Thứ Tư, 22/07/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Lý do đề xuất tăng lương tối thiểu 7,8% từ 1/1/2027

T Thu Hằng

Bộ Nội vụ đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 7,8% từ ngày 1/1/2027, tương ứng tăng từ 310.000 đồng - 390.000 đồng so với mức lương tối thiểu hiện hành...

Việc tăng lương tối thiểu có tính đến sự chia sẻ, hài hòa lợi ích giữa người lao động và doanh nghiệp. Ảnh: Thu Hằng.
Việc tăng lương tối thiểu có tính đến sự chia sẻ, hài hòa lợi ích giữa người lao động và doanh nghiệp. Ảnh: Thu Hằng.

Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, dự kiến thực hiện từ đầu năm sau.

LƯƠNG TỐI THIỂU DỰ KIẾN TĂNG CAO NHẤT THÊM 390.000 ĐỒNG

Theo nội dung dự thảo Nghị định, Bộ Nội vụ đề xuất quy định việc điều chỉnh mức lương tối thiểu tăng 7,8% so với mức hiện hành, trùng với phương án Hội đồng tiền lương quốc gia thống nhất khuyến nghị Chính phủ. Thời điểm áp dụng từ ngày 1/1/2027 để đảm bảo thời gian cho doanh nghiệp chuẩn bị phương án, nguồn lực thực hiện.

Dự thảo đề xuất quy định các mức lương tối thiểu tháng theo 4 vùng. Trong đó, vùng I là 5.700.000 đồng/tháng, vùng II là 5.080.000 đồng/tháng, vùng III là 4.450.000 đồng/tháng, vùng IV là 4.040.000 đồng/tháng.

Mức lương tối thiểu nêu trên tăng từ 310.000 đồng - 390.000 đồng (tương ứng tỷ lệ bình quân 7,8%) so với mức lương tối thiểu hiện hành.

Mức điều chỉnh lương tối thiểu nêu trên cao hơn khoảng 3,1% so với mức sống tối thiểu của người lao động đến hết năm 2027 (tính toán trên kịch bản dự kiến CPI năm 2026 và 2027 mỗi năm tăng khoảng 4,5%).

Mức điều chỉnh này có sự chia sẻ, hài hòa lợi ích của người lao động và doanh nghiệp, vừa chú ý cải thiện đời sống cho người lao động, vừa chú ý đến việc bảo đảm duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp”, Bộ Nội vụ cho hay.

Mức lương tối thiểu dự kiến từ ngày 1/1/2027. Nguồn: Bộ Nội vụ.
Mức lương tối thiểu dự kiến từ ngày 1/1/2027. Nguồn: Bộ Nội vụ.

Cùng với mức lương tối thiểu tháng, dự thảo quy định các mức lương tối thiểu giờ tăng tương ứng theo 4 vùng: vùng I là 27.400 đồng/giờ, vùng II là 24.400 đồng/giờ, vùng III là 21.400 đồng/giờ, vùng IV là 19.400 đồng/giờ.

Mức lương tối thiểu giờ tiếp tục được xác định dựa trên phương pháp quy đổi tương đương, từ mức lương tối thiểu tháng và thời gian làm việc tiêu chuẩn theo quy định của Bộ luật Lao động. Đây là phương pháp được các chuyên gia Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đã khuyến nghị Việt Nam lựa chọn. Phương pháp này đã được sử dụng khi tính mức lương tối thiểu giờ từ năm 2022 đến nay.

TĂNG LƯƠNG ĐỂ CẢI THIỆN ĐỜI SỐNG NGƯỜI LAO ĐỘNG

Theo Bộ Nội vụ, từ thực tiễn hiện nay cho thấy, việc xây dựng Nghị định quy định mức lương tối thiểu để áp dụng cho năm 2027 là rất cần thiết, nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động, tăng tiền lương của người lao động phù hợp với năng suất lao động, tăng trưởng kinh tế, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Việc tăng lương góp phần cải thiện đời sống cho người lao động. Ảnh: Thu Hằng.
Việc tăng lương góp phần cải thiện đời sống cho người lao động. Ảnh: Thu Hằng.

Lần gần nhất, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 293/2025/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Trong đó, điều chỉnh mức lương tối thiểu tăng bình quân 7,2% so với năm 2024 để thực hiện từ 1/7/2026.

Sau điều chỉnh, mức lương tối thiểu theo tháng tại vùng I là 5.310.000 đồng, vùng II là 4.730.000 đồng, vùng III là 4.140.000 đồng, vùng IV là 3.700.000 đồng.

Mức lương tối thiểu theo giờ tại vùng I là 25.000 đồng/giờ, vùng II là 22.700 đồng/giờ, vùng III là 20.000 đồng/giờ, vùng IV là 17.800 đồng/giờ.

