Hà Nội xây dựng hạ tầng cho Khu công viên Hà Đông

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 20/11/2025
Anh Khoa
17/11/2025, 17:12
UBND Thành phố Hà Nội vừa phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và một số hạng mục công trình phục vụ công cộng, thuộc Khu công viên văn hóa - vui chơi, giải trí, thể thao Hà Đông…
Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư, thực hiện tại phường Kiến Hưng. Mục tiêu là xây dựng khu công viên cây xanh kết hợp thể thao, văn hóa và vui chơi giải trí, nhằm tạo không gian sinh hoạt cho thành phố nói chung và phường Kiến Hưng nói riêng. Công trình sẽ được thiết kế hài hòa với kiến trúc cảnh quan, phù hợp hạ tầng kỹ thuật, giao thông và khu vực đô thị.
Quy mô đầu tư của dự án gồm giải phóng mặt bằng và đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật: San nền, đào kè hồ, cấp nước, cấp điện, thông tin liên lạc, thoát nước mưa, thoát nước thải, hàng rào xung quanh và các công trình công cộng, phục vụ dân cư sử dụng và tạo điểm nhấn cho khu công viên.
Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật của dự án gồm san nền toàn bộ công viên; hồ điều hòa; giao thông nội bộ; các bãi đỗ xe; sân chơi (khu vực phục vụ dã ngoại, sân tập dưỡng sinh, sân triển lãm ngoài trời, sân vui chơi, sân chơi cho trẻ nhỏ, sân chơi trên đảo, sân lấy nước phòng cháy, chữa cháy); hàng rào công viên mở; cây xanh; hệ thống điện trung, hạ thế và thông tin liên lạc; hệ thống cấp, thoát nước; hệ thống phòng cháy, chữa cháy.
Hạng mục chức năng và kiến trúc cảnh quan là cổng (A19, B23, B17, C7); quảng trường (quảng trường nhạc nước A9, quảng trường văn hóa, lễ hội A18, quảng trường vui chơi B6, quảng trường lớn B22, quảng trường sự kiện C8); các công trình phục vụ vui chơi giải trí (chòi ngắm cảnh ven hồ A3; chòi đánh cờ A5; khu trượt ván kết hợp nhà quản lý, kỹ thuật khu vui chơi B4; nhà gỗ trẻ em B7; nhà dịch vụ công cộng B12; 2 cầu mê cung B24; bến tàu BT; cầu bèo B33; cầu nối 2 đảo; chòi nghỉ CN 1, 2, 3; chòi nghỉ kết hợp nhà vệ sinh, nhà kỹ thuật CNV 1, 2, 3, 4, 5, 6; chòi chim C1); các hạng mục cảnh quan, tiểu cảnh (vườn Nhật A4; vườn truyền thống A15; vườn hoa tam sắc B3; đồi cảnh B8; khu trưng bày sinh vật cảnh; các giàn hoa, ghế nghỉ; bể cảnh, biển tên công viên).
UBND thành phố Hà Nội yêu cầu tổ chức quản lý, thực hiện dự án đầu tư theo đúng nội dung tại quyết định này và các quy định của Nhà nước và Thành phố Hà Nội về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý chất lượng công trình, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, giám sát đánh giá đầu tư, giám sát cộng đồng; triển khai dự án đúng tiến độ, chất lượng theo quy định của pháp luật hiện hành.
10:25, 14/11/2025
Tuyến metro kết nối trung tâm TP. Hồ Chí Minh với Cần Giờ dự kiến dời điểm đầu về Công viên 23/9, thay vì khu vực Hàm Nghi – Lê Lợi, nhằm tránh ảnh hưởng các công trình di tích quanh chợ Bến Thành và bảo đảm an toàn trong quá trình thi công…
Từ ngày 19–20/11/2025, Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Bắc Khánh Hòa có mưa to đến rất to, 100–200 mm, có nơi trên 300 mm. Bộ Xây dựng yêu cầu các lực lượng sẵn sàng ứng phó ở mức cao nhất, kiểm tra điểm ngập, bố trí nhân lực và phương tiện để thoát nước nhanh, kịp thời chống ngập đô thị khu vực Trung Bộ…
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 626/TB-VPCP, truyền đạt kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về triển khai dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn Hà Nội. Theo đó, sẽ phấn đấu khởi công dự án vào ngày 19/12/2025 và khánh thành đúng dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng (3/2/2030)…
Năm dự án trường học với tổng vốn hơn 1.420 tỷ đồng được đầu tư đồng bộ khu lớp học, khu nội trú, nhà đa năng và hạ tầng kỹ thuật, dự kiến đưa vào hoạt động trong năm học 2026–2027, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục cho đồng bào vùng biên…
Theo nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị được phê duyệt, phân khu đô thị E5-1A và E5-1B sẽ phát triển hạ tầng hiện đại, trở thành cửa ngõ Đông Bắc Hà Nội với trung tâm logistics, thương mại, giáo dục và y tế chất lượng cao; còn phân khu đô thị XB-5 được định hướng là vùng đệm xanh, khu ở sinh thái mật độ thấp và trung tâm dịch vụ cảng hàng không. Quy mô nghiên cứu khoảng 7.230ha….
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Bất động sản
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: