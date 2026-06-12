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Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương chủ động bổ sung nguồn nhân lực cho cấp xã

Nhật Dương

12/06/2026, 17:20

Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương chủ động áp dụng các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế, để bổ sung nguồn nhân lực cho cấp xã, như điều động, bố trí, phân công công tác đối với nguồn từ nơi khác, điều chuyển biên chế...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Để đảm bảo nguồn nhân lực cho cấp xã, Bộ Nội vụ cho biết đã có văn bản gửi các địa phương đề nghị tập trung triển khai phương án bảo đảm nhân sự tại cấp xã đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ này, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn thực hiện và triển khai chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, Bộ Nội vụ tiếp tục đề nghị các địa phương khẩn trương rà soát, đánh giá tổng thể chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ở cấp xã; khả năng đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm được giao đảm nhận (bảo đảm nguyên tắc đúng người, đúng việc, đúng địa bàn).

Qua đó, xác định cụ thể nhu cầu bổ sung nguồn nhân lực theo từng vị trí việc làm để thực hiện tuyển dụng, tiếp nhận vào làm công chức trong phạm vi biên chế được giao.

Bộ Nội vụ cũng đề nghị rút gọn tối đa thời gian thực hiện quy trình tuyển dụng, tiếp nhận theo Nghị định số 170/2025/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Trường hợp xã, phường, đặc khu còn biên chế và có nhu cầu tuyển dụng, nhưng chưa có đủ điều kiện để tổ chức kỳ tuyển dụng riêng, thì tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức tuyển dụng theo thẩm quyền, và phân bổ số lượng người làm việc về các xã, phường theo yêu cầu.

Ngoài ra, Bộ Nội vụ đề nghị địa phương chủ động xây dựng phương án để thực hiện ký kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng dịch vụ đối với các công việc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc hỗ trợ phục vụ, mà nguồn nhân lực hiện có chưa đáp ứng được, nhằm phục vụ nội bộ cho hoạt động cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Theo đó, địa phương được ký kết hợp đồng lao động để hỗ trợ công chức trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao tại các vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ ở cấp xã quy định tại Nghị định số 361/2025/NĐ-CP và quy định của Ban Tổ chức Trung ương về danh mục vị trí việc làm khối Đảng, Mặt trận tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội. 

Người ký kết hợp đồng thực hiện nhiệm vụ của công chức không tính trong biên chế được giao của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Kinh phí thực hiện ký hợp đồng do ngân sách nhà nước bảo đảm, nằm ngoài quỹ lương và ngoài kinh phí khoán chi hành chính của các tổ chức, cơ quan, đơn vị. Việc bố trí nguồn kinh phí, lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định tại Thông tư số 144/2025/TT-BTC. 

Ngoài ra, các địa phương được huy động nguồn lực theo quy định của pháp luật để thực hiện ký kết hợp đồng theo quy định tại Nghị định số 173/2025/NĐ-CP về hợp đồng thực hiện nhiệm vụ của công chức.

Theo đề nghị của Bộ Nội vụ, các địa phương cần chủ động áp dụng các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế để bổ sung nguồn nhân lực cho cấp xã, như điều động, bố trí, phân công công tác đối với nguồn từ nơi khác, điều chuyển biên chế...theo thẩm quyền.

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Từ khóa:

biên chế bộ nội vụ cấp xã hợp đồng lao động tuyển dụng

Chủ đề:

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