Thị trường bất động sản ghi nhận xu hướng dịch chuyển quan tâm ra vùng ven

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 15/10/2025
Thanh Xuân
15/10/2025, 17:26
Trong quý 3/2025, thị trường bất động sản tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã chứng kiến sự dịch chuyển mạnh mẽ về dòng tiền và nhu cầu ra vùng ven – nơi còn nhiều dư địa tăng trưởng và hạ tầng liên vùng ngày càng hoàn thiện…
Theo Batdongsan.com.vn, quý 3 vừa qua, mức độ quan tâm bất động sản tại hai đô thị đặc biệt của cả nước đều có dấu hiệu chững lại so với cùng kỳ năm 2024. Ở Hà Nội, lượng quan tâm giảm 22%, còn Thành phố Hồ Chí Minh gần như đi ngang, hoặc giảm nhẹ 1% ở khu vực mới. Trái ngược, các tỉnh lân cận lại nổi lên như “điểm sáng”.
NHIỀU KHU VỰC THU HÚT MẠNH SỰ QUAN TÂM
Tại miền Bắc, Hải Phòng, Hưng Yên, Hòa Bình và Bắc Giang (cũ) trở thành tâm điểm khi chiếm tới 80% tổng mức độ quan tâm toàn khu vực. Xét về tốc độ tăng trưởng so với đầu năm, Hòa Bình dẫn đầu với mức tăng 65%, tiếp đến là Bắc Giang (+61%), Hải Phòng (+50%) và Bắc Ninh (+48%). Các địa phương khác như: Quảng Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc duy trì đà tăng từ 26-42%. Sự bùng nổ này đã phản ánh xu hướng dịch chuyển vốn ra các đô thị vệ tinh quanh Hà Nội - nơi giá còn cạnh tranh, hạ tầng kết nối thuận lợi và tiềm năng dài hạn mở rộng.
Tương tự, tại miền Nam, Bình Dương cũ nổi lên như ngôi sao sáng khi chiếm tới 84% tổng mức độ quan tâm toàn miền. So với đầu năm, địa phương này đã chứng kiến mức tăng trưởng ngoạn mục tới 165%, bỏ xa các khu vực khác. Trong khi Đồng Nai tăng 89%, Bà Rịa - Vũng Tàu 98%, còn Long An bứt phá 88%.
Sức nóng này cũng chỉ rõ xu hướng dịch chuyển mạnh mẽ của dòng tiền ra khỏi Thành phố Hồ Chí Minh, hướng đến những khu vực có hạ tầng giao thông ngày càng hoàn chỉnh, quỹ đất rộng và giá bán còn dư địa tăng. Đây chính là các yếu tố đáp ứng tốt cả nhu cầu ở thực lẫn đầu tư dài hạn.
Với thị trường miền Trung, vẫn duy trì nhịp tăng ổn định với mức độ quan tâm tăng 13% so với cùng kỳ 2024. Đà Nẵng và Khánh Hòa (cũ) tiếp tục giữ vai trò “đầu tàu”, chiếm tới 84% tổng mức độ quan tâm toàn khu vực.
Về giá bán, Khánh Hòa dẫn đầu với mức tăng 34%, Quảng Nam gây bất ngờ với mức tăng 44%, còn Đà Nẵng 25%, Thanh Hóa và Lâm Đồng tăng khiêm tốn hơn, lần lượt 4% và 13%.
Những con số này cho thấy dòng vốn có sự dịch chuyển mạnh sang thị trường ven biển giàu tiềm năng, gắn liền với du lịch và hạ tầng đang bứt tốc.
SỰ THAY ĐỔI NHANH CHÓNG Ở VÙNG VEN
Theo bà Nguyễn Hoài An, Giám đốc CBRE, xu hướng dịch chuyển ra vùng ven đang rất rõ nét, đặc biệt là tại những đô thị lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, việc xác định “vùng ven” giờ đã trở nên khó khăn hơn do tốc độ đô thị hóa cao. Vì vậy, đối với thị trường bất động sản nhà ở, CBRE thường chia thành hai nhóm chính: nhà ở khu vực nội đô và nhà ở khu đô thị ngoại thành.
Trong đó, nhiều khu đô thị được xây dựng ngoài trung tâm đã trở thành lựa chọn an cư phổ biến. Trước đây, khoảng cách từ nhà đến nơi làm việc chỉ 15–20 phút là chấp nhận được thì nay, việc đi làm cách nhà 1 giờ đồng hồ, thậm chí lâu hơn đã trở nên bình thường, nên các dự án ở ngoại thành, kể cả những sản phẩm cao cấp, cách trung tâm 45 phút đến 1 giờ vẫn thu hút người dân.
Xu hướng này không chỉ diễn ra ở Việt Nam mà còn phổ biến tại nhiều đô thị lớn trên thế giới. Sống xa trung tâm mang lại lợi thế về không gian và diện tích nhà ở. Hơn nữa, các khu đô thị được xây mới toàn bộ còn giúp phát triển đồng bộ tiện ích nhằm nâng cao chất lượng sống so với khu trung tâm.
Đồng quan điểm, bà Phạm Thị Miền, Hội môi giới bất động sản Việt Nam, cho rằng sự dịch chuyển này là tất yếu. Bởi hiện giá bất động sản trung tâm tại các đô thị lớn, nhất là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đang neo cao. Từ đó, việc đầu tư trở nên khó khăn hơn khi chi phí vốn tăng mà biên lợi nhuận giảm dần hoặc khó đảm bảo. Điều này buộc các nhà đầu tư phải tìm kiếm những thị trường vùng ven.
Ngoài ra, Chính phủ và các địa phương đang đẩy mạnh quy hoạch phát triển đô thị vệ tinh, mở rộng không gian đô thị để giảm tải áp lực dân số và hạ tầng tại trung tâm, giúp các quận, huyện ven trung tâm và tỉnh, thành kề bên 2 đô thị đặc biệt trở thành điểm đến hấp dẫn cho cả nhà đầu tư cá nhân và doanh nghiệp.
