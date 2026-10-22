Hạ tầng và giao thông phát triển - động lực cho thị trường bất động sản Văn Giang tăng trưởng

Cầu Ngọc Hồi dự kiến hoàn thành năm 2027, cùng với mạng lưới giao thông liên vùng, quy hoạch đường sắt đô thị, sự phát triển mạnh mẽ của hệ sinh thái các khu công nghiệp - giáo dục - thể thao đang mở ra những động lực mới cho thị trường bất động sản Văn Giang (Hưng Yên).

Ngày 12/10/2026, Hưng Yên đã công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, định hướng đưa Hưng Yên trở thành một trung tâm phát triển của vùng Thủ đô và Đồng bằng sông Hồng, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

HẠ TẦNG GIAO THÔNG MỞ RỘNG KHÔNG GIAN PHÁT TRIỂN

Tiếp giáp Hà Nội và sở hữu hệ thống khu đô thị sinh thái đã hình thành, Văn Giang tại vị trí hạt nhân, có nhiều điều kiện thuận lợi để đón nhận xu hướng mở rộng không gian đô thị vùng Thủ đô.

Trung tâm Văn Giang và tuyến metro 8B trong tương lai. (Ảnh: Hưng Thịnh Phát).

Đáng chú ý, cầu Ngọc Hồi với tổng mức đầu tư gần 12.000 tỷ đồng, thuộc hành lang Vành đai 3,5 qua Hà Nội và Hưng Yên. Công trình đặt mục tiêu hoàn thành vào tháng 7/2027 sẽ giảm áp lực cho các tuyến cầu hiện hữu lưu thông qua sông Hồng.

Cùng với đó, Đại lộ 89 được quy hoạch kết nối Hưng Yên với khu vực ven biển, trong khi tuyến đường kết nối sân bay quốc tế Gia Bình đang được nghiên cứu. Các tuyến Vành đai 4, ĐT379 và hệ thống đường kết nối cao tốc Hà Nội – Hải Phòng cũng góp phần từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng.

Bên cạnh hệ thống đường bộ, Văn Giang còn được định hướng phát triển mạng lưới đường sắt đô thị (metro), trong đó có tuyến 8B dự kiến kết nối khu vực với mạng lưới metro Hà Nội góp phần thúc đẩy phát triển đô thị trong tương lai.

HỆ SINH THÁI CÔNG NGHIỆP, GIÁO DỤC VÀ THỂ THAO DẦN ĐỊNH HÌNH

Bên cạnh giao thông, công nghiệp đang tạo thêm nền tảng kinh tế cho khu vực. Dự án khu công nghiệp Văn Giang quy mô khoảng 275 ha sẽ bổ sung không gian sản xuất và tạo thêm việc làm khi hoàn thành.

Một nền tảng tăng trưởng khác là hệ thống giáo dục. Khu vực hiện có sự hiện diện của Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV), Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam và trường liên cấp Uppingham Vietnam cơ sở Hưng Yên, góp phần hình thành một môi trường giáo dục quốc tế.

Cơ sở 2 Đại học Bách khoa Hà Nội tại Văn Giang được quy hoạch trên diện tích gần 70 ha với khoảng 30.000 sinh viên và cán bộ. Ngoài ra, Cơ sở 2 Đại học Mở Hà Nội và Cơ sở 2 Học viện An ninh nhân dân cũng được đề cập trong các định hướng phát triển giáo dục khu vực.

Về thể thao giải trí, sân vận động PVF quy mô khoảng 60.000 chỗ tại Nghĩa Trụ đang được xây dựng, dự kiến hoàn thành năm 2027 góp phần gia tăng sức hút cho toàn khu vực.

Sự phát triển đồng thời của công nghiệp, giáo dục, du lịch và thể thao được kỳ vọng thu hút thêm lực lượng lao động, chuyên gia, kỹ sư, nhà quản lý cùng cộng đồng sinh viên, giảng viên đến sinh sống và làm việc. Đây là những yếu tố gia tăng nhu cầu ở thực, thúc đẩy hoạt động thương mại, dịch vụ và mở rộng thị trường cho thuê trong dài hạn.

TREVILLE – KHU ĐÔ THỊ SỐNG SÂU ĐÓN ĐẦU NHỊP PHÁT TRIỂN MỚI CỦA VĂN GIANG

Trong bối cảnh hạ tầng giao thông và đô thị đang từng bước định hình diện mạo mới của Văn Giang, đón đầu nhịp phát triển hạ tầng và nhu cầu an cư chất lượng cao, chủ đầu tư Hưng Thịnh Phát chuẩn bị ra mắt Khu đô thị Treville tại vị trí trung tâm khu vực, phía trong Vành đai 3,5, cách tuyến đường và ga metro dự kiến của tuyến 8B khoảng 200m.

Phối cảnh khu đô thị Treville bên hồ Mắt Rồng.

Với quy mô 3,8 ha, gồm 136 sản phẩm thấp tầng và một tòa căn hộ 811 căn, Treville được định vị là “Khu đô thị sống sâu”, tiên phong phát triển theo triết lý “Inner Healing Living”. Lấy cảm hứng từ bóng tre xanh bên dòng sông Ngưu Giang và những giá trị sống thuận tự nhiên, dự án hướng tới một không gian sống cân bằng, nơi con người có thể hòa mình vào sự năng động của đô thị nhưng vẫn tìm thấy sự an nhiên trong chính ngôi nhà của mình.

Tọa lạc nơi giao thoa của ba miền mặt nước của Hồ Mắt Rồng, sông Ngưu Giang và kênh Tây, Treville phát triển hệ thống cảnh quan và tiện ích theo hành trình trải nghiệm Động – Dịu – Tĩnh – Sâu, kết hợp những không gian đánh thức sáu giác quan. Từ các hoạt động giao lưu, vận động đến những khu vườn thư giãn và khoảng lặng riêng tư, mỗi trải nghiệm đều hướng tới sự cân bằng thể chất, nuôi dưỡng cảm xúc và gắn kết gia đình.

Gần trung tâm để kết nối thuận tiện, giữa thiên nhiên để tận hưởng an nhiên, Treville hướng đến phong cách sống mới: làm việc tại Hà Nội, an cư tại Văn Giang. Dự án từng bước định hình giá trị của một “Khu đô thị sống sâu” – nơi mỗi người có thể tìm lại sự cân bằng và tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc sống.

Treville – Chạm nhẹ, sống sâu

Thông tin chi tiết: www.treville.vn | Hotline: 098 610 71 68.

Chủ đầu tư: Hưng Thịnh Phát Group (Liên danh Bảo Hưng Invest và các cổ đông).