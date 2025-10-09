Hà Nội: Giải quyết việc làm vượt 5,84% kế hoạch năm 2025 chỉ trong 9 tháng

Theo thống kê của Sở Nội vụ Hà Nội, 9 tháng của năm 2025, toàn thành phố đã giải quyết việc làm cho gần 179.000 lao động, vượt 5,84% kế hoạch năm và tăng nhẹ so với cùng kỳ 2024…

Chỉ tính riêng trong tháng 9/2025, toàn TP. Hà Nội tạo việc làm mới cho 19.016 người lao động. Trong đó giải quyết việc làm cho 2.254 người từ nguồn vốn ngân sách thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội với số tiền 219 tỷ đồng; 1.162 người nhận được việc làm qua các phiên, sàn giao dịch việc làm và hoạt động giới thiệu việc làm tại Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội.

Bên cạnh đó, 345 người được giải quyết việc làm qua hình thức xuất khẩu lao động; 15.255 người được giải quyết việc làm qua các hình thức khác.

Cũng trong tháng 9, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tổ chức 19 phiên giao dịch việc làm với 557 đơn vị, doanh nghiệp và 4.040 người lao động đăng ký tham gia; có 2.755 người được phỏng vấn và 975 người được tuyển dụng tại phiên.

Như vậy, tính chung từ đầu năm đến nay, TP. Hà Nội đã giải quyết việc làm cho 178.875 người lao động, đạt 105,84% kế hoạch năm 2025, tương đương tăng 0,07% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, giải quyết việc làm cho 45.278 người từ nguồn vốn ngân sách thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội với số tiền 3.761 tỷ đồng. Có 19.859 người lao động được giải quyết việc làm thông qua các dịch vụ tư vấn, các phiên, sàn giao dịch việc làm, trung tâm dịch vụ việc làm thành phố. Cùng với đó, 3.052 người được giải quyết việc làm qua hình thức xuất khẩu lao động; 110.686 người lao động được giải quyết việc làm qua những hình thức khác.

Cùng với công tác giải quyết việc làm, Sở Nội vụ Hà Nội đã ra quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho 44.948 người, số tiền được hỗ trợ trên 1.585 tỷ đồng. Đã có 30.013 người lao động hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp được tư vấn, giới thiệu việc làm; 710 người được hỗ trợ học nghề với số tiền hỗ trợ trên 2,8 tỷ đồng.

Để đạt được kết này, TP. Hà Nội đã đẩy mạnh đồng bộ các giải pháp hỗ trợ thị trường lao động; đồng thời, ban hành 5 kế hoạch triển khai công tác giải quyết việc làm và phát triển thị trường lao động, an toàn lao động trên địa bàn thành phố năm 2025.

Sở Nội vụ đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các giải pháp, tăng cường kết nối cung – cầu lao động, hỗ trợ chuyển đổi nghề bền vững cho người lao động, tích cực hỗ trợ duy trì việc làm ổn định cho họ, giảm tỷ lệ thất nghiệp.

Đồng thời, Sở Nội vụ Hà Nội cũng kịp thời tháo gỡ vướng mắc, đơn giản hóa quy trình, thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài. Theo Sở Nội vụ, nhìn chung, đội ngũ chuyên gia, người lao động có trình độ chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp cao vào làm việc tại Hà Nội, Việt Nam đã đáp ứng một phần nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao trên địa bàn.

Tính chung 9 tháng qua, Sở Nội vụ Hà Nội đã thực hiện cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động và giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho 8.009 người lao động. Trong đó cấp mới cho 4.753 người, gia hạn 1.787 người, cấp lại 1.115 người, xác nhận miễn 354 người.

Cùng với đó, cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm cho 49 đơn vị; thu hồi 21 giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm.

Ngoài ra, thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động, Sở Nội vụ Hà Nội đã khảo sát, đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động tại một số đơn vị trực thuộc Sở; phối hợp tổ chức tập huấn về công tác an toàn vệ sinh lao động cho gần 500 cán bộ xã, phường và người sử dụng lao động, công đoàn và những người làm công tác an toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp.

Sở Nội vụ cũng thực hiện kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ đối với 38 doanh nghiệp, công trình xây dựng.