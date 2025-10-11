Hà Tĩnh kích hoạt “năng lượng mới” cho khu vực kinh tế tư nhân

Bước vào giai đoạn 2025 – 2030, Hà Tĩnh xác định khu vực kinh tế tư nhân là trụ cột quan trọng thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Với định hướng cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, phát triển công nghiệp hiện đại, dịch vụ chất lượng cao và nông nghiệp thông minh, địa phương đang mở ra một chu kỳ phát triển mới mang tính đột phá.

Dù chịu tác động của dịch bệnh và biến động toàn cầu, khu vực kinh tế tư nhân Hà Tĩnh vẫn duy trì đà tăng trưởng ổn định. Bình quân mỗi năm có hơn 1.200 doanh nghiệp thành lập mới, đưa tổng số doanh nghiệp hoạt động đến cuối năm 2025 đạt khoảng 13.000, gấp đôi so với năm 2020.

Trong giai đoạn 2021–2025, khu vực này đóng góp khoảng 97.200 tỷ đồng, chiếm hơn 41% tổng vốn đầu tư toàn xã hội, giúp GRDP duy trì mức tăng bình quân 6,4%/năm. Quy mô nền kinh tế đến năm 2025 ước đạt 126.000 tỷ đồng, khẳng định vai trò ngày càng lớn của khu vực tư nhân trong phát triển kinh tế địa phương.

Đáng chú ý, nhiều dự án quy mô lớn đã tạo sức bật mới cho nền kinh tế như Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II, Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà (giai đoạn 1), Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng và các dự án sản xuất pin, ô tô điện công suất 400.000 xe/năm. Những dự án này không chỉ tăng nguồn thu, tạo việc làm mà còn mở rộng dư địa phát triển cho khu vực tư nhân Hà Tĩnh vươn lên dẫn dắt tăng trưởng.

Dù đạt nhiều kết quả tích cực, khu vực tư nhân Hà Tĩnh vẫn đối mặt không ít khó khăn. Theo đánh giá tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX, hạ tầng các khu, cụm công nghiệp còn thiếu đồng bộ; tiếp cận vốn, đất đai, công nghệ của doanh nghiệp vẫn hạn chế; công tác giải phóng mặt bằng ở một số dự án còn chậm.

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II là dự án trọng điểm trong phát triển kinh tế Hà Tĩnh những năm tới.

Thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực vẫn rườm rà, thiếu tính kết nối giữa các cơ quan. Năng lực liên kết chuỗi giá trị của doanh nghiệp nhỏ và vừa còn yếu, khiến khả năng tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu chưa cao. Đây chính là những “điểm nghẽn” mà Hà Tĩnh cần sớm tháo gỡ để duy trì tốc độ tăng trưởng bền vững.

Bước vào nhiệm kỳ mới, Hà Tĩnh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân trên 10%/năm; tổng vốn đầu tư xã hội đạt khoảng 320.000 tỷ đồng; đến năm 2030 có 18.000–20.000 doanh nghiệp hoạt động. Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh xác định cải thiện môi trường đầu tư, phát triển khu vực kinh tế tư nhân là nhiệm vụ trọng tâm theo tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Cảng Vũng Áng.

Theo Chương trình hành động 46-CTr/TU và Kế hoạch 366/KH-UBND ban hành tháng 7/2025, Hà Tĩnh đề ra 6 nhóm giải pháp trọng tâm phát triển khu vực kinh tế tư nhân.

Thứ nhất, đổi mới tư duy lãnh đạo, lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Người đứng đầu các cấp phải công tâm, đồng hành cùng doanh nghiệp; cán bộ chuyển từ tư duy “quản lý” sang “phục vụ, kiến tạo”, tăng đối thoại và tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực.

Thứ hai, đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn ít nhất 30% thời gian và chi phí thủ tục. Thúc đẩy chuyển đổi số, minh bạch thông tin, xây dựng môi trường kinh doanh công bằng. Công khai dữ liệu về đầu tư, đất đai, thuế; hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất, đào tạo, xúc tiến thương mại, liên kết chuỗi giá trị.

Thứ ba, hoàn thiện quy hoạch, chiến lược phát triển theo hướng tối ưu không gian, phát huy lợi thế vùng. Đồng bộ quy hoạch ngành, khu công nghiệp, đô thị, nông thôn; lựa chọn lĩnh vực đầu tư phù hợp từng khu vực, phát triển ngành phụ trợ, hình thành hệ sinh thái sản xuất các sản phẩm chủ lực như ô tô, thép, năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao.

Thứ tư, ban hành chính sách đủ mạnh theo từng nhóm doanh nghiệp. Hỗ trợ hạ tầng cho doanh nghiệp lớn, tài chính và thị trường cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; quản lý hiệu quả các quỹ tài chính, huy động nguồn vốn xã hội; điều chỉnh giá đất, vật liệu phù hợp thực tiễn để giảm chi phí sản xuất.

Thứ năm, khuyến khích doanh nghiệp tham gia các chương trình, dự án trọng điểm; mở rộng hợp tác công - tư trong giao thông, năng lượng, giáo dục, y tế, phúc lợi xã hội. Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đầu tàu, phát huy vai trò Hiệp hội Doanh nghiệp, tăng liên kết giữa doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Thứ sáu, phát triển nguồn nhân lực gắn với tinh thần khởi nghiệp. Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao quản trị, minh bạch tài chính, tiếp cận vốn; đào tạo nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh khu vực nông thôn, tạo việc làm ổn định cho người lao động.