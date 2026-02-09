Thứ Hai, 09/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế xanh

Phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính thí điểm năm 2026 cho 110 nhà máy nhiệt điện, sắt thép, xi măng

Tùng Dương

09/02/2026, 19:49

Tổng hạn ngạch phát thải khí nhà kính thí điểm phân bổ cho 110 nhà máy nhiệt điện, sản xuất sắt thép, xi măng năm 2025 là hơn 243 triệu tấn CO2tđ và năm 2026 là hơn 268 triệu tấn CO2tđ...

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tổng hạn ngạch phát thải khí nhà kính thí điểm cho năm 2025- 2026 phân bổ cho các nhà máy nhiệt điện, cơ sở sản xuất sắt thép, xi măng. Ảnh minh họa
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tổng hạn ngạch phát thải khí nhà kính thí điểm cho năm 2025- 2026 phân bổ cho các nhà máy nhiệt điện, cơ sở sản xuất sắt thép, xi măng. Ảnh minh họa

Ngày 9/2/2026, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 263/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tổng hạn ngạch phát thải khí nhà kính thí điểm cho năm 2025- 2026.

Theo Quyết định này, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tổng hạn ngạch phát thải khí nhà kính thí điểm cho năm 2025- 2026 để phân bổ cho 34 nhà máy nhiệt điện, 25 cơ sở sản xuất sắt thép, 51 cơ sở sản xuất xi măng.

Cụ thể, tổng hạn ngạch phát thải khí nhà kính thí điểm cho năm 2025 là 243.082.392 tấn CO2tđ. Tổng hạn ngạch phát thải khí nhà kính thí điểm cho năm 2026 là 268.391.454 tấn CO2tđ.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng thí điểm phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính cho năm 2025 và năm 2026 cho từng nhà máy nhiệt điện, cơ sở sản xuất sắt thép, cơ sở sản xuất xi măng và hướng dẫn triển khai thực hiện; tổ chức đánh giá, tổng kết quá trình thí điểm, đề xuất hoàn thiện quy định pháp luật về kiểm kê khí nhà kính, phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính.

Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng theo dõi, đánh giá việc thực hiện hạn ngạch của các cơ sở được phân bổ hạn ngạch trong phạm vi quản lý.

Tổng hạn ngạch phát thải khí nhà kính thí điểm cho năm 2026 là 268.391.454 tấn CO2tđ. Ảnh minh họa
Tổng hạn ngạch phát thải khí nhà kính thí điểm cho năm 2026 là 268.391.454 tấn CO2tđ. Ảnh minh họa

Liên quan vấn đề này, ngày 24/12/2025, chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về việc phê duyệt tổng hạn ngạch phát thải khí nhà kính cho năm 2025-2026, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên Việt Nam thực hiện phân bổ hạn ngạch phát thải. Dù mang tính chất thí điểm để làm quen với việc kiểm soát phát thải, nhưng thực hiện phải nghiêm túc, quy định pháp lý rõ ràng, tránh hình thức.

Phó Thủ tướng yêu cầu trong quá trình thí điểm phải tính toán cụ thể hạn ngạch cho từng lĩnh vực (xi măng, thép, điện...), xác định rõ quy mô doanh nghiệp đưa vào thí điểm, để rút kinh nghiệm và chuẩn bị cho việc triển khai trên 100% các đối tượng phát thải sau này.

Việc thí điểm không chỉ dừng lại ở con số hạn ngạch mà là quá trình hoàn thiện đồng bộ từ phương pháp đo đạc, kiểm đếm, thống kê, báo cáo, thẩm định đến các vấn đề pháp lý và kỹ thuật. Các phương pháp này phải dựa trên cơ sở khoa học chắc chắn, phù hợp với chuẩn mực quốc tế để đảm bảo số liệu được quốc tế thừa nhận. Điều này gắn liền với trách nhiệm và cam kết của Việt Nam trong Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC).

Phó Thủ tướng yêu cầu việc phân bổ phải đảm bảo tính khoa học, khách quan, minh bạch và công bằng. Các doanh nghiệp tham gia thí điểm phải tự tính toán, thuê chuyên gia đánh giá và có đơn vị độc lập đo đạc, chứng nhận số liệu báo cáo.

