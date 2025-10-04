Xã đầu tiên của Hà Nội tổ chức phiên giao dịch việc làm

Hơn 2.000 chỉ tiêu tuyển dụng có chất lượng, quyền lợi rõ ràng, mức thu nhập thỏa đáng, tạo cơ hội cho người lao động có nhu cầu tìm việc để ổn định cuộc sống và sớm quay trở lại thị trường...

Ngày 4/10/2025, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Tiến Thắng, TP. Hà Nội tổ chức “Phiên giao dịch việc làm xã Tiến Thắng năm 2025”, với nhiều chỉ tiêu tuyển dụng hấp dẫn dành cho người lao động.

TIỀM NĂNG CUNG ỨNG LAO ĐỘNG Ở KHU VỰC PHÍA BẮC HÀ NỘI

Theo ông Nguyễn Tây Nam, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội, ngay sau khi thành phố triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Sở Nội vụ đã tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành kế hoạch về việc hỗ trợ, phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm cho người lao động 6 tháng cuối năm 2025, đảm bảo phù hợp với tình hình thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Trong 9 tháng năm 2025, toàn thành phố đã giải quyết việc làm cho 178.875 lao động, vượt 5,84% kế hoạch năm 2025.

Trong phương án sắp xếp các sàn giao dịch việc làm vệ tinh TP. Hà Nội, Sở Nội vụ đang trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt quy hoạch còn lại 9 sàn giao dịch việc làm vệ tinh, trong đó có 3 sàn đặt tại các xã, phường khu vực phía Bắc thành phố. Điều đó cho thấy thành phố tiếp tục đánh giá cao sự năng động, tiềm năng, cơ hội phát triển kinh tế xã hội, phát triển thị trường lao động trên địa bàn, trong đó có xã Tiến Thắng.

Ông Nguyễn Tây Nam thông tin, xã Tiến Thắng nằm trong khu vực phía Bắc Hà Nội, nơi có thị trường lao động phát triển năng động nhất Thủ đô. Xã có tiềm năng phát triển đa ngành, đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao, du lịch và công nghiệp. Địa phương này đồng thời là khu vực có nhiều di tích lịch sử - văn hóa, với gần 700 doanh nghiệp, xấp xỉ 40.000 người trong độ tuổi lao động.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tiến Thắng Nguyễn Minh Hải cho biết thêm, xã có tổng diện tích tự nhiên là 36.34km2, dân số khoảng 64.246 người, với 22 thôn.

Tuy nhiên, trước tình hình kinh tế trong nước cũng như thành phố và xã vẫn còn nhiều khó khăn; vấn đề giải quyết việc làm cho người lao động vẫn còn những thách thức. Người lao động khó tìm được việc làm phù hợp với nhu cầu, các nhà tuyển dụng cần lao động nhưng vẫn còn thiếu thông tin, thiếu lao động kỹ thuật cao. Việc tuyển sinh của các cơ sở đào tạo nghề cũng gặp khó khăn đã tác động trực tiếp đến công tác giải quyết việc làm.

Vì vậy, Ủy ban nhân dân xã Tiến Thắng phối hợp Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động năm 2025, là một trong những giải pháp hữu hiệu bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

ĐA DẠNG CÁC VỊ TRÍ VIỆC LÀM, MỨC LƯƠNG HẤP DẪN

Theo tổng hợp của Ban Tổ chức, phiên giao dịch việc làm có 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia tuyển dụng, tuyển sinh 2.180 chỉ tiêu. Nhiều doanh nghiệp, nhãn hàng uy tín tiêu biểu như: Công ty TNHH sản xuất Thương mại Dich vụ Hảo An Phát; Công ty vận chuyển và kho vận Bưu điện - Trung tâm vận chuyển và kho vận miền Bắc, Tổng công ty EMS, Công ty TNHH Enery Elentec Việt Nam, Siêu thị Big C Mê Linh…

Các chỉ tiêu tuyển dụng đa dạng các vị trí như: Trưởng, phó phòng ban đến các vị trí phổ biến như bán hàng – thu ngân, nhân viên tư vấn, kinh doanh – marketing, kỹ thuật viên, công nhân sản xuất, nhân viên QA…

Mức thu nhập được các doanh nghiệp chi trả cũng đa dạng ở nhiều phân khúc. Trong đó, mức thu nhập cao từ 15 triệu đồng trở lên dành cho các chỉ tiêu chất lượng cao, người lao động có kinh nghiệm và chuyên môn tốt, có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Mức thu nhập từ 10 - 15 triệu đồng/tháng dành cho các vị trí kinh doanh, quản lý, giám sát, trưởng - phó phòng…Mức từ 7 - 10 triệu đồng chi trả cho đại bộ phận các vị trí việc làm ổn định như: nhân viên kỹ thuật, công nhân sản xuất, các vị trí yêu cầu có tay nghề…

Với các vị trí việc làm thời vụ - bán thời gian hoặc dành cho sinh viên mới ra trường, người lao động phổ thông ở các vị trí công việc tập sự, đơn giản chưa yêu cầu chuyên môn cao, mức thu nhập dao động từ 5 -7 triệu đồng.

Các chỉ tiêu có chất lượng, quyền lợi rõ ràng, mức thu nhập thỏa đáng, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm lao động, bao gồm người chưa có việc làm, học viên – sinh viên, người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, góp phần quan trọng tạo cơ hội cho người lao động sớm quay trở lại thị trường lao động.

Ngoài ra, còn có 150 chỉ tiêu du học và xuất khẩu lao động tại các quốc gia phát triển như Đức, Nhật Bản, Úc, Hàn Quốc, Đài Loan. Đây không chỉ là cơ hội để người lao động nâng cao kỹ năng chuyên môn, ngoại ngữ. Đồng thời, những trải nghiệm học tập và làm việc ở nước ngoài cũng mang lại giá trị lâu dài, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại địa phương sau khi người lao động trở về.

Theo Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Tây Nam, việc tổ chức phiên giao dịch việc làm nhằm hỗ trợ cho người lao động có được các thông tin về thị trường lao động, kỹ năng tìm kiếm việc làm và được tham gia phỏng vấn trực tiếp với doanh nghiệp, trao đổi về các vị trí việc làm phù hợp. Qua đó, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn và vùng lân cận tuyển dụng được lao động đảm bảo kế hoạch kinh doanh sản xuất.