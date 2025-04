Hà Tĩnh giải quyết việc làm cho hơn 5.700 lao động

Theo thống kê của cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh, số người được giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động trong quý I năm 2025 của tỉnh này là 5.722 người, tăng 10,46% so với quý trước và tăng 11,56% so với cùng kỳ năm 2024.

Cụ thể, lao động được giải quyết việc làm thông qua các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh là 2.671 người, chiếm 46,68% trong tổng số. Lao động đi làm việc ngoại tỉnh là 1.217 người, chiếm 21,27%, tăng 87,71% so với quý trước. Xuất khẩu lao động là 1.834 người, chiếm 32,05%, giảm 46,45% so với cùng kỳ năm trước.

Tỉnh Hà Tĩnh cũng ghi nhận tăng trưởng trong lực lượng lao động. Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên ước đạt 510.610 người, tăng 0,6% so với quý trước và tăng 1,17% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lực lượng lao động là nam giới chiếm tỷ trọng 50,18%, cao hơn 0,36 điểm phần trăm so với nữ giới.

Tổng số lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm ở Hà Tĩnh ước tính là 496.163 người, chiếm 97,17% trong tổng số lượng lao động từ 15 tuổi trở lên. Lao động có việc làm từ 15 tuổi trở lên khu vực thành thị là 126.101 người, chiếm 25,42% trong tổng số.

Khi phân lao động đang làm việc theo ngành kinh tế, ta thấy cơ cấu lao động ở Hà Tĩnh tiếp tục chuyển theo chiều hướng tích cực. Quý I năm 2025, lao động làm việc trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm tỷ trọng là 29,36% (tương ứng 145.670 người), giảm 0,14 điểm phần trăm so với quý trước. Công nghiệp - xây dựng chiếm 29,87% (tương ứng 148.202 người), tăng 0,05 điểm phần trăm. Dịch vụ chiếm 40,77% (tương ứng 202.291 người), tăng 0,09 điểm phần trăm.

Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động của tỉnh vẫn còn khá cao, với 14.447 người, chiếm 2,83% lực lượng lao động 15 tuổi trở lên. Tỷ lệ thất nghiệp quý I năm 2025 ước tính là 4,32%, giảm 0,02 điểm phần trăm so với quý trước và giảm 0,16 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, có đến 79,84% lao động thất nghiệp cư trú ở nông thôn (tương đương 11.534 người), còn nam giới chiếm 60,93% (tương đương 8.802 người). Xét riêng trong độ tuổi lao động thì tỷ lệ thất nghiệp quý I năm 2025 ước tính là 4,32%, giảm 0,02 điểm phần trăm so với quý trước và giảm 0,16 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động ước tính quý I năm 2025 là 2,5%, giảm 0,01 điểm phần trăm so với quý trước và tăng 0,1 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Để giải quyết vấn đề việc làm, các cơ quan chức năng của tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiếp tục tập trung các giải pháp như tăng cường tổ chức phiên, sàn giao dịch việc làm trực tiếp, trực tuyến kết nối cung - cầu lao động; gửi thông tin nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp đến các địa phương để thông tin rộng rãi tới người dân.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Đồng thời, tỉnh cũng sẽ tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tuyển dụng và đào tạo lao động, nhằm góp phần giải quyết vấn đề việc làm cho người lao động.