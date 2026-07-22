Lý do đề xuất tăng lương tối thiểu 7,8% từ 1/1/2027
TThu Hằng
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Bộ Nội vụ đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 7,8% từ ngày 1/1/2027, tương ứng tăng từ 310.000 đồng - 390.000 đồng so với mức lương tối thiểu hiện hành...
Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo Nghị định
quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao
động, dự kiến thực hiện từ đầu
năm sau.
LƯƠNG TỐI THIỂU DỰ KIẾN TĂNG CAO NHẤT THÊM 390.000 ĐỒNG
Theo nội dung dự thảo Nghị định, Bộ Nội vụ đề xuất quy định
việc điều chỉnh mức lương tối thiểu tăng 7,8% so với mức hiện hành, trùng với phương án Hội đồng
tiền lương quốc gia thống nhất khuyến nghị Chính phủ. Thời điểm áp dụng từ ngày 1/1/2027 để đảm bảo thời gian cho doanh nghiệp chuẩn bị phương án,
nguồn lực thực hiện.
Dự thảo đề xuất quy định các mức lương tối
thiểu tháng theo 4 vùng. Trong
đó, vùng I là 5.700.000 đồng/tháng, vùng II là 5.080.000 đồng/tháng,
vùng III là 4.450.000 đồng/tháng, vùng IV là 4.040.000 đồng/tháng.
Mức lương tối thiểu nêu trên tăng
từ 310.000 đồng - 390.000 đồng (tương ứng tỷ lệ bình quân 7,8%) so với mức
lương tối thiểu hiện hành.
Mức điều chỉnh lương tối thiểu nêu trên cao hơn khoảng
3,1% so với mức sống tối thiểu của người lao động đến hết năm 2027 (tính
toán trên kịch bản dự kiến CPI năm 2026 và 2027 mỗi năm tăng khoảng 4,5%).
“Mức điều chỉnh này có sự chia sẻ, hài
hòa lợi ích của người lao động và doanh nghiệp, vừa chú ý cải thiện đời sống
cho người lao động, vừa chú ý đến việc bảo đảm duy trì và phát triển sản xuất,
kinh doanh của doanh nghiệp”,
Bộ Nội vụ cho hay.
Cùng với mức lương tối thiểu tháng, dự thảo quy
định các mức lương tối thiểu giờ
tăng tương ứng theo 4 vùng: vùng I là 27.400 đồng/giờ, vùng II là 24.400
đồng/giờ, vùng III là 21.400 đồng/giờ, vùng IV là 19.400 đồng/giờ.
Mức lương tối thiểu giờ tiếp tục
được xác định dựa trên phương pháp quy đổi tương đương, từ mức lương tối thiểu
tháng và thời gian làm việc tiêu chuẩn theo quy định của Bộ luật Lao động. Đây
là phương pháp được các chuyên gia Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đã khuyến nghị Việt Nam lựa chọn. Phương pháp này đã được sử dụng khi tính mức lương tối thiểu giờ từ năm 2022 đến nay.
TĂNG LƯƠNG ĐỂ CẢI THIỆN ĐỜI SỐNG NGƯỜI LAO ĐỘNG
Theo Bộ Nội vụ, từ thực tiễn hiện nay cho thấy, việc xây dựng
Nghị định quy định mức lương tối thiểu để áp dụng cho năm 2027 là rất cần thiết,
nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động, tăng tiền lương của người
lao động phù hợp với năng suất lao động, tăng trưởng kinh tế, năng lực cạnh
tranh của doanh nghiệp.
Lần gần nhất, Chính phủ đã ban hành Nghị
định số 293/2025/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm
việc theo hợp đồng lao động. Trong
đó, điều chỉnh mức
lương tối thiểu tăng bình quân 7,2% so với năm 2024 để thực hiện từ 1/7/2026.
Sau điều chỉnh, mức lương tối thiểu theo
tháng tại vùng I là 5.310.000 đồng, vùng II là 4.730.000 đồng, vùng III là
4.140.000 đồng, vùng IV là 3.700.000 đồng.
Mức lương tối thiểu theo giờ tại vùng I
là 25.000 đồng/giờ, vùng II là 22.700 đồng/giờ, vùng III là 20.000 đồng/giờ,
vùng IV là 17.800 đồng/giờ.
Qua đánh giá, Bộ Nội vụ cho biết các mức lương tối thiểu nêu trên đã bảo đảm mức sống tối thiểu và có cải
thiện hơn cho người lao động. Đồng
thời, có sự chia sẻ, hài hòa lợi ích của người lao động và doanh nghiệp,
vừa cải thiện đời sống cho người lao động, vừa bảo đảm duy trì, phục hồi và
phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
Tuy nhiên, đến nay, có một số vấn đề đặt ra cần
phải xem xét điều chỉnh mức lương tối thiểu. Trong đó, các yếu tố về kinh tế - xã hội, thị trường lao động,
khả năng của doanh nghiệp có tín
hiệu tích cực. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, tốc độ tăng trưởng kinh tế
(GDP) quý I/2026 ước
tăng 7,83% so với cùng kỳ năm trước (quý I/2025 tăng 7,07%). Bên cạnh đó, thị trường lao động ổn định,
lực lượng lao động và số người có việc làm giảm so với quý trước và tăng so với
cùng kỳ năm trước…
Đặc biệt, giá trị thực tế của mức lương
tối thiểu hiện hành bị
suy giảm dần theo thời gian,
do chỉ số giá tiêu dùng tăng (CPI). Với dự kiến CPI năm 2026 và 2027 được Quốc
hội đặt mục tiêu mỗi năm tăng 4,5%, thì mức lương tối thiểu nêu trên sẽ không còn đảm bảo mức sống
tối thiểu của người lao động và gia đình họ đến hết năm 2027 (thấp hơn khoảng
4,1%).
Do vậy, Bộ Nội vụ cho rằng, phương án tăng lương
tối thiểu mới từ đầu năm 2027 sẽ góp phần tích cực cho việc cải thiện tiền
lương, đời sống của người lao động, thúc đẩy thị trường lao động phát triển,
duy trì quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.
Điều 91 của Bộ luật Lao động quy định mức lương tối thiểu là mức lương thấp nhất được trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường, nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.
Mức lương tối thiểu được xác lập theo vùng, ấn định theo tháng, giờ và được điều chỉnh dựa trên mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ; tương quan giữa mức lương tối thiểu và mức lương trên thị trường; chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế; quan hệ cung, cầu lao động; việc làm và thất nghiệp; năng suất lao động; khả năng chi trả của doanh nghiệp.
Chính phủ quyết định và công bố mức lương tối thiểu trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương quốc gia.
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