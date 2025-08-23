Chủ Nhật, 24/08/2025

VnEconomy
VnEconomy

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

VnEconomy Menu
VnEconomy Multimedia
VnEconomy VnE TV
VnEconomy Shorts
VnEconomy Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

VN-Index có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về vùng quanh 1.600 điểm

Hà Anh

23/08/2025, 21:09

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 25-29/8/2025.

Theo BSC, trong những phiên tới, VN-Index có thể tiếp tục đi tìm điểm cân bằng phía bên trên ngưỡng SMA10.
Theo BSC, trong những phiên tới, VN-Index có thể tiếp tục đi tìm điểm cân bằng phía bên trên ngưỡng SMA10.

Trong tuần, VN-Index tăng 15,47 điểm, tương đương 0,95% lên 1.645,47 điểm. Trong khi đó, HNX-Index giảm 9,86 điểm, tương đương 4,16% xuống 272,48 điểm.

Nhịp điều chỉnh của VN-Index cần thiết trong một xu hướng tăng giá có thể còn tiếp diễn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Mặc dù áp lực điều chỉnh ở nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ đã tăng nóng trong giai đoạn vừa qua vẫn còn hiện hữu. Tuy nhiên, các cổ phiếu nhóm này có thể sẽ xuất hiện một vài phiên tăng điểm kỹ thuật trước khi đi vào quá trình điều chỉnh tích lũy trong giai đoạn cuối tháng 08.

Chúng tôi vẫn giữ quan điểm cho rằng đây là nhịp điều chỉnh cần thiết trong một xu hướng tăng giá có thể còn tiếp diễn của nhóm này trong tháng 09.

Nhà đầu tư duy trì trạng thái nắm giữ đối với các vị thế đang có đang có trong danh mục và tiếp tục quản trị rủi ro danh mục bằng việc nâng dần các ngưỡng trailing stop cho các vị thế ngắn hạn đang có.

Đối với các hoạt động mua T+, nhà đầu tư ưu tiên thực hiện đối với các vị thế có sẵn trong các nhịp thị trường rung lắc trong phiên”.

Nhà đầu tư nên giao dịch cẩn trọng vì biên độ dao động của thị trường vẫn lớn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BSC)

"VN-Index giảm gần 43 điểm trong ngày hôm nay và đóng cửa tại mốc 1.645,47 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 18/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Truyền thông giảm mạnh nhất, theo sau là ngành Dầu khí. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên cả ba sàn HSX, HNX và UPCOM.

Trong những phiên tới, VN-Index có thể tiếp tục đi tìm điểm cân bằng phía bên trên ngưỡng SMA10. Nhà đầu tư nên giao dịch cẩn trọng vì biên độ dao động của thị trường vẫn lớn".

VN-Index có thể sẽ tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về vùng giá quanh 1.600 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội - SHS)

“Thị trường, VN-Index đã có tín hiệu tạo đỉnh của nhịp tăng nóng, luân chuyển, đầu cơ trên hầu hết các nhóm ngành. Kết thúc giai đoạn gia tăng đầu cơ, đòn bẩy ngắn hạn mạnh. VN30 chịu áp lực bán mạnh ở vùng 1.880 điểm, VN-Index chịu áp lực bán quanh vùng 1.700 điểm. Với những diễn biến này, VN-Index có thể sẽ tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về vùng giá quanh 1.600 điểm.

Đỉnh đầu cơ, tẩu vi thượng sách. Đây là diễn biến của thị trường trong những phiên cuối tuần này. Trong những bản tin nhận định tuần này. Chúng tôi đã nhấn mạnh tiêu đề "Xã hàng giá cao, cơ hội thu hẹp", "Ngân hàng tiếp sóng. Đỉnh cao và vực sâu" để nhấn mạnh cảnh báo về vùng rủi ro, vùng đỉnh của nhiều mã, cũng như hiện tượng đầu cơ gia tăng mạnh. Đã khuyến nghị nhà đầu tư theo sát diễn biến thị trường, các vị thế đầu cơ, cơ cấu nên đánh giá kỹ danh mục, xem xét bán các mã suy yếu. Sau giai đoạn tăng nóng, chịu áp lực bán mạnh, các vị thế đầu cơ ngắn hạn sẽ suy giảm. Thị trường sẽ giao dịch chậm lại, thanh khoản suy giảm dần sau khi liên tiếp duy trì trên 50 ngàn tỉ đồng trong những tuần qua. Thị trường sẽ trở lại các yếu tố định giá cơ bản và dựa trên kỳ vọng kết quả kinh doanh quí 3 sắp đến sau giai đoạn tăng nóng.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế”.

Nhiều khả năng VN-Index sẽ xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật trong phiên giao dịch tiếp theo

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – VCSC)

“Chỉ số VN-Index tuy điều chỉnh mạnh nhưng một phần đà giảm được thu hẹp về cuối ngày và chỉ số vẫn kết tuần tăng điểm. Do đó, nhiều khả năng sẽ xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật trong phiên giao dịch tiếp theo, kiểm định lại vùng kháng cự quanh MA5 (1.660-1.665 điểm). Nhịp hồi phục đi kèm hoạt động mua thấp và sự phân hóa cao sẽ gia tăng khả năng điều chỉnh về mốc 1.600 điểm trong thời gian tới”.

VN-Index có thể bước vào giai đoạn tích lũy – giằng co nhằm kiểm định khả năng cân bằng ngắn hạn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index đóng cửa tại 1.645,47 điểm, giảm 42,53 điểm (-2,52%). KLGD khớp lệnh 2,2 tỷ đơn vị.

Chỉ số VN-Index khép lại tuần tăng điểm thứ 3 liên tiếp củng cố xu hướng chủ đạo nghiêng về chiều tích cực. Tuy nhiên, áp lực rung lắc cũng gia tăng trên vùng giá cao, đặc biệt là quanh vùng cản 1.680 – 1.700 khi cung chốt lời đẩy mạnh.

Trên đồ thị ngày, động lượng ngắn hạn dần hạ nhiệt trong vùng quá mua đi cùng chuyển biến thận trọng về điểm số sau trạng thái phân kỳ độ rộng trước đó.

Như vậy chỉ số có thể bước vào giai đoạn tích lũy – giằng co nhằm kiểm định khả năng cân bằng ngắn hạn; với hỗ trợ gần xác định quanh vùng 1.630 –1.640”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

VN-Index tiếp tục “lạc nhịp” với đa số cổ phiếu, khối ngoại xả ròng gần 2.500 tỷ

VN-Index tiếp tục “lạc nhịp” với đa số cổ phiếu, khối ngoại xả ròng gần 2.500 tỷ

Blog chứng khoán: “Tiệc” đã tàn ở nhiều cổ phiếu

Blog chứng khoán: “Tiệc” đã tàn ở nhiều cổ phiếu

Khơi thông thị trường trái phiếu tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế tư nhân

Khơi thông thị trường trái phiếu tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế tư nhân

Từ khóa:

áp lực bán đầu tư điều chỉnh thị trường nhận định thị trường chứng khoán của công ty chứng khoán thị trường chứng khoán VN-Index

Đọc thêm

Xu thế dòng tiền: Rung lắc để lên tiếp hay thị trường đã đạt đỉnh?

Xu thế dòng tiền: Rung lắc để lên tiếp hay thị trường đã đạt đỉnh?

Thị trường tiếp tục có tuần tăng trưởng thứ 3 liên tiếp khi VN-Index chạm sát tới mốc 1700 điểm, tăng 0,9%. Tuy nhiên diễn biến tuần qua đã xuất hiện những tín hiệu khác lạ khi chỉ số lên càng cao, cổ phiếu giảm giá càng nhiều.

Đà Nẵng lập Hội đồng tư vấn, sẵn sàng vận hành Trung tâm tài chính quốc tế

Đà Nẵng lập Hội đồng tư vấn, sẵn sàng vận hành Trung tâm tài chính quốc tế

Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng vừa công bố quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn Xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.

VN-Index có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về vùng quanh 1.600 điểm

VN-Index có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về vùng quanh 1.600 điểm

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 25-29/8/2025.

Vì sao chưa đầy một tháng khối ngoại đã bán ròng hơn 1 tỷ USD?

Vì sao chưa đầy một tháng khối ngoại đã bán ròng hơn 1 tỷ USD?

Thông thường mỗi khi định giá của nhóm ngân hàng PB xấp xỉ 2x là khối ngoại bán ra vì theo quan điểm của dòng vốn ngoại, mức giá này không còn hấp dẫn nữa.

Kiểm toán thông đồng doanh nghiệp bóp méo báo cáo tài chính sẽ bị phạt tối đa 2 tỷ đồng

Kiểm toán thông đồng doanh nghiệp bóp méo báo cáo tài chính sẽ bị phạt tối đa 2 tỷ đồng

Doanh nghiệp kiểm toán“bắt tay” với khách hàng để bóp méo báo cáo tài chính sẽ bị phạt tối đa 2 tỷ đồng, buộc nộp lại toàn bộ số lợi bất chính và bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ kiểm toán; kiểm toán viên trực tiếp tham gia cũng bị phạt tiền và thu hồi giấy phép hành nghề...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
AI tái định hình ngành công nghiệp chip

eMagazine

AI tái định hình ngành công nghiệp chip

Sự thay đổi về thị phần ô tô điện toàn cầu sau hơn 5 năm

Thế giới

Sự thay đổi về thị phần ô tô điện toàn cầu sau hơn 5 năm

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Hải Phòng “bắt mạch” giải ngân vốn đầu tư công chậm hơn mục tiêu

Đầu tư

2

Bộ Xây dựng ra công điện yêu cầu chủ động ứng phó bão số 5

Đầu tư

3

Ninh Bình công khai 83 doanh nghiệp nợ thuế hơn 835 tỷ đồng

Tài chính

4

Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM diện tích 17.000m2 đi vào vận hành

Start-up

5

Giải pháp giúp doanh nghiệp tư nhân phát triển

Đầu tư

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: