Thứ Năm, 20/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dự án

Hà Nội xây dựng hạ tầng cho Khu công viên Hà Đông

Anh Khoa

17/11/2025, 17:12

UBND Thành phố Hà Nội vừa phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và một số hạng mục công trình phục vụ công cộng, thuộc Khu công viên văn hóa - vui chơi, giải trí, thể thao Hà Đông…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư, thực hiện tại phường Kiến Hưng. Mục tiêu là xây dựng khu công viên cây xanh kết hợp thể thao, văn hóa và vui chơi giải trí, nhằm tạo không gian sinh hoạt cho thành phố nói chung và phường Kiến Hưng nói riêng. Công trình sẽ được thiết kế hài hòa với kiến trúc cảnh quan, phù hợp hạ tầng kỹ thuật, giao thông và khu vực đô thị.

Quy mô đầu tư của dự án gồm giải phóng mặt bằng và đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật: San nền, đào kè hồ, cấp nước, cấp điện, thông tin liên lạc, thoát nước mưa, thoát nước thải, hàng rào xung quanh và các công trình công cộng, phục vụ dân cư sử dụng và tạo điểm nhấn cho khu công viên.

Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật của dự án gồm san nền toàn bộ công viên; hồ điều hòa; giao thông nội bộ; các bãi đỗ xe; sân chơi (khu vực phục vụ dã ngoại, sân tập dưỡng sinh, sân triển lãm ngoài trời, sân vui chơi, sân chơi cho trẻ nhỏ, sân chơi trên đảo, sân lấy nước phòng cháy, chữa cháy); hàng rào công viên mở; cây xanh; hệ thống điện trung, hạ thế và thông tin liên lạc; hệ thống cấp, thoát nước; hệ thống phòng cháy, chữa cháy.

Hạng mục chức năng và kiến trúc cảnh quan là cổng (A19, B23, B17, C7); quảng trường (quảng trường nhạc nước A9, quảng trường văn hóa, lễ hội A18, quảng trường vui chơi B6, quảng trường lớn B22, quảng trường sự kiện C8); các công trình phục vụ vui chơi giải trí (chòi ngắm cảnh ven hồ A3; chòi đánh cờ A5; khu trượt ván kết hợp nhà quản lý, kỹ thuật khu vui chơi B4; nhà gỗ trẻ em B7; nhà dịch vụ công cộng B12; 2 cầu mê cung B24; bến tàu BT; cầu bèo B33; cầu nối 2 đảo; chòi nghỉ CN 1, 2, 3; chòi nghỉ kết hợp nhà vệ sinh, nhà kỹ thuật CNV 1, 2, 3, 4, 5, 6; chòi chim C1); các hạng mục cảnh quan, tiểu cảnh (vườn Nhật A4; vườn truyền thống A15; vườn hoa tam sắc B3; đồi cảnh B8; khu trưng bày sinh vật cảnh; các giàn hoa, ghế nghỉ; bể cảnh, biển tên công viên).

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu tổ chức quản lý, thực hiện dự án đầu tư theo đúng nội dung tại quyết định này và các quy định của Nhà nước và Thành phố Hà Nội về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý chất lượng công trình, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, giám sát đánh giá đầu tư, giám sát cộng đồng; triển khai dự án đúng tiến độ, chất lượng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Hà Nội đầu tư hơn 4.665 tỷ đồng để tái thiết công viên, làm sạch đẹp cảnh quan sông Tô Lịch

10:25, 14/11/2025

Hà Nội đầu tư hơn 4.665 tỷ đồng để tái thiết công viên, làm sạch đẹp cảnh quan sông Tô Lịch

Chương trình xây dựng 25 công viên ở Hải Phòng khó cán đích

17:53, 12/11/2025

Chương trình xây dựng 25 công viên ở Hải Phòng khó cán đích

Hà Nội giao hơn 57.000m2 đất để xây dựng công viên, trường học và nhà ở

09:59, 01/11/2025

Hà Nội giao hơn 57.000m2 đất để xây dựng công viên, trường học và nhà ở

Từ khóa:

bất động sản công viên cây xanh Hà Nội Hà Nội hạ tầng kỹ thuật Hà Nội Khu công viên Hà Đông

Đọc thêm

Kiến nghị xem xét, thống nhất chủ trương đầu tư metro từ trung tâm TP. Hồ Chí Minh đi Cần Giờ

Kiến nghị xem xét, thống nhất chủ trương đầu tư metro từ trung tâm TP. Hồ Chí Minh đi Cần Giờ

Tuyến metro kết nối trung tâm TP. Hồ Chí Minh với Cần Giờ dự kiến dời điểm đầu về Công viên 23/9, thay vì khu vực Hàm Nghi – Lê Lợi, nhằm tránh ảnh hưởng các công trình di tích quanh chợ Bến Thành và bảo đảm an toàn trong quá trình thi công…

Bộ Xây dựng kích hoạt mức ứng phó cao nhất để chống ngập đô thị khu vực Trung Bộ

Bộ Xây dựng kích hoạt mức ứng phó cao nhất để chống ngập đô thị khu vực Trung Bộ

Từ ngày 19–20/11/2025, Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Bắc Khánh Hòa có mưa to đến rất to, 100–200 mm, có nơi trên 300 mm. Bộ Xây dựng yêu cầu các lực lượng sẵn sàng ứng phó ở mức cao nhất, kiểm tra điểm ngập, bố trí nhân lực và phương tiện để thoát nước nhanh, kịp thời chống ngập đô thị khu vực Trung Bộ…

Phấn đấu khởi công dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng vào 19/12/2025

Phấn đấu khởi công dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng vào 19/12/2025

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 626/TB-VPCP, truyền đạt kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về triển khai dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn Hà Nội. Theo đó, sẽ phấn đấu khởi công dự án vào ngày 19/12/2025 và khánh thành đúng dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng (3/2/2030)…

Đà Nẵng xây 5 trường học tại các xã biên giới với tổng vốn 1.420 tỷ đồng

Đà Nẵng xây 5 trường học tại các xã biên giới với tổng vốn 1.420 tỷ đồng

Năm dự án trường học với tổng vốn hơn 1.420 tỷ đồng được đầu tư đồng bộ khu lớp học, khu nội trú, nhà đa năng và hạ tầng kỹ thuật, dự kiến đưa vào hoạt động trong năm học 2026–2027, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục cho đồng bào vùng biên…

Hà Nội quy hoạch phân khu đô thị E5-1A, E5-1B và XB-5 hơn 7.240ha

Hà Nội quy hoạch phân khu đô thị E5-1A, E5-1B và XB-5 hơn 7.240ha

Theo nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị được phê duyệt, phân khu đô thị E5-1A và E5-1B sẽ phát triển hạ tầng hiện đại, trở thành cửa ngõ Đông Bắc Hà Nội với trung tâm logistics, thương mại, giáo dục và y tế chất lượng cao; còn phân khu đô thị XB-5 được định hướng là vùng đệm xanh, khu ở sinh thái mật độ thấp và trung tâm dịch vụ cảng hàng không. Quy mô nghiên cứu khoảng 7.230ha….

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Xi măng xanh: Giải pháp bền vững cho một tương lai xanh

eMagazine

Xi măng xanh: Giải pháp bền vững cho một tương lai xanh

Những thương hiệu mất giá trị nhiều nhất năm 2025, Starbucks dẫn đầu

Thế giới

Những thương hiệu mất giá trị nhiều nhất năm 2025, Starbucks dẫn đầu

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

eMagazine

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Việt Nam - Algeria nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược

Tiêu điểm

2

Cơ hội và thách thức hiện thực hóa đô thị TOD tại Việt Nam

Bất động sản

3

Ban hành Nghị định về Quỹ nhà ở quốc gia

Bất động sản

4

Tăng tốc hoàn thành các dự án hạ tầng trọng điểm trong năm 2025

Đầu tư

5

COP30 và nỗ lực loại bỏ nhiên liệu hóa thạch: Thực tế và triển vọng

Kinh tế xanh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy