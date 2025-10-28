Hà Tĩnh mở rộng hợp tác với tập đoàn Thái Bình Dương (Trung Quốc)

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Chiều 27/10, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tiếp và làm việc với Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương để trao đổi về cơ hội đầu tư trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, đô thị và khu công nghiệp.
Tại buổi tiếp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm đã giới thiệu tổng quan về tình hình phát triển kinh tế – xã hội của Hà Tĩnh, nhấn mạnh các tiềm năng và lợi thế nổi bật trong quy hoạch phát triển hạ tầng, giao thông và đô thị. Đây cũng là những lĩnh vực mà tập đoàn có thế mạnh và kinh nghiệm triển khai nhiều dự án quy mô lớn trên thế giới. Ông khẳng định địa phương sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ tối đa trong khuôn khổ pháp luật để doanh nghiệp tìm hiểu cơ hội đầu tư.
Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương là doanh nghiệp có năng lực tổng thầu cấp 1 trong nhiều lĩnh vực, từng triển khai nhiều dự án về giao thông, đô thị, thủy lợi và khu công nghiệp tại nhiều quốc gia. Đại diện tập đoàn bày tỏ mong muốn được nghiên cứu sâu hơn về tiềm năng phát triển của Hà Tĩnh, đặc biệt tại các khu vực chiến lược như Khu kinh tế Vũng Áng.
Lãnh đạo tỉnh đề xuất tập đoàn nghiên cứu đầu tư vào các dự án trọng điểm gồm tuyến cao tốc Vũng Áng – Cha Lo, tuyến đường sắt Vũng Áng – Tân Ấp – Mụ Giạ, các khu và cụm công nghiệp đã nằm trong quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đây là những công trình được xem là động lực phát triển, mở rộng kết nối vùng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế – xã hội.
Tỉnh cũng cam kết giao các sở, ngành phối hợp chặt chẽ để hỗ trợ trong quá trình khảo sát thực địa, hoàn thiện hồ sơ nghiên cứu khả thi và xúc tiến thủ tục đầu tư. Sự phối hợp này nhằm bảo đảm tiến độ, đồng thời giúp doanh nghiệp tiếp cận nhanh với quỹ đất, quy hoạch và cơ sở hạ tầng sẵn có.
Đại diện tập đoàn đánh giá cao cách tiếp cận cởi mở và môi trường đầu tư của Hà Tĩnh. Doanh nghiệp khẳng định nếu có cơ hội hợp tác sẽ triển khai các dự án với cam kết về chất lượng, công nghệ hiện đại và tiến độ thi công, hướng tới phát triển bền vững và hiệu quả lâu dài.
Sau buổi làm việc, đoàn công tác sẽ đi khảo sát thực địa tại Khu kinh tế Vũng Áng và một số khu vực tiềm năng khác để đánh giá kỹ lưỡng về điều kiện hạ tầng và khả năng kết nối giao thông. Đây được xem là bước khởi đầu quan trọng để hai bên tiến tới các thỏa thuận hợp tác cụ thể.
Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương thành lập năm 1986, nhiều năm liên tiếp nằm trong nhóm 500 doanh nghiệp hàng đầu thế giới. Việc tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Hà Tĩnh cho thấy sức hút ngày càng lớn của tỉnh đối với các nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng và công nghiệp.
Với sự chủ động từ phía địa phương và năng lực của tập đoàn quốc tế, các dự án hợp tác tiềm năng tại Hà Tĩnh được kỳ vọng sẽ tạo cú hích mới cho tăng trưởng kinh tế và phát triển hạ tầng hiện đại trong những năm tới.
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: