Doanh nghiệp đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 khoảng 5%

Trong khi Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vẫn giữ nguyên đề xuất về hai phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 là 8,5% và 9,8%, thì đại diện giới doanh nghiệp dự kiến đề xuất mức tăng quanh 5% nhằm đảm bảo khả năng chi trả của doanh nghiệp...

Người lao động mong muốn tăng lương tối thiểu để cải thiện hơn đời sống. Ảnh: Thu Hằng.

Ngày 16/7, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã họp phiên lần 2 bàn phương án điều chỉnh lương tối thiểu trong năm 2027.

Trao đổi với báo chí trước thềm phiên họp, đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vẫn giữ nguyên đề xuất 2 phương án tăng lương tối thiểu vùng là 9,8% và 8,5% so với năm 2026. Thời điểm tăng từ ngày 1/1/2027.

Theo đó, phương án 1 đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ 360.000 - 520.000 đồng/tháng, tương ứng tăng bình quân 9,8%. Phương án 2 đề xuất tăng từ 315.000 - 450.000 đồng/tháng, bình quân tăng 8,5%.

Đối với lương tối thiểu giờ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiến nghị xác định trên cơ sở quy đổi từ lương tối thiểu tháng và áp dụng hệ số điều chỉnh phù hợp.

Bà Trần Thị Thanh Hà, Phó trưởng ban Quan hệ lao động Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thành viên Hội đồng Tiền lương quốc gia, cho biết căn cứ để xây dựng 2 phương án đề xuất điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2027 dựa trên tăng trưởng về GDP, chỉ số CPI, năng suất lao động và các yếu tố tác động đến doanh nghiệp.

Theo đại diện Công đoàn, thời gian qua, mặt bằng giá cả của hầu hết các mặt hàng thiết yếu từ thực phẩm, chi phí sinh hoạt đến tiền học hành của con cái đều đã thiết lập một mặt bằng mới và không có dấu hiệu giảm.

Bên cạnh đó, theo khảo sát gần 2.000 người lao động tại 196 doanh nghiệp ở 7 tỉnh, thành phố, hơn 40% doanh nghiệp vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng và 24% doanh nghiệp cho biết sẽ mở rộng sản xuất. Số còn lại ở tình trạng cố gắng để duy trì hoạt động sản xuất.

Trong bối cảnh đó, theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, việc điều chỉnh lương tối thiểu được kỳ vọng sẽ góp phần thu hẹp khoảng cách giữa thu nhập và mức sống tối thiểu, tạo dư địa để người lao động cải thiện chất lượng cuộc sống.

Từ phía đại diện giới doanh nghiệp, ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Phó Chủ tịch Hội đồng Tiền lương quốc gia, cũng đồng tình với việc cần điều chỉnh tiền lương tối thiểu, song mức đề xuất phải phù hợp với sức chịu đựng của doanh nghiệp.

Từ những căn cứ về điều kiện thị trường, đơn hàng, công việc, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, ông Phòng cho biết dự kiến phía đại diện giới doanh nghiệp đề xuất điều chỉnh mức tăng trên dưới 5% tại phiên đàm phán thứ 2. Thời điểm tăng từ ngày 1/7/2027, thay vì áp dụng ngay từ ngày 1/1 năm sau như đề xuất của Công đoàn.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết cộng đồng doanh nghiệp vừa thực hiện chương trình liên quan đến mục tiêu tăng trưởng hai con số, trong đó nêu cả ba yếu tố tăng lương, giữ chân nhân sự và tạo điều kiện để người lao động có việc làm thỏa đáng.

Do vậy, vì mục tiêu phát triển bền vững, việc điều chỉnh lương cũng phải tính đến sự tồn vong, sự tương thích và năng lực chống chịu của doanh nghiệp.

Đại diện giới doanh nghiệp cũng nhấn mạnh sẽ cố gắng trao đổi trước Hội đồng Tiền lương quốc gia để có giải pháp điều chỉnh lương phù hợp nhất khuyến nghị gửi Chính phủ.

Theo quy định hiện hành, lương tối thiểu là mức lương thấp nhất được trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường, nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.

Mức lương này được điều chỉnh dựa trên các yếu tố như: Mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ; tương quan giữa mức lương tối thiểu và mức lương trên thị trường; chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế; quan hệ cung, cầu lao động; việc làm và thất nghiệp; năng suất lao động và khả năng chi trả của doanh nghiệp.

Lương tối thiểu được xác lập theo vùng và được Chính phủ công bố dựa trên khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương quốc gia. Mục tiêu của việc điều chỉnh là đảm bảo mức sống tối thiểu cho người lao động theo quy định của pháp luật.

Theo thông lệ, lương tối thiểu vùng thường được điều chỉnh vào ngày 1/1 hằng năm. Những lần điều chỉnh khác thời điểm ngày 1/1 đều gắn với những biến động bất thường.