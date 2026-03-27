Hà Tĩnh sắp có thêm hơn 1.900 căn nhà ở xã hội

Dự án nhà ở xã hội tại phường Trần Phú (Hà Tĩnh) được quy hoạch trên diện tích gần 6ha, gồm 5 tòa chung cư 15 tầng và 1 tòa thương mại, hướng tới phục vụ đa dạng đối tượng có nhu cầu về nhà ở.
Sáng 27/3/2026, Công ty TNHH Phúc Đạt
Hà Tĩnh đã tổ chức lễ động thổ dự án xây dựng nhà ở xã hội tại phường Trần Phú, tỉnh
Hà Tĩnh. Dự án có tổng diện tích gần 6ha, quy mô gồm 5 tòa nhà cao 15 tầng cùng
1 tòa nhà thương mại, dự kiến cung cấp hơn 1.900 căn hộ. Đối tượng phục vụ chủ
yếu là người thu nhập thấp, công nhân lao động và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ
trang.
Không chỉ bổ sung nguồn cung nhà ở,
dự án còn được định hướng phát triển thành một khu đô thị đồng bộ với hệ thống
hạ tầng kỹ thuật, giao thông nội bộ, không gian cây xanh, công trình công cộng
và các dịch vụ thiết yếu. Đây là yếu tố quan trọng nhằm đảm bảo chất lượng sống
lâu dài cho cư dân khi dự án đi vào vận hành.
Tại buổi lễ, ông
Nguyễn Văn Mạnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH sản xuất và thương mại
Phúc Đạt, cho biết trong bối cảnh đô thị trung tâm Hà Tĩnh phát triển nhanh,
nhu cầu nhà ở, đặc biệt là nhà ở xã hội, ngày càng gia tăng. Việc triển khai dự
án tại phường Trần Phú không chỉ đáp ứng nhu cầu trước mắt mà còn góp phần hình
thành các khu dân cư văn minh, hiện đại, hướng tới phát triển bền vững. Khi
hoàn thành, dự án được kỳ vọng trở thành mô hình tiêu biểu về nhà ở xã hội trên
địa bàn.
Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành nhấn mạnh: Hà Tĩnh kiên
định mục tiêu phát triển kinh tế gắn với tiến bộ và công bằng xã hội, trong đó, đặc biệt quan tâm đến vấn đề nhà ở cho người thu nhập thấp và các đối tượng yếu
thế. Đây là nhiệm vụ mang tính chiến lược lâu dài, với tinh thần không để ai bị
bỏ lại phía sau.
Dự án nhà ở xã hội tại phường Trần
Phú được xem là một trong những công trình cụ thể hóa định hướng này, đồng thời, tạo sức lan tỏa để thu hút thêm các dự án tương tự trong thời gian tới.
Để dự án triển khai hiệu quả,
lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đề nghị chủ đầu tư huy động tối đa nguồn lực tài chính, nhân lực
và công nghệ; tổ chức thi công khoa học, đảm bảo tiến độ, chất lượng và an
toàn. Đồng thời, cần chