Trang chủ Bất động sản

Khẩn trương thiết lập, vận hành Cổng thông tin đô thị thông minh quốc gia

Thanh Xuân

01/12/2025, 14:23

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn vừa chủ trì cuộc họp về việc thiết lập và vận hành Cổng Thông tin Đô thị thông minh quốc gia với sự tham dự của lãnh đạo các đơn vị chức năng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo báo cáo của Cục Phát triển đô thị, Cổng thông tin đô thị thông minh quốc gia được xác định là cổng thông tin chuyên ngành cấp quốc gia do Bộ Xây dựng chủ trì vận hành. Cổng này có nhiệm vụ công bố thông tin chính thức, các tiêu chuẩn - quy chuẩn, dữ liệu mở, API mở, báo cáo từ các địa phương và danh mục các dự án đô thị thông minh sử dụng vốn nhà nước.

Khung pháp lý cho việc xây dựng cổng thông tin đã được quy định rõ ràng trong Nghị định 42/2022/NĐ-CP về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến cùng với Nghị định 269/2025/NĐ-CP về phát triển đô thị thông minh.

Thực tế thời gian qua cho thấy dữ liệu và thông tin liên quan đến đô thị thông minh còn phân tán, mỗi địa phương đều triển khai hệ thống riêng biệt, thiếu sự thống nhất về tiêu chuẩn, báo cáo, mô hình điển hình và các công cụ hỗ trợ kỹ thuật. Do đó, việc xây dựng một nền tảng chung trở nên cấp thiết, nhằm tăng cường minh bạch, hỗ trợ hoạch định chính sách, thúc đẩy chia sẻ kinh nghiệm và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp công nghệ phát triển các ứng dụng số trong lĩnh vực đô thị.

Để đáp ứng tiến độ, Cục Phát triển đô thị đề xuất lựa chọn phương án ban hành “Kế hoạch thiết lập và vận hành Cổng thông tin đô thị thông minh” trong tháng 12/2025 - phương án khả thi nhất về mặt pháp lý, thẩm quyền và tiến độ. Dự kiến, cổng thông tin sẽ được triển khai theo hai giai đoạn.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các đơn vị cũng tích cực trao đổi và thảo luận về tính khả thi, cấu trúc kỹ thuật, cũng như các yêu cầu đảm bảo an toàn và đồng bộ cho hệ thống. Nhiều ý kiến đề nghị sớm xác định phạm vi dữ liệu công bố và kiến trúc tổng thể của hệ thống, nhằm bảo đảm tương thích với nền tảng số hiện có của Bộ. Đồng thời, cần chú trọng cơ chế tích hợp an toàn, tránh chồng chéo chức năng với những hệ thống thông tin chuyên ngành khác.

Ngoài ra, quy trình phối hợp liên ngành cần được hoàn thiện với nguyên tắc phân công rõ ràng, thống nhất đầu mối cung cấp. Cùng với đó, việc xây dựng kế hoạch phân bổ nguồn lực theo từng giai đoạn cũng được coi là cần thiết để đảm bảo triển khai hiệu quả.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn nhất trí lựa chọn phương án ban hành “Kế hoạch thiết lập và vận hành Cổng thông tin đô thị thông minh quốc gia”. Thứ trưởng giao Cục Phát triển đô thị phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện nội dung Kế hoạch, tập trung làm rõ mục tiêu, lộ trình, nhiệm vụ và đầu mối triển khai; đồng thời bảo đảm hệ thống được thiết lập một cách thống nhất, đồng bộ với các nền tảng thông tin của Bộ và phù hợp với định hướng chuyển đổi số ngành Xây dựng.

"Hệ thống phải sẵn sàng vận hành thử nghiệm trong thời gian sớm nhất và cam kết hoàn thành đúng tiến độ ra mắt Cổng thông tin đô thị thông minh quốc gia vào ngày 22/12/2025", Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn nhấn mạnh.

bất động sản Bộ Xây dựng Cổng thông tin đô thị thông minh quốc gia đô thị thông minh phát triển đô thị thông minh

Multimedia
VnEconomy