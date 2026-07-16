Chốt đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 mức 7,8% từ 1/1/2027

Tại phiên họp lần 2 diễn ra sáng 16/7, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã thống nhất phương án điều chỉnh lương tối thiểu trong năm 2027 với mức tăng 7,8%, tương ứng tăng từ 340.000 - 390.000 đồng/tháng. Thời điểm tăng dự kiến từ ngày 1/1/2027..

Lương tối thiểu dự kiến tăng từ 1/1/2027. Ảnh: Thu Hằng.

Trao đổi với báo chí sau phiên họp, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Tiền lương quốc gia, cho biết sau thời gian thảo luận nghiêm túc, đại đa số thành viên Hội đồng Tiền lương quốc gia đã đi đến thống nhất mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 bình quân 7,8%. Phương án này sẽ được Hội đồng khuyến nghị với Chính phủ.

“Mức tăng 7,8% đã có sự chia sẻ với doanh nghiệp cũng như những khó khăn trong đời sống của người lao động, vừa thúc đẩy chăm lo cho người lao động vừa góp phần giúp doanh nghiệp phát triển để thúc đẩy tăng trưởng 2 con số”, ông Ngọ Duy Hiểu thông tin.

Theo đại diện Công đoàn, đây là kết quả hài lòng trong bối cảnh hiện nay. Bên cạnh những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, Công đoàn cũng đã tuyên truyền đến người lao động để chia sẻ với những khó khăn của doanh nghiệp. Vì vậy, Công đoàn tin tưởng đại đa số người lao động sẽ bằng lòng với kết quả mức tăng lương tối thiểu 7,8%.

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trao đổi sau phiên họp. Ảnh: Văn Quân.

Thống nhất với mức tăng 7,8%, song dưới góc độ đại diện cho giới chủ sử dụng lao động, ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Phó Chủ tịch Hội đồng Tiền lương quốc gia, cho biết vẫn còn chút “băn khoăn”, vì sức chống chịu và khả năng chi trả của doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay.

“Tuy nhiên, chúng ta đã nhận được mệnh lệnh chiến lược với mục tiêu tăng trưởng hai con số. Vai trò của doanh nghiệp cũng như người lao động trong tiến trình này là cần có sự đồng thuận rất cao trong việc tổ chức thực hiện tăng năng suất lao động, cũng như cải thiện điều kiện sống. Lương tối thiểu vùng là một điều quan trọng trong tiến trình này”, ông Hoàng Quang Phòng nhấn mạnh.

Theo đại diện VCCI, bên cạnh đó, việc cải thiện năng suất lao động cũng cần sự nỗ lực chung của cơ quan quản lý, người sử dụng lao động, và người lao động trong khu vực sản xuất.

Ông cũng mong muốn các cơ quan quản lý cần tạo hành lang pháp lý phù hợp, tạo hành lang pháp lý, điều kiện đầu tư sản xuất kinh doanh, cũng như tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy được sáng kiến, nâng cao năng lực quản lý, áp dụng bộ quản trị hiện đại trong điều hành doanh nghiệp.

Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Ảnh: Văn Quân.

Về phía người lao động, ông cho rằng họ cần không ngừng học hỏi, nâng cao kỷ luật, nâng cao năng suất lao động. Đây là những yếu tố quyết định trong tăng năng suất lao động, từ đó tăng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, năng lực cạnh tranh quốc gia.

“Cộng đồng doanh nghiệp và người lao động sẽ cùng nỗ lực trong tiến trình này”, Phó Chủ tịch VCCI nhấn mạnh.

Mức lương tối thiểu vùng dự kiến từ 1/1/2027. Ảnh: Thu Hằng.

Mức lương tối thiểu theo giờ được xác định theo phương pháp quy đổi tương ứng theo thời gian làm việc tiêu chuẩn từ mức lương tối thiểu theo tháng.

Lương tối thiểu là mức lương thấp nhất được trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường, nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.

Lương tối thiểu được điều chỉnh dựa trên các yếu tố như: Mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ; tương quan giữa mức lương tối thiểu và mức lương trên thị trường; chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế; quan hệ cung, cầu lao động; việc làm và thất nghiệp; năng suất lao động và khả năng chi trả của doanh nghiệp.

Từ năm 2014 đến nay, lương tối thiểu trải qua nhiều lần điều chỉnh với mức tăng như sau: 15,2% (năm 2014); 14,2% (năm 2015); 12,4% (năm 2016); 7,3% (năm 2017); 6,5% (năm 2018); 5,3% (năm 2019); 5,5% (từ năm 2020 đến tháng 6/2022); 6% (từ tháng 7/2022 đến tháng 6/2024); 6% (từ tháng 7/2024 đến hết năm 2025); 7,2% (từ ngày 1/1/2026).

Với mức tăng trung bình 7,2%, tương ứng tăng từ 250.000 - 350.000 đồng tùy vùng từ ngày 1/1/2026, hiện lương tối thiểu đang áp dụng tại vùng I là 5,31 triệu đồng/tháng, vùng II là 4,73 triệu đồng/tháng, vùng III là 4,14 triệu đồng/tháng, vùng IV là 3,7 triệu đồng/tháng. Lương tối thiểu giờ tại vùng I là 25.500 đồng/giờ, vùng II là 22.700 đồng/giờ, vùng III là 20.000 đồng/giờ, vùng IV là 17.800 đồng/giờ.