VN-Index có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về vùng quanh 1.600 điểm

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 25-29/8/2025.

Trong tuần, VN-Index tăng 15,47 điểm, tương đương 0,95% lên 1.645,47 điểm. Trong khi đó, HNX-Index giảm 9,86 điểm, tương đương 4,16% xuống 272,48 điểm.

Nhịp điều chỉnh của VN-Index cần thiết trong một xu hướng tăng giá có thể còn tiếp diễn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Mặc dù áp lực điều chỉnh ở nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ đã tăng nóng trong giai đoạn vừa qua vẫn còn hiện hữu. Tuy nhiên, các cổ phiếu nhóm này có thể sẽ xuất hiện một vài phiên tăng điểm kỹ thuật trước khi đi vào quá trình điều chỉnh tích lũy trong giai đoạn cuối tháng 08.

Chúng tôi vẫn giữ quan điểm cho rằng đây là nhịp điều chỉnh cần thiết trong một xu hướng tăng giá có thể còn tiếp diễn của nhóm này trong tháng 09.

Nhà đầu tư duy trì trạng thái nắm giữ đối với các vị thế đang có đang có trong danh mục và tiếp tục quản trị rủi ro danh mục bằng việc nâng dần các ngưỡng trailing stop cho các vị thế ngắn hạn đang có.

Đối với các hoạt động mua T+, nhà đầu tư ưu tiên thực hiện đối với các vị thế có sẵn trong các nhịp thị trường rung lắc trong phiên”.

Nhà đầu tư nên giao dịch cẩn trọng vì biên độ dao động của thị trường vẫn lớn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BSC)

"VN-Index giảm gần 43 điểm trong ngày hôm nay và đóng cửa tại mốc 1.645,47 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 18/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Truyền thông giảm mạnh nhất, theo sau là ngành Dầu khí. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên cả ba sàn HSX, HNX và UPCOM.

Trong những phiên tới, VN-Index có thể tiếp tục đi tìm điểm cân bằng phía bên trên ngưỡng SMA10. Nhà đầu tư nên giao dịch cẩn trọng vì biên độ dao động của thị trường vẫn lớn".

VN-Index có thể sẽ tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về vùng giá quanh 1.600 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội - SHS)

“Thị trường, VN-Index đã có tín hiệu tạo đỉnh của nhịp tăng nóng, luân chuyển, đầu cơ trên hầu hết các nhóm ngành. Kết thúc giai đoạn gia tăng đầu cơ, đòn bẩy ngắn hạn mạnh. VN30 chịu áp lực bán mạnh ở vùng 1.880 điểm, VN-Index chịu áp lực bán quanh vùng 1.700 điểm. Với những diễn biến này, VN-Index có thể sẽ tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về vùng giá quanh 1.600 điểm.

Đỉnh đầu cơ, tẩu vi thượng sách. Đây là diễn biến của thị trường trong những phiên cuối tuần này. Trong những bản tin nhận định tuần này. Chúng tôi đã nhấn mạnh tiêu đề "Xã hàng giá cao, cơ hội thu hẹp", "Ngân hàng tiếp sóng. Đỉnh cao và vực sâu" để nhấn mạnh cảnh báo về vùng rủi ro, vùng đỉnh của nhiều mã, cũng như hiện tượng đầu cơ gia tăng mạnh. Đã khuyến nghị nhà đầu tư theo sát diễn biến thị trường, các vị thế đầu cơ, cơ cấu nên đánh giá kỹ danh mục, xem xét bán các mã suy yếu. Sau giai đoạn tăng nóng, chịu áp lực bán mạnh, các vị thế đầu cơ ngắn hạn sẽ suy giảm. Thị trường sẽ giao dịch chậm lại, thanh khoản suy giảm dần sau khi liên tiếp duy trì trên 50 ngàn tỉ đồng trong những tuần qua. Thị trường sẽ trở lại các yếu tố định giá cơ bản và dựa trên kỳ vọng kết quả kinh doanh quí 3 sắp đến sau giai đoạn tăng nóng.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế”.

Nhiều khả năng VN-Index sẽ xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật trong phiên giao dịch tiếp theo

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – VCSC)

“Chỉ số VN-Index tuy điều chỉnh mạnh nhưng một phần đà giảm được thu hẹp về cuối ngày và chỉ số vẫn kết tuần tăng điểm. Do đó, nhiều khả năng sẽ xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật trong phiên giao dịch tiếp theo, kiểm định lại vùng kháng cự quanh MA5 (1.660-1.665 điểm). Nhịp hồi phục đi kèm hoạt động mua thấp và sự phân hóa cao sẽ gia tăng khả năng điều chỉnh về mốc 1.600 điểm trong thời gian tới”.

VN-Index có thể bước vào giai đoạn tích lũy – giằng co nhằm kiểm định khả năng cân bằng ngắn hạn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index đóng cửa tại 1.645,47 điểm, giảm 42,53 điểm (-2,52%). KLGD khớp lệnh 2,2 tỷ đơn vị.

Chỉ số VN-Index khép lại tuần tăng điểm thứ 3 liên tiếp củng cố xu hướng chủ đạo nghiêng về chiều tích cực. Tuy nhiên, áp lực rung lắc cũng gia tăng trên vùng giá cao, đặc biệt là quanh vùng cản 1.680 – 1.700 khi cung chốt lời đẩy mạnh.

Trên đồ thị ngày, động lượng ngắn hạn dần hạ nhiệt trong vùng quá mua đi cùng chuyển biến thận trọng về điểm số sau trạng thái phân kỳ độ rộng trước đó.

Như vậy chỉ số có thể bước vào giai đoạn tích lũy – giằng co nhằm kiểm định khả năng cân bằng ngắn hạn; với hỗ trợ gần xác định quanh vùng 1.630 –1.640”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.