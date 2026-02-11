Thứ Tư, 11/02/2026

Kinh tế xanh

Hà Tĩnh hướng tới tăng trưởng xanh

Nguyễn Thuấn

11/02/2026, 09:56

Hà Tĩnh đặt mục tiêu giảm mạnh cường độ năng lượng trong các ngành công nghiệp trọng điểm, đồng thời mở rộng điện mặt trời mái nhà và hệ thống lưu trữ năng lượng, tạo nền tảng cho chuyển dịch năng lượng bền vững...

Doanh nghiệp Hà Tĩnh đầu tư công nghệ mới nhằm nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng.
Doanh nghiệp Hà Tĩnh đầu tư công nghệ mới nhằm nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng.

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2026–2030 trên địa bàn.

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đồng thời tạo khuôn khổ pháp lý đồng bộ để huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội cho phát triển năng lượng bền vững. Trọng tâm của kế hoạch là nâng cao năng lực quản trị năng lượng của cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp; từng bước hình thành văn hóa sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong toàn xã hội.

MỤC TIÊU TIẾT KIỆM, GIẢM PHÁT THẢI RÕ RÀNG

Giai đoạn 2026–2030, Hà Tĩnh phấn đấu tiết kiệm từ 8–10% tổng tiêu thụ năng lượng toàn tỉnh so với kịch bản phát triển bình thường. Mức tiêu hao năng lượng bình quân của các ngành công nghiệp trọng điểm dự kiến giảm từ 3–5% so với giai đoạn trước; phát thải khí nhà kính từ hoạt động năng lượng giảm khoảng 15–35%.

Cùng với đó, tỉnh đặt mục tiêu tiết kiệm điện hàng năm tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ; 100% đơn vị hành chính sự nghiệp tiết kiệm ít nhất 5% điện năng, riêng các đơn vị có điện mặt trời mái nhà đạt mức 10%. Tỷ lệ tổn thất điện năng phấn đấu giảm xuống dưới 4,5% vào năm 2030.

Điện mặt trời mái nhà góp phần giảm áp lực cho lưới điện quốc gia
Điện mặt trời mái nhà góp phần giảm áp lực cho lưới điện quốc gia

Đáng chú ý, đến năm 2030, công suất điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu trên địa bàn đạt khoảng 381 MW; phát triển ít nhất 80 MW hệ thống lưu trữ năng lượng nhằm nâng cao khả năng ổn định lưới điện.

Tỉnh cũng đặt mục tiêu nâng tỷ lệ điện năng từ nguồn năng lượng tái tạo lên khoảng 70% tổng sản lượng điện thương phẩm.

TRỌNG TÂM VÀO CÔNG NGHIỆP, SỐ HÓA GIÁM SÁT NĂNG LƯỢNG

Hà Tĩnh xác định giảm mạnh cường độ năng lượng trong các ngành sử dụng năng lượng lớn như thép, nhiệt điện, xi măng; đồng thời đẩy nhanh số hóa hệ thống giám sát tiêu thụ năng lượng tại doanh nghiệp.

Các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm được yêu cầu áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001, thực hiện kiểm toán năng lượng định kỳ và nghiêm túc triển khai các khuyến nghị tiết kiệm năng lượng.

Trong sản xuất công nghiệp, tỉnh khuyến khích thu hồi nhiệt phát điện, ứng dụng công nghệ lò hơi tiên tiến, hệ thống quản lý năng lượng thông minh và các giải pháp nâng cao hiệu suất thiết bị. Điều này không chỉ góp phần giảm chi phí sản xuất, mà còn nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, khẳng định vai trò của Hà Tĩnh là trung tâm năng lượng, công nghiệp nặng của khu vực Bắc Trung Bộ.

Hà Tĩnh khuyến khích thu hồi nhiệt dư phát điện, ứng dụng công nghệ lò hơi tiên tiến, triển khai hệ thống quản lý năng lượng thông minh nhằm nâng cao hiệu suất sử dụng thiết bị.
Hà Tĩnh khuyến khích thu hồi nhiệt dư phát điện, ứng dụng công nghệ lò hơi tiên tiến, triển khai hệ thống quản lý năng lượng thông minh nhằm nâng cao hiệu suất sử dụng thiết bị.

Ở lĩnh vực dân dụng, tòa nhà và giao thông, Kế hoạch chú trọng áp dụng quy chuẩn xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả, khuyến khích phát triển công trình xanh; mở rộng hệ thống chiếu sáng công cộng sử dụng đèn LED hiệu suất cao, trong đó 50% tích hợp điều khiển thông minh. Tỉnh cũng từng bước chuyển đổi phương tiện giao thông công cộng sang sử dụng điện và các dạng năng lượng xanh.

Song song với các giải pháp kỹ thuật, UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; xây dựng chính sách hỗ trợ lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu kết hợp hệ thống lưu trữ năng lượng; khuyến khích phát triển các công ty dịch vụ năng lượng và mô hình tài chính xanh.

Theo kế hoạch, Hà Tĩnh sẽ ưu tiên huy động vốn đầu tư tư nhân, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và các nguồn hỗ trợ kỹ thuật quốc tế, gắn với tăng cường phối hợp liên ngành trong tổ chức thực hiện. Việc triển khai được kỳ vọng vừa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, vừa đóng góp vào mục tiêu giảm phát thải và chuyển dịch năng lượng quốc gia.

Từ khóa:

chính sách năng lượng hiệu quả Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm công trình xanh Điện mặt trời mái nhà Giảm phát thải khí nhà kính Hà Tĩnh tiết kiệm năng lượng giai đoạn 2026-2030 hệ thống chiếu sáng LED hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001 Kế hoạch sử dụng năng lượng hiệu quả Kinh tế xanh năng lượng tái tạo phát triển công trình xanh tiết kiệm điện năng

