Hà Tĩnh lấy khoa học, công nghệ và chuyển đổi số làm trụ cột phát triển

Chuyển đổi số tại Hà Tĩnh năm 2025 ghi nhận bước tiến rõ nét, thể hiện qua thứ hạng chỉ số chuyển đổi số tăng cao, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến vượt mức bình quân cả nước và sự chuyển biến trong điều hành, phục vụ người dân, doanh nghiệp.

CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠO CHUYỂN BIẾN TRONG QUẢN LÝ VÀ PHỤC VỤ

Theo Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh, năm 2025 được xác định là năm tăng tốc chuyển đổi số, tập trung vào các nhiệm vụ mang tính nền tảng và chiều sâu. Trên cơ sở bám sát các chủ trương của Trung ương và của tỉnh, ngành đã chủ động tham mưu, tổ chức triển khai nhiều giải pháp cụ thể, từng bước hiện đại hóa công tác quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Kết quả chuyển đổi số của Hà Tĩnh thể hiện rõ qua Chỉ số chuyển đổi số năm 2024, công bố năm 2025, khi tỉnh xếp thứ 11 trong tổng số 63 tỉnh, thành phố cả nước, tương đương thứ 7 trong nhóm 34 tỉnh, thành phố. Đặc biệt, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 97,02%, cao hơn mức bình quân cả nước là 82,7%, đứng đầu khu vực Bắc Trung Bộ. Những con số này cho thấy hiệu quả rõ rệt trong việc ứng dụng công nghệ số vào giải quyết thủ tục hành chính, góp phần giảm thời gian, chi phí và nâng cao mức độ hài lòng của người dân.

Chuyển đổi số không chỉ dừng ở việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mà còn được triển khai sâu trong công tác quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Các khâu từ xây dựng kế hoạch, tuyển chọn nhiệm vụ, thẩm định kinh phí đến quản lý, giám sát quá trình thực hiện đều được đổi mới căn bản, bảo đảm đúng quy trình, minh bạch và chặt chẽ. Việc ứng dụng công nghệ số giúp nâng cao hiệu quả điều hành, hạn chế chồng chéo, đồng thời tăng cường trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Ứng dụng công nghệ số trong giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trên địa bàn Hà Tĩnh

Đáng chú ý, việc xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ được thực hiện theo hướng đặt hàng, tập trung giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, của từng ngành và từng địa phương. Cách làm này giúp các đề tài, dự án bám sát thực tiễn, có địa chỉ ứng dụng cụ thể, tránh tình trạng nghiên cứu xa rời nhu cầu của đời sống và sản xuất.

ĐỔI MỚI SÁNG TẠO GẮN VỚI THỰC TIỄN PHÁT TRIỂN

Song hành với chuyển đổi số, hoạt động đổi mới sáng tạo tiếp tục được ngành khoa học và công nghệ Hà Tĩnh quan tâm thúc đẩy. Trong năm 2025, ngành đã tổ chức theo dõi, quản lý 3 dự án thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế – xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số.

Sau thời gian thử nghiệm nhiều mô hình với các giống cây trồng khác nhau nhưng hiệu quả chưa như mong muốn, cuối năm 2020, bà Trần Thị Tuyết (tổ dân phố 3, phường Đại Nài) đã chủ động tìm hiểu, mạnh dạn chuyển hướng sang mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng trên diện tích hơn 300 m2. Việc đầu tư hệ thống nhà màng khép kín, kết hợp áp dụng đồng bộ các tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào sản xuất như kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm, tưới nhỏ giọt, bón phân theo quy trình hữu cơ đã giúp cây trồng sinh trưởng ổn định, hạn chế sâu bệnh và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Sau 4 năm gắn bó, mô hình không chỉ mang lại hiệu quả rõ rệt về năng suất mà còn tạo nguồn thu nhập ổn định cho gia đình. Mỗi năm, bà Tuyết sản xuất 2 vụ dưa lưới, sản lượng đạt khoảng 2 – 2,5 tấn, cho doanh thu hơn 100 triệu đồng. Bên cạnh đó, để tận dụng quỹ đất và đa dạng hóa sản phẩm, bà còn trồng thêm hơn 50 gốc ổi Đài Loan cùng nhiều loại rau, củ, quả theo mùa, góp phần gia tăng thu nhập cho gia đình. Việc ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp đã giúp kinh tế gia đình bà Tuyết cải thiện rõ rệt, hướng đến phát triển bền vững và phù hợp với mục tiêu xây dựng đô thị văn minh tại địa phương.

Nhiều đề tài, dự án sau khi nghiệm thu đã được đưa vào ứng dụng trong thực tiễn, mang lại hiệu quả rõ rệt, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, chế biến nông sản và bảo vệ môi trường. Các kết quả nghiên cứu góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giải quyết những bài toán cụ thể của địa phương, qua đó tạo sức lan tỏa tích cực trong phát triển kinh tế.

Công tác sở hữu trí tuệ tiếp tục được Hà Tĩnh chú trọng, đặc biệt là việc tạo lập và bảo hộ quyền tài sản trí tuệ cho các sản phẩm đặc sản, sản phẩm chủ lực của tỉnh. Thông qua xây dựng nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý và các hình thức bảo hộ phù hợp, giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa địa phương từng bước được nâng cao, góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ.

Hoạt động đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đã chủ động đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị, cải tiến quy trình sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Theo đánh giá, tốc độ đổi mới công nghệ của tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2020–2024 đạt 23,49%, cho thấy khoa học và công nghệ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong sản xuất, kinh doanh.

Một điểm nhấn trong năm 2025 là Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh, tạo được sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Cuộc thi không chỉ góp phần phát hiện, ươm mầm các ý tưởng khởi nghiệp mà còn khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, tạo tiền đề cho việc hình thành và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh.

Bước sang năm 2026, ngành khoa học và công nghệ Hà Tĩnh xác định tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trọng tâm là đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao các quy trình, công nghệ phục vụ sản xuất, gắn với nhu cầu thực tiễn và định hướng phát triển của tỉnh.

Cùng với đó, chuyển đổi số được xác định là động lực quan trọng để xây dựng chính quyền số, thúc đẩy phát triển kinh tế số và xã hội số. Việc phát triển tài sản trí tuệ, sáng chế, giải pháp hữu ích tiếp tục được chú trọng nhằm nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa. Công tác ứng dụng, chuyển giao công nghệ và phát triển thị trường khoa học và công nghệ được đẩy mạnh, gắn với tinh thần đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Dương Chiến

Tại hội nghị tổng kết hoạt động năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà biểu dương những kết quả mà ngành khoa học và công nghệ đạt được, đồng thời nhấn mạnh năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm giai đoạn 2026–2030.