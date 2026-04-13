Đà Nẵng: Chấp thuận đầu tư hai khu nhà ở xã hội quy mô hơn 1.500 tỷ đồng

Khu nhà ở xã hội Vịnh An Hòa và Khu nhà ở xã hội Núi Thành tại xã Núi Thành vừa được chấp thuận đầu tư, với tổng diện tích hơn 40.997m2, tổng vốn 1.569,2 tỷ đồng, kỳ vọng góp phần bổ sung nguồn cung và đáp ứng nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn…

Thành phố Đà Nẵng vừa chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao chủ đầu tư thực hiện dự án khu nhà ở xã hội Vịnh An Hòa; dự án Khu nhà ở xã hội Núi Thành tại xã Núi Thành.

Cụ thể, dự án khu nhà ở xã hội Vịnh An Hòa do Công ty Cổ phần Holdings Ngôi Sao Việt làm chủ đầu tư, được triển khai trên khu đất A3, A4 thuộc khu nhà ở công nhân trong Khu kinh tế mở Chu Lai, xã Núi Thành.

Dự án có tổng diện tích 18.996,17m2 gồm 5 khối chung cư nhà ở xã hội cao 12 tầng và khu nhà ở thương mại liền kề. Ngoài ra, dự án còn bố trí các hạng mục phụ trợ như: bãi đỗ xe, nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà trẻ và một số công trình hạ tầng thiết yếu khác. Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 684 tỷ đồng.

Tiến độ thực hiện dự án từ năm 2026 đến năm 2028. Trong đó, hết quý 4/2026 sẽ hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào sử dụng 2 khối chung cư nhà ở xã hội với tổng số 272 căn; hết quý 4/2027 hoàn thành thêm 2 khối chung cư nhà ở xã hội với 322 căn; hết quý 4/2028 hoàn thành khối chung cư còn lại với 161 căn, đồng thời hoàn thiện khu nhà ở thương mại liền kề.

Thời hạn hoạt động là 50 năm kể từ ngày chủ đầu tư được giao đất hoặc cho thuê đất.

Đối với dự án Khu nhà ở xã hội Núi Thành, Thành phố Đà Nẵng cũng chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời với giao Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Mỹ Hưng làm chủ đầu tư, với tổng diện tích 22.001,79 m2 và tổng mức đầu tư hơn 885,2 tỷ đồng.

Dự án triển khai tại khu đất A1, A2 - Khu nhà ở công nhân thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai, xã Núi Thành. Tiến độ thực hiện từ quý 1/2026 đến hết quý 4/2028. Mục tiêu nhằm đầu tư xây dựng chung cư nhà ở xã hội để bán đối với các đối tượng được hưởng chính sách về nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật; và kinh doanh, khai thác phần diện tích nhà ở thương mại của dự án theo cơ chế chủ đầu tư quy định của Luật Nhà ở.

Trong bối cảnh các dự án nhà ở xã hội đang được triển khai tại địa phương, công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc cũng được cơ quan quản lý tăng cường. Theo đó, mới đây, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đã kiểm tra thực tế một số dự án tại Đà Nẵng và làm việc với lãnh đạo địa phương.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng đánh giá Đà Nẵng thời gian qua rất chủ động, tích cực triển khai Nghị quyết về phát triển nhà ở xã hội, đồng thời xây dựng kế hoạch cụ thể, bố trí quỹ đất với 46 vị trí trên diện tích 134ha, quy mô khoảng 42.700 căn.

Đáng chú ý, trong hai năm gần đây, lĩnh vực nhà ở xã hội của Thành phố Đà Nẵng ghi nhận những chuyển biến rõ rệt: năm 2025 đã hoàn thành chỉ tiêu được giao và năm 2026 đang riển khai khá cụ thể. Nếu hoàn thành khoảng 6.000 căn trong năm nay, Đà Nẵng có thể vượt kế hoạch đề ra.

Tuy nhiên, Thứ trưởng lưu ý Thành phố cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án, thường xuyên làm việc với chủ đầu tư để tháo gỡ vướng mắc, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp tập trung nguồn lực nhằm đảm bảo tiến độ, tránh ảnh hưởng đến kế hoạch chung đã được Chính phủ giao.