Về lộ trình thực hiện, Phó Thủ tướng chỉ đạo giai đoạn từ nay đến năm 2027 sẽ tập trung thí điểm để hoàn thiện đồng bộ cơ chế, chính sách. Từ năm 2028, việc quản lý hạn ngạch phát thải sẽ được triển khai chính thức và bắt buộc trên phạm vi toàn quốc đối với tất cả các lĩnh vực, doanh nghiệp.

Trước đó, tháng 6/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 119/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2022/NĐ-CP quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn, trong đó sửa đổi Điều 12 về tổ chức phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính cho cơ sở.

Hạn ngạch phát thải khí nhà kính được xác định trên cơ sở mức phát thải khí nhà kính trên đơn vị sản phẩm; mục tiêu tăng trưởng của lĩnh vực; mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính của lĩnh vực, cơ sở theo kế hoạch sản xuất, kinh doanh; tiềm năng giảm phát thải của cơ sở; năng lực kỹ thuật, công nghệ và tài chính của cơ sở trong thực hiện giảm phát thải khí nhà kính.

Cụ thể, trong giai đoạn 2025- 2026, cơ sở được phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính là các nhà máy nhiệt điện, cơ sở sản xuất sắt thép, cơ sở sản xuất xi măng thuộc danh mục cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính được Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng thí điểm đề xuất lượng hạn ngạch phân bổ cho năm 2025 và năm 2026 cho từng nhà máy nhiệt điện, cơ sở sản xuất sắt thép, cơ sở sản xuất xi măng nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt tổng hạn ngạch phát thải khí nhà kính theo giai đoạn và hằng năm. Căn cứ tổng hạn ngạch phát thải khí nhà kính được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phân bổ hạn ngạch cho các cơ sở.

Trong giai đoạn 2027- 2028 và giai đoạn 2029- 2030, các bộ quản lý lĩnh vực đề xuất danh mục cơ sở được phân bổ hạn ngạch căn cứ danh mục cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính được Thủ tướng Chính phủ ban hành và lượng hạn ngạch phân bổ hàng năm cho từng cơ sở, gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 30/6/2027 cho giai đoạn 2027- 2028; trước ngày 30/6/2029 cho giai đoạn 2029- 2030.

Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng cập nhật danh mục cơ sở được phân bổ hạn ngạch và lượng hạn ngạch phân bổ hàng năm cho từng nhà máy nhiệt điện, cơ sở sản xuất sắt thép, cơ sở sản xuất xi măng, gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 30/6/2027 cho giai đoạn 2027- 2028; trước ngày 30/6/2029 cho giai đoạn 2029- 2030.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan rà soát, đánh giá, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt tổng hạn ngạch phát thải khí nhà kính theo giai đoạn 2027- 2028, giai đoạn 2029- 2030 và hằng năm. Căn cứ tổng hạn ngạch phát thải khí nhà kính được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phân bổ hạn ngạch cho các cơ sở trước ngày 31/10/2027 cho giai đoạn 2027- 2028 và trước ngày 31/10/2029 cho giai đoạn 2029- 2030.

Theo Nghị định 119, cơ sở được phân bổ hạn ngạch được phép trao đổi hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon trên Sàn giao dịch carbon theo lộ trình quy định. 

Tổ chức phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính cho các cơ sở

14:57, 16/10/2025

Tổ chức phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính cho các cơ sở

Sẽ phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính cho 150 cơ sở doanh nghiệp phát thải lớn nhất

22:24, 24/03/2025

Sẽ phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính cho 150 cơ sở doanh nghiệp phát thải lớn nhất

Bổ sung quy định lộ trình phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính cho 3 lĩnh vực

18:52, 09/05/2024

Bổ sung quy định lộ trình phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính cho 3 lĩnh vực

Từ khóa:

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cơ sở sản xuất sắt thép cơ sở sản xuất xi măng dự báo phát thải khí nhà kính khí nhà kính Kinh tế xanh Nghị định 119/2025/NĐ-CP nhà máy nhiệt điện phân bổ hạn ngạch phát thải cho nhà máy nhiệt điện phát thải phát thải khí CO2 Quyết định 263/QĐ-TTg thí điểm phân bổ hạn ngạch thủ tướng chính phủ phạm Minh chính trao đổi hạn ngạch phát thải

Đọc thêm

Địa kỹ thuật khí hậu tư nhân: Lối thoát công nghệ hay canh bạc rủi ro toàn cầu?

Địa kỹ thuật khí hậu tư nhân: Lối thoát công nghệ hay canh bạc rủi ro toàn cầu?

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến nghiêm trọng và mục tiêu kiểm soát nhiệt độ toàn cầu ngày càng khó đạt được, các công nghệ địa kỹ thuật nhằm làm mát Trái đất đang thu hút sự quan tâm, chú ý của giới khoa học và nhà đầu tư tư nhân. Tuy nhiên, sự tham gia của các startup vì lợi nhuận vào một lĩnh vực chưa có khung quản lý, quản trị rõ ràng đang làm dấy lên những lo ngại...

Sàn giao dịch carbon: Hạ tầng kinh tế mới cho chuyển đổi xanh Việt Nam

Sàn giao dịch carbon: Hạ tầng kinh tế mới cho chuyển đổi xanh Việt Nam

Sàn giao dịch carbon ra đời không chỉ là công cụ hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ giảm phát thải, mà còn đóng vai trò như một hạ tầng kinh tế mới cho quá trình chuyển đổi xanh. Thông qua cơ chế hình thành giá và phân bổ nguồn lực theo thị trường, sàn cho phép dòng vốn chuyển đổi xanh được dẫn dắt theo hiệu quả giảm phát thải thực tế...

Thanh Hóa sẽ kiểm tra bảo vệ môi trường 80 cơ sở, doanh nghiệp

Thanh Hóa sẽ kiểm tra bảo vệ môi trường 80 cơ sở, doanh nghiệp

Đây là những cơ sở, doanh nghiệp thuộc các nhóm ngành có nguy cơ ô nhiễm cao như: sản xuất giấy, bột giấy và chế biến lâm sản; chế biến nông sản, thực phẩm; luyện kim và đặc biệt là nhóm trang trại chăn nuôi tập trung trên địa bàn...

Nỗ lực chuyển đổi xanh của ngành luyện nhôm Trung Quốc

Nỗ lực chuyển đổi xanh của ngành luyện nhôm Trung Quốc

Ngành công nghiệp luyện nhôm của Trung Quốc đang có nhiều nỗ lực để tăng cường sử dụng các nguồn năng lượng xanh nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường...

Đón đọc Ấn phẩm đặc biệt của Tạp chí Kinh tế Việt Nam mừng Xuân Bính Ngọ 2026

Đón đọc Ấn phẩm đặc biệt của Tạp chí Kinh tế Việt Nam mừng Xuân Bính Ngọ 2026

Từ ngày 16-02-2026, Ấn phẩm đặc biệt Xuân Bính Ngọ 2026 của Tạp chí Kinh tế Việt Nam sẽ ra mắt bạn đọc với chủ đề "Khởi hành trên Đại Lộ Kiến Tạo"…

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 1/2026

Những đối tác mang lại thặng dư thương mại lớn nhất cho Trung Quốc năm 2025, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

Những đối tác mang lại thặng dư thương mại lớn nhất cho Trung Quốc năm 2025, Việt Nam cũng có mặt

Những chủ nợ lớn nhất của Chính phủ Mỹ năm 2025, Nhật Bản và Anh dẫn đầu

Thế giới

Những chủ nợ lớn nhất của Chính phủ Mỹ năm 2025, Nhật Bản và Anh dẫn đầu

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Đà Nẵng: Hòa quyện văn hóa trong mùa xuân Bính Ngọ 2026

Du lịch

2

Bộ Tài chính đề xuất mở lại cơ chế hóa đơn tổng để giảm áp lực hạ tầng công nghệ

Tài chính

3

Các bệnh nhiễm siêu vi có thể biến chứng viêm cơ tim

Sức khỏe

4

Quy định mới trong việc cưỡng chế tài sản để thi hành án dân sự

Dân sinh

5

Đà Nẵng: Hàng hóa dự trữ phục vụ Tết đạt gần 3.500 tỷ đồng

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy