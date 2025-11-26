Thứ Tư, 26/11/2025

Hà Nội thu ngân sách đạt hơn 600.000 tỷ đồng

Song Hoàng

26/11/2025, 15:19

Năm 2025, kinh tế - xã hội Hà Nội tiếp tục duy trì đà phục hồi và phát triển. GRDP cả năm ước đạt 8,5%, quy mô khoảng 63,5 tỷ USD và chiếm 12,5% GDP cả nước. Thu ngân sách đạt 641,71 nghìn tỷ đồng, tăng mạnh so với dự toán và lập kỷ lục lần đầu vượt 600 nghìn tỷ đồng...

VnEconomy

Sáng 26/11, báo cáo tại Kỳ họp lần thứ hai mươi tám HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Xuân Lưu cho biết: năm 2025, Thủ đô đạt kết quả toàn diện, hoàn thành 23/24 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, lần đầu tiên thu ngân sách vượt 600 nghìn tỷ đồng.

Theo Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Xuân Lưu, năm 2025, kinh tế - xã hội Hà Nội tiếp tục duy trì đà phục hồi và phát triển. GRDP cả năm ước đạt 8,5%, quy mô khoảng 63,5 tỷ USD và chiếm 12,5% GDP cả nước. Thu ngân sách đạt 641,71 nghìn tỷ đồng, tăng mạnh so với dự toán và lập kỷ lục lần đầu vượt 600 nghìn tỷ đồng.

Tổng chi ngân sách địa phương đến 31/10/2025 đạt 105,7 nghìn tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ; trong đó chi đầu tư phát triển tăng 42,7% và chi thường xuyên tăng 37,7%. Ước cả năm, tổng chi ngân sách đạt 166,2 nghìn tỷ đồng, hoàn thành dự toán đầu năm.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu báo cáo tại kỳ họp
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu báo cáo tại kỳ họp

Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 20,65 tỷ USD; nhập khẩu 47,12 tỷ USD. CPI bình quân cả năm dự kiến chỉ ở mức 3,6-4,1%, thấp hơn năm trước. Vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 594,7 nghìn tỷ đồng; thu hút FDI đạt 4,1 tỷ USD, tăng 52%.

Đáng chú ý, năm 2025, Hà Nội có khoảng 32.400 doanh nghiệp thành lập mới, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký hoạt động lên hơn 424 nghìn.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 được tổ chức quy mô, tạo hiệu ứng tích cực. Giáo dục tiếp tục giữ vững chất lượng, tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 99,75%. BHYT bao phủ 95,95%, vượt kế hoạch.

Công tác giải ngân vốn đầu tư công được tập trung chỉ đạo, lũy kế đến 26/11/2025 đạt 53,9 nghìn tỷ đồng, bằng 64,4% kế hoạch Thủ tướng giao. Nhiều dự án hạ tầng, giao thông, văn hóa được khánh thành hoặc khởi công trong năm.

Trong lĩnh vực đô thị, Thành phố triển khai nhiều dự án lớn: từ công trình kỷ niệm các sự kiện lịch sử, hạ tầng giao thông, đến kế hoạch khởi công tám dự án trong tháng 12/2025. Việc rà soát, tháo gỡ vướng mắc trong cải tạo chung cư cũ và mở rộng chiếu sáng công cộng cũng được triển khai quyết liệt.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Xuân Lưu, bước sang năm 2026, Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt 11%, trong đó dịch vụ tăng 11,1%, công nghiệp tăng 9,5%, xây dựng tăng 12,8% và nông nghiệp tăng 4,3%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội dự kiến 730 nghìn tỷ đồng.

Thành phố dự kiến triển khai các dự án quy mô lớn như Khu đô thị Olympic (350 nghìn tỷ đồng/5 năm), Trục cảnh quan sông Hồng (338 nghìn tỷ đồng), cầu Trần Hưng Đạo, đường nối sân bay Gia Bình theo hình thức PPP và tiếp tục các hạng mục của đường Vành đai 4.

Kinh tế tư nhân được xác định là một trong những trụ cột quan trọng, hướng tới hình thành các tập đoàn lớn và thúc đẩy hộ kinh doanh chuyển thành doanh nghiệp.

Về an sinh xã hội, Thành phố sẽ triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử, bệnh án điện tử, tư vấn và khám chữa bệnh từ xa. Hà Nội đặt mục tiêu thực hiện vững chắc chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026-2030, hiện đại hóa sàn giao dịch việc làm và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Thành phố tiếp tục đầu tư cho hạ tầng giao thông, đường sắt đô thị, các cầu vượt sông và hệ thống chiếu sáng, cây xanh. Năm 2026, Hà Nội sẽ tập trung xử lý năm vấn đề lớn: ùn tắc giao thông, úng ngập, ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm và trật tự đô thị.

Đặc biệt, Thành phố triển khai đề án khai thác nguồn lực đất đai, nhất là khu vực quanh Vành đai 4 và các dự án TOD; nâng tỷ lệ ngày có chất lượng không khí tốt và trung bình lên trên 80%.

