Dự kiến mức lương tối thiểu theo giờ từ 1/1/2027

Hội đồng Tiền lương quốc gia vừa thống nhất phương án điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng trong năm 2027 để trình Chính phủ, với mức tăng trung bình 7,8%, tương ứng tăng từ 340.000 - 390.000 đồng/tháng. Thời điểm tăng dự kiến từ ngày 1/1/2027.
Cùng với mức lương tối thiểu theo tháng, lương tối thiểu theo giờ cũng được điều chỉnh tăng tương ứng.
Theo phương án tăng lương tối thiểu được thống nhất, mức tăng bình quân 7,8%. Dự kiến sau điều chỉnh, lương tối thiểu tại vùng I tăng từ từ 5,31 triệu đồng/tháng lên 5,7 triệu đồng/tháng (tăng thêm 390.000 đồng); vùng II tăng từ 4,73 triệu đồng/tháng lên 5,08 triệu đồng/tháng (tăng thêm 350.000 đồng); vùng III tăng từ 4,14 triệu đồng/tháng lên 4,45 triệu đồng/tháng (tăng thêm 310.000 đồng); vùng IV tăng từ 3,7 triệu đồng/tháng lên 4,04 triệu đồng/tháng (tăng thêm 340.000 đồng).
Một điểm đáng chú ý trong phương án điều chỉnh lương tối thiểu trong năm 2027, đã được Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất để trình Chính phủ là đề xuất mức tăng của vùng IV cao hơn vùng III.
Lý giải thêm, ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Phó Chủ tịch Hội đồng Tiền lương quốc gia, cho biết mức tăng cao hơn ở vùng III xuất phát từ mong muốn cải thiện điều kiện sống của những người lao động đang làm việc tại các địa bàn này. Đây cũng là yếu tố góp phần tạo điều kiện cho doanh nghiệp ở những khu vực này tiếp tục phát triển hơn.
Lương tối thiểu theo giờ cũng được điều chỉnh tăng tương ứng. Theo phương án tăng 7,8%, lương tối thiểu tại vùng I dự kiến tăng từ 25.500 đồng/giờ lên 27.400 đồng/giờ; vùng II tăng từ 22.700 đồng/giờ lên 24.400 đồng/giờ; vùng III tăng từ 20.000 đồng/giờ lên 21.400 đồng/giờ; vùng IV từ 17.800 đồng/giờ lên 19.400 đồng/giờ.
Lương tối thiểu theo giờ lần đầu tiên được quy định tại Nghị định số 38/2022/NĐ-CP của Chính phủ. Theo đó, mức lương tối thiểu theo giờ là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo giờ, bảo đảm mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc trong một giờ và hoàn thành định mức lao động, hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu theo giờ.
Đây là cơ sở thỏa thuận để các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực, ngành nghề như: nhà hàng, khách sạn, siêu thị, cà phê, thức ăn nhanh, phục vụ tiệc cưới,... làm căn cứ thực hiện trả lương theo giờ cho người lao động.
Mức lương quy đổi theo giờ bằng mức lương theo tuần, theo ngày chia cho số giờ làm việc bình thường trong tuần, trong ngày; hoặc mức lương theo sản phẩm, lương khoán chia cho số giờ làm việc trong thời giờ làm việc bình thường để sản xuất sản phẩm, thực hiện nhiệm vụ khoán.
Việc áp dụng địa bàn vùng được xác định theo nơi hoạt động của người sử dụng lao động.
Người sử dụng lao động hoạt động trên địa bàn thuộc vùng nào, thì áp dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn đó.
Người sử dụng lao động có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau, thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào, áp dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn đó.
Người sử dụng lao động hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu công nghệ số tập trung, nằm trên các địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau, thì áp dụng theo địa bàn có mức lương tối thiểu cao nhất.
Người sử dụng lao động hoạt động trên địa bàn có sự thay đổi tên, hoặc chia tách, thì tạm thời áp dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn trước khi thay đổi tên, hoặc chia cho đến khi Chính phủ có quy định mới.
Người sử dụng lao động hoạt động trên địa bàn được thành lập mới từ một địa bàn, hoặc nhiều địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau, thì áp dụng mức lương tối thiểu theo địa bàn có mức lương tối thiểu cao nhất, cho đến khi Chính phủ có quy định mới.
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