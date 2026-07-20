Huế tạo việc làm cho gần 11.000 lao động trong 6 tháng đầu năm

Tính đến ngày 30/6/2026, toàn thành phố Huế đã giải quyết việc làm cho 10.985 lao động, đạt 61,03% kế hoạch năm. Riêng số lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đạt 1.320 người...

Huế chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Ảnh: Cổng TTĐT Huế

Sở Nội vụ thành phố Huế vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 về công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng gắn với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Theo báo cáo, trong nửa đầu năm 2026, Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Huế đã tổ chức 9 phiên giao dịch việc làm trực tiếp và trực tuyến với sự tham gia của 196 doanh nghiệp cùng hơn 1.000 người lao động.

Bên cạnh đó, các xã, phường tổ chức 11 hội nghị tư vấn, tập huấn cho trên 2.000 lượt cán bộ và người lao động; đồng thời phối hợp với doanh nghiệp tổ chức hơn 200 hội nghị, hội thảo tư vấn việc làm và xuất khẩu lao động ngay tại cơ sở.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Cổng TTĐT thành phố Huế

Song song với hoạt động kết nối việc làm, Huế cũng chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Trong 6 tháng đầu năm, các doanh nghiệp đã cấp khoảng 1.400 giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo ngoại ngữ và giáo dục định hướng cho người lao động đủ điều kiện xuất cảnh. Hơn 1.000 lao động khác đang tiếp tục được đào tạo để đáp ứng yêu cầu của các thị trường tiếp nhận.

Tính đến ngày 30/6/2026, toàn thành phố Huế đã giải quyết việc làm cho 10.985 lao động, đạt 61,03% kế hoạch năm. Riêng số lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đạt 1.320 người, hoàn thành 55% kế hoạch năm và tăng 2,9% so với cùng kỳ năm 2025.

Nhật Bản tiếp tục dẫn đầu với 983 lao động, chiếm 74,47% tổng số lao động xuất cảnh. Tiếp theo là Đài Loan với 170 lao động, Hàn Quốc 15 lao động và nhiều thị trường khác như Đức, Áo, Slovakia, Nga, Trung Quốc...

Địa phương cũng thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực cho người lao động. Trong 6 tháng đầu năm, 31 lao động thuộc diện chính sách được hỗ trợ chi phí ban đầu với tổng kinh phí hơn 420 triệu đồng. Ngân hàng Chính sách xã hội đã giải ngân hơn 20,9 tỷ đồng cho 255 lao động vay vốn đi làm việc ở nước ngoài.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Cổng TTĐT thành phố Huế

Đặc biệt, cấp xã đã phát huy vai trò là cấp chính quyền gần dân nhất, chủ động rà soát nguồn lao động, nắm bắt nhu cầu thực tế, hướng dẫn người dân tiếp cận thông tin chính thống, góp phần hạn chế tình trạng môi giới trái phép và bảo vệ quyền lợi người lao động.

Theo ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, với mô hình chính quyền mới đã phân định rõ trách nhiệm, tăng cường phân cấp, phân quyền và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa thành phố với chính quyền cấp xã.

Để hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh đề nghị Sở Nội vụ cùng các sở, ngành và địa phương tiếp tục hoàn thiện cơ chế phân cấp, phát huy hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với nhu cầu của từng thị trường lao động; đẩy mạnh tuyên truyền, minh bạch thông tin và tăng cường thanh tra, xử lý nghiêm các hành vi môi giới trái phép.

Đồng thời, thành phố sẽ quan tâm hỗ trợ người lao động sau khi về nước khởi nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh; chủ động mở rộng các thị trường lao động mới, đặc biệt tại châu Âu nhằm đa dạng hóa cơ hội việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động...