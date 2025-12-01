Khẩn trương thiết lập, vận hành Cổng thông tin đô thị thông minh quốc gia

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Hai, 01/12/2025
Thanh Xuân
01/12/2025, 14:23
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn vừa chủ trì cuộc họp về việc thiết lập và vận hành Cổng Thông tin Đô thị thông minh quốc gia với sự tham dự của lãnh đạo các đơn vị chức năng.
Theo báo cáo của Cục Phát triển đô thị, Cổng thông tin đô thị thông minh quốc gia được xác định là cổng thông tin chuyên ngành cấp quốc gia do Bộ Xây dựng chủ trì vận hành. Cổng này có nhiệm vụ công bố thông tin chính thức, các tiêu chuẩn - quy chuẩn, dữ liệu mở, API mở, báo cáo từ các địa phương và danh mục các dự án đô thị thông minh sử dụng vốn nhà nước.
Khung pháp lý cho việc xây dựng cổng thông tin đã được quy định rõ ràng trong Nghị định 42/2022/NĐ-CP về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến cùng với Nghị định 269/2025/NĐ-CP về phát triển đô thị thông minh.
Thực tế thời gian qua cho thấy dữ liệu và thông tin liên quan đến đô thị thông minh còn phân tán, mỗi địa phương đều triển khai hệ thống riêng biệt, thiếu sự thống nhất về tiêu chuẩn, báo cáo, mô hình điển hình và các công cụ hỗ trợ kỹ thuật. Do đó, việc xây dựng một nền tảng chung trở nên cấp thiết, nhằm tăng cường minh bạch, hỗ trợ hoạch định chính sách, thúc đẩy chia sẻ kinh nghiệm và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp công nghệ phát triển các ứng dụng số trong lĩnh vực đô thị.
Để đáp ứng tiến độ, Cục Phát triển đô thị đề xuất lựa chọn phương án ban hành “Kế hoạch thiết lập và vận hành Cổng thông tin đô thị thông minh” trong tháng 12/2025 - phương án khả thi nhất về mặt pháp lý, thẩm quyền và tiến độ. Dự kiến, cổng thông tin sẽ được triển khai theo hai giai đoạn.
Tại cuộc họp, lãnh đạo các đơn vị cũng tích cực trao đổi và thảo luận về tính khả thi, cấu trúc kỹ thuật, cũng như các yêu cầu đảm bảo an toàn và đồng bộ cho hệ thống. Nhiều ý kiến đề nghị sớm xác định phạm vi dữ liệu công bố và kiến trúc tổng thể của hệ thống, nhằm bảo đảm tương thích với nền tảng số hiện có của Bộ. Đồng thời, cần chú trọng cơ chế tích hợp an toàn, tránh chồng chéo chức năng với những hệ thống thông tin chuyên ngành khác.
Ngoài ra, quy trình phối hợp liên ngành cần được hoàn thiện với nguyên tắc phân công rõ ràng, thống nhất đầu mối cung cấp. Cùng với đó, việc xây dựng kế hoạch phân bổ nguồn lực theo từng giai đoạn cũng được coi là cần thiết để đảm bảo triển khai hiệu quả.
Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn nhất trí lựa chọn phương án ban hành “Kế hoạch thiết lập và vận hành Cổng thông tin đô thị thông minh quốc gia”. Thứ trưởng giao Cục Phát triển đô thị phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện nội dung Kế hoạch, tập trung làm rõ mục tiêu, lộ trình, nhiệm vụ và đầu mối triển khai; đồng thời bảo đảm hệ thống được thiết lập một cách thống nhất, đồng bộ với các nền tảng thông tin của Bộ và phù hợp với định hướng chuyển đổi số ngành Xây dựng.
"Hệ thống phải sẵn sàng vận hành thử nghiệm trong thời gian sớm nhất và cam kết hoàn thành đúng tiến độ ra mắt Cổng thông tin đô thị thông minh quốc gia vào ngày 22/12/2025", Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn nhấn mạnh.
Nổi bật trong bức tranh phát triển hạ tầng khu Tây Hà Nội, Avenue Garden shophouse thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư nhờ khả năng khai thác linh hoạt và giá trị tích sản bền vững.
Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng Lê Tiến Châu vừa chủ trì Hội nghị Thành ủy nghe báo cáo và cho ý kiến về một số nội dung theo Quy chế làm việc, trong đó có việc điều chỉnh Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 13/11/2023 về phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố đến năm 2030…
Thị trường bất động sản phía Nam đang có những chuyển biến tích cực xuất phát từ lực đẩy cung - cầu thực. Đặc biệt, các dự án ở phía Đông TP.HCM nổi lên như một điểm sáng thu hút dòng vốn đầu tư mùa cuối năm.
UBND TP. Hải Phòng đã có văn bản chỉ đạo sớm xác định giá đất tái định cư để đẩy nhanh tốc độ giải phóng mặt bằng chung cư thương mại tại 150 Tô Hiệu sau phản ánh của VnEconomy…
Trong bối cảnh giá nhà ngày càng tăng, quỹ đất trung tâm khan hiếm và nhu cầu sở hữu không gian sống riêng ngày một rõ nét, nhiều người trẻ đang chuyển hướng tìm kiếm những dự án căn hộ vùng ven có mức giá hợp lý, tiện nghi đầy đủ và môi trường sống văn minh. Dự án TT AVIO tại thành phố Dĩ An, Bình Dương đang nổi lên như một lời giải hợp lý cho giấc mơ “an cư” đầu tiên.
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Bất động sản
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: