Hà Nội xây dựng hạ tầng cho Khu công viên Hà Đông

UBND Thành phố Hà Nội vừa phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và một số hạng mục công trình phục vụ công cộng, thuộc Khu công viên văn hóa - vui chơi, giải trí, thể thao Hà Đông…

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư, thực hiện tại phường Kiến Hưng. Mục tiêu là xây dựng khu công viên cây xanh kết hợp thể thao, văn hóa và vui chơi giải trí, nhằm tạo không gian sinh hoạt cho thành phố nói chung và phường Kiến Hưng nói riêng. Công trình sẽ được thiết kế hài hòa với kiến trúc cảnh quan, phù hợp hạ tầng kỹ thuật, giao thông và khu vực đô thị.

Quy mô đầu tư của dự án gồm giải phóng mặt bằng và đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật: San nền, đào kè hồ, cấp nước, cấp điện, thông tin liên lạc, thoát nước mưa, thoát nước thải, hàng rào xung quanh và các công trình công cộng, phục vụ dân cư sử dụng và tạo điểm nhấn cho khu công viên.

Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật của dự án gồm san nền toàn bộ công viên; hồ điều hòa; giao thông nội bộ; các bãi đỗ xe; sân chơi (khu vực phục vụ dã ngoại, sân tập dưỡng sinh, sân triển lãm ngoài trời, sân vui chơi, sân chơi cho trẻ nhỏ, sân chơi trên đảo, sân lấy nước phòng cháy, chữa cháy); hàng rào công viên mở; cây xanh; hệ thống điện trung, hạ thế và thông tin liên lạc; hệ thống cấp, thoát nước; hệ thống phòng cháy, chữa cháy.

Hạng mục chức năng và kiến trúc cảnh quan là cổng (A19, B23, B17, C7); quảng trường (quảng trường nhạc nước A9, quảng trường văn hóa, lễ hội A18, quảng trường vui chơi B6, quảng trường lớn B22, quảng trường sự kiện C8); các công trình phục vụ vui chơi giải trí (chòi ngắm cảnh ven hồ A3; chòi đánh cờ A5; khu trượt ván kết hợp nhà quản lý, kỹ thuật khu vui chơi B4; nhà gỗ trẻ em B7; nhà dịch vụ công cộng B12; 2 cầu mê cung B24; bến tàu BT; cầu bèo B33; cầu nối 2 đảo; chòi nghỉ CN 1, 2, 3; chòi nghỉ kết hợp nhà vệ sinh, nhà kỹ thuật CNV 1, 2, 3, 4, 5, 6; chòi chim C1); các hạng mục cảnh quan, tiểu cảnh (vườn Nhật A4; vườn truyền thống A15; vườn hoa tam sắc B3; đồi cảnh B8; khu trưng bày sinh vật cảnh; các giàn hoa, ghế nghỉ; bể cảnh, biển tên công viên).

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu tổ chức quản lý, thực hiện dự án đầu tư theo đúng nội dung tại quyết định này và các quy định của Nhà nước và Thành phố Hà Nội về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý chất lượng công trình, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, giám sát đánh giá đầu tư, giám sát cộng đồng; triển khai dự án đúng tiến độ, chất lượng theo quy định của pháp luật hiện hành.