, phân tích Điều 26 về thu hút đầu tư, ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, ông Tuấn cho rằng đã xây dựng được một khung ưu đãi khá toàn diện, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên: công nghiệp văn hóa, giáo dục chất lượng cao, y tế hiện đại, công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, môi trường. Mức ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 5% cùng với miễn thuế 4 năm và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo (khoản 2 Điều 26) là mức ưu đãi có sức cạnh tranh trong khu vực.

Bên cạnh đó, ưu đãi dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo (khoản 3 Điều 26) như miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 5 năm, miễn thuế thu nhập cá nhân 5 năm cho chuyên gia, nhà khoa học, miễn một số tiêu chí đấu thầu cho startup là những chính sách rất thiết thực, phản ánh đúng nhu cầu của hệ sinh thái khởi nghiệp.

Tiếp nối các ý kiến từ cộng đồng doanh nghiệp về cơ chế phân quyền, cải cách thủ tục và không gian thử nghiệm chính sách, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu đánh giá dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) không chỉ đơn thuần là một dự án luật, mà còn là cơ hội để kiến tạo một nền tảng thể chế đủ mạnh cho Hà Nội chủ động phát triển. Qua đó, Thành phố có thể phát huy vai trò lan tỏa, dẫn dắt các địa phương trong Vùng và trên cả nước.  “Lần này, cách tiếp cận rất mới là Luật Thủ đô sẽ đặt nền tảng pháp lý giúp Hà Nội thử nghiệm các cơ chế, chính sách mới, đóng vai trò là “mô hình mẫu” để có thể đánh giá, tổng kết và nếu đủ cơ sở thì nhân rộng ra phạm vi cả nước”, ông Hiếu lưu ý.

NỖI LO CÓ THẬT CỦA DOANH NGHIỆP 

Dù vậy, ông Tuấn cho rằng dự thảo Luật trao cho Hà Nội 192 thẩm quyền, nhưng câu hỏi lớn nhất từ phía doanh nghiệp là: Ai sẽ ban hành các văn bản hướng dẫn, và khi nào? Kinh nghiệm từ Luật Thủ đô số 39/2024/QH15 cho thấy nhiều cơ chế đặc thù rất hay trên giấy nhưng chậm được triển khai do thiếu văn bản hướng dẫn đồng bộ. Tình trạng “cơ chế đặc thù, nhưng thực thi đặc biệt chậm” là nỗi lo có thật của cộng đồng doanh nghiệp.

Theo đó, ông kiến nghị dự thảo Luật nên bổ sung quy định về thời hạn tối đa để HĐND, UBND Thành phố ban hành các văn bản thi hành Luật Thủ đô, ví dụ trong vòng 6 tháng kể từ ngày Luật có hiệu lực đối với các nội dung trọng yếu liên quan đến đầu tư, kinh doanh. Đồng thời, cần có cơ chế báo cáo công khai tiến độ ban hành các văn bản hướng dẫn để cộng đồng doanh nghiệp và xã hội giám sát.

Ngoài ra, về quy định các ưu đãi cho nhà đầu tư chiến lược nhưng tiêu chí, điều kiện cụ thể lại được giao cho HĐND Thành phố quy định. Điều này tạo sự linh hoạt nhưng cũng tạo ra sự không chắc chắn cho nhà đầu tư. Một nhà đầu tư quốc tế khi cân nhắc đầu tư hàng tỷ USD vào Hà Nội cần biết trước, một cách rõ ràng và ổn định, rằng mình có đủ điều kiện hay không, quy trình ra sao, và ưu đãi cụ thể là gì. Vì vậy, dự thảo Luật nên quy định ngay trong Luật một số tiêu chí khung cho nhà đầu tư chiến lược. HĐND Thành phố chỉ nên quy định chi tiết hóa các tiêu chí này, không nên được giao toàn quyền xác định tiêu chí từ đầu. Việc chọn nhà đầu tư chiến lược phải đủ chặt để chọn đúng, đủ mở để không bỏ lỡ cơ hội.

Liên quan đến cam kết chính sách dài hạn và cơ chế quản trị rủi ro pháp lý, Phó Tổng Thư ký VCCI nhấn mạnh đây là vấn đề mà cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài quan tâm. Với các dự án kéo dài hàng chục năm, trị giá hàng tỷ USD, bất kỳ thay đổi nào, dù nhỏ, về thủ tục, quy hoạch hay cách hiểu pháp lý đều có thể dẫn đến rủi ro lớn. “Dự thảo Luật đã có quy định về trách nhiệm bồi thường khi nhà đầu tư chiến lược không thực hiện đúng cam kết, nhưng lại chưa có quy định ngược lại: trách nhiệm của Thành phố khi thay đổi chính sách gây bất lợi cho nhà đầu tư đã được hưởng ưu đãi”, ông Tuấn lưu ý.

Từ góc độ cơ quan quản lý, đại diện Vụ Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) cho biết các ý kiến sẽ được nghiên cứu, tiếp thu trong quá trình hoàn thiện dự thảo Luật, nhằm bảo đảm chất lượng, tính khả thi và đồng bộ của các quy định. Qua đó, tạo nền tảng pháp lý thuận lợi hơn để Hà Nội phát triển, phát huy vai trò dẫn dắt và lan tỏa.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Cao tốc gần 24.000 tỷ đồng tăng tốc giải phóng mặt bằng

Đầu tư

2

Đề xuất rót 1,15 tỷ USD xây tháp tài chính IFC tại TP.Hồ Chí Minh

Đầu tư

3

Xu thế dòng tiền: Tin tốt có đủ nâng đỡ thị trường?

Chứng khoán

4

Đà Nẵng và Champasak (Lào): Cầu nối chiến lược trên Hành lang kinh tế Đông - Tây

Du lịch

5

Một nửa dự án trung tâm dữ liệu tại Mỹ bị đình trệ

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy