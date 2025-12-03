Tiết kiệm năng lượng giúp doanh nghiệp giảm chi phí, nâng sức cạnh tranh

Tiết kiệm năng lượng đang trở thành một trong những chiến lược quan trọng giúp các doanh nghiệp tại Nghệ An giảm chi phí và nâng cao sức cạnh tranh...

Trước những thách thức nguồn cung điện và áp lực từ biến đổi khí hậu, nhiều doanh nghiệp đã chủ động áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng và tối ưu hóa quy trình sản xuất. Việc đầu tư vào công nghệ hiện đại, cải tiến quy trình và thay đổi thói quen tiêu dùng điện không chỉ giúp giảm chi phí mà còn góp phần giảm tải cho hệ thống điện quốc gia.

Nghệ An có nhiều lợi thế trong việc phát triển năng lượng tái tạo, đặc biệt là năng lượng mặt trời và điện gió. Các khu vực ven biển với bức xạ mặt trời cao rất phù hợp để xây dựng các dự án điện mặt trời áp mái hoặc trang trại quy mô lớn.

Ngoài ra, những vùng có địa hình đồi núi, thung lũng rộng và lượng gió ổn định mở ra cơ hội phát triển điện gió. Hệ thống sông ngòi dày đặc như sông Cả, sông Hiếu cũng tạo điều kiện khai thác thủy điện nhỏ một cách hợp lý, ít tác động đến môi trường.

Trong khuôn khổ Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Nghệ An đã triển khai nhiều hoạt động mang lại kết quả rõ nét.

Từ năm 2021 đến 2025, chương trình đã hỗ trợ thay thế và lắp đặt 297 mô hình phòng học đạt chuẩn ánh sáng tiết kiệm năng lượng cho các trường học. Nhờ vậy, chất lượng chiếu sáng được cải thiện, tạo điều kiện để các trường chủ động tiếp tục đầu tư các phòng học đạt chuẩn từ nguồn ngân sách địa phương và xã hội hóa.

Nhiều trường đã được hưởng lợi như Tiểu học Diễn Cát, THCS Cẩm Sơn, Tiểu học Nghĩa Hội, Trường Dân tộc bán trú Tiểu học Đôn Phục, THCS Đặng Thai Mai, Tiểu học Nghi Kim, Tiểu học Nghi Đức.

Theo thống kê của Điện lực Nghệ An, giai đoạn 2021 – 2024, lượng điện tiết kiệm từ các hộ gia đình đạt khoảng 166.486.955 kWh, tương đương 2,16%. Ở khối cơ quan, công sở và tòa nhà, tổng sản lượng tiết kiệm đạt 24.796.802 kWh, đạt 2,92%.

Song song với khối giáo dục, các lĩnh vực sản xuất – kinh doanh, dịch vụ, chiếu sáng công cộng và quản lý điện cũng triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng. Nhiều doanh nghiệp trong tỉnh đã chủ động đầu tư dây chuyền, công nghệ mới nhằm giảm điện năng tiêu thụ.

Hệ thống SCADA giám sát của dây chuyền tại Công ty TNHH Một thành viên Hoa Sen Nghệ An

Điển hình là Công ty CP Xi măng Sông Lam – đơn vị đã triển khai loạt giải pháp kỹ thuật nhằm thu hồi và tái sử dụng năng lượng nhiệt dư trong quá trình sản xuất.

Cụ thể, doanh nghiệp đã lắp đặt hệ thống nhiệt dư để tận dụng khí nóng từ lò nung, phục vụ sản xuất điện cho nhà máy; lắp đặt biến tần tối ưu thiết bị; kiểm soát hệ thống chiếu sáng và điều hòa; cải tiến vận hành thiết bị khí nén; tối ưu hóa hệ thống quạt khí dư, khí thải và quạt nghiền than. Đại diện công ty cho biết nhờ những giải pháp trên đã giúp công ty tiết kiệm mỗi năm khoảng 64 tỷ đồng tiền điện.

Công ty TNHH Một thành viên Hoa Sen Nghệ An cũng đã ban hành định mức tiêu hao điện cho từng dây chuyền để kiểm soát hiệu quả sử dụng điện. Đơn vị phân công rõ trách nhiệm cho bộ phận giám sát, kịp thời cảnh báo nếu có bộ phận vượt định mức.

Doanh nghiệp đã tối ưu nhiều khâu như chiếu sáng, điều chỉnh nhiệt độ phòng máy, kiểm soát áp suất khí nén, cải tiến hệ thống bơm và làm mát theo nhu cầu thực tế. Đặc biệt, doanh nghiệp đang triển khai lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái công suất khoảng 12,3 MW, góp phần tự chủ nguồn điện, giảm áp lực lên lưới điện.

Hiện nay, Nghệ An triển khai mạnh công tác truyền thông về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. Các chương trình tuyên truyền trực tiếp tại khu dân cư, khu công nghiệp được đẩy mạnh, nhất là với các doanh nghiệp tiêu thụ điện lớn.

Khuyến cáo tập trung vào các giải pháp: tắt thiết bị khi không sử dụng, thay thế dần máy móc cũ tiêu tốn điện năng, ứng dụng công nghệ mới tiết kiệm điện và nâng hiệu suất sản xuất. Ngoài hình thức truyền thông truyền thống, các kênh như báo chí, mạng xã hội (Zalo, Facebook), SMS, email cũng được sử dụng để lan tỏa thông điệp tiết kiệm điện đến người dân và doanh nghiệp.