Qua đánh giá, Bộ Nội vụ cho biết các mức lương tối thiểu nêu trên đã bảo đảm mức sống tối thiểu và có cải thiện hơn cho người lao động. Đồng thời, có sự chia sẻ, hài hòa lợi ích của người lao động và doanh nghiệp, vừa cải thiện đời sống cho người lao động, vừa bảo đảm duy trì, phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, đến nay, có một số vấn đề đặt ra cần phải xem xét điều chỉnh mức lương tối thiểu. Trong đó, các yếu tố về kinh tế - xã hội, thị trường lao động, khả năng của doanh nghiệp có tín hiệu tích cực. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) quý I/2026 ước tăng 7,83% so với cùng kỳ năm trước (quý I/2025 tăng 7,07%). Bên cạnh đó, thị trường lao động ổn định, lực lượng lao động và số người có việc làm giảm so với quý trước và tăng so với cùng kỳ năm trước

Đặc biệt, giá trị thực tế của mức lương tối thiểu hiện hành bị suy giảm dần theo thời gian, do chỉ số giá tiêu dùng tăng (CPI). Với dự kiến CPI năm 2026 và 2027 được Quốc hội đặt mục tiêu mỗi năm tăng 4,5%, thì mức lương tối thiểu nêu trên sẽ không còn đảm bảo mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ đến hết năm 2027 (thấp hơn khoảng 4,1%).

Do vậy, Bộ Nội vụ cho rằng, phương án tăng lương tối thiểu mới từ đầu năm 2027 sẽ góp phần tích cực cho việc cải thiện tiền lương, đời sống của người lao động, thúc đẩy thị trường lao động phát triển, duy trì quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Điều 91 của Bộ luật Lao động quy định mức lương tối thiểu là mức lương thấp nhất được trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường, nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.

Mức lương tối thiểu được xác lập theo vùng, ấn định theo tháng, giờ và được điều chỉnh dựa trên mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ; tương quan giữa mức lương tối thiểu và mức lương trên thị trường; chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế; quan hệ cung, cầu lao động; việc làm và thất nghiệp; năng suất lao động; khả năng chi trả của doanh nghiệp.

Chính phủ quyết định và công bố mức lương tối thiểu trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương quốc gia.

Bài liên quan

Chủ đề

Nhân lực - Việc làm

Xem thêm VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Từ loài rau mọc hoang đến cây trồng mang doanh thu trăm triệu đồng mỗi năm

Từ loài rau mọc hoang đến cây trồng mang doanh thu trăm triệu đồng mỗi năm

Từng bị xem là loài cỏ dại mọc ven bờ ruộng, rau má ở làng cổ Đông Sơn (phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa) nay đã trở thành cây trồng chủ lực của nhiều hộ dân, mang lại nguồn thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Sự chuyển đổi từ những ruộng hoa màu kém hiệu quả sang trồng rau má không chỉ nâng cao giá trị kinh tế trên cùng diện tích đất mà còn góp phần gìn giữ một loài cây đã gắn bó với vùng đất cổ suốt hàng nghìn năm.

Dừng thu bảo hiểm xã hội với chủ hộ kinh doanh có doanh thu năm dưới 1 tỷ

Dừng thu bảo hiểm xã hội với chủ hộ kinh doanh có doanh thu năm dưới 1 tỷ

Từ 1/7/2026, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh dừng thu bảo hiểm xã hội bắt buộc với chủ hộ kinh doanh có doanh thu năm dưới 1 tỷ đồng. Nhóm này được khuyến khích tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để đảm bảo các chế độ an sinh như trợ cấp thai sản, hưu trí, tử tuất khi đủ điều kiện...

VnEconomy Xem thêm
Khung pháp lý Bảo hiểm Nhân lực An sinh Y tế

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

Doanh nghiệp nhỏ và vừa khó tiếp cận những chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Ảnh: Vũ Thành

VnEconomy Những điểm nghẽn trong thực thi chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Theo thống kê mới nhất từ Bộ Tài chính, hiện cả nước có 859.048 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 97%. Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế này, nhưng trong quá trình thực thi vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ.

AI Điểm tin

VnE TV
Rau má đang trở thành cây trồng mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân làng cổ Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Nguyễn Thuấn

VnEconomy Từ loài rau mọc hoang đến cây trồng mang doanh thu trăm triệu đồng mỗi năm

Từng bị xem là loài cỏ dại mọc ven bờ ruộng, rau má ở làng cổ Đông Sơn (phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa) nay đã trở thành cây trồng chủ lực của nhiều hộ dân, mang lại nguồn thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Sự chuyển đổi từ những ruộng hoa màu kém hiệu quả sang trồng rau má không chỉ nâng cao giá trị kinh tế trên cùng diện tích đất mà còn góp phần gìn giữ một loài cây đã gắn bó với vùng đất cổ suốt hàng nghìn năm.

Dòng sự kiện

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

164 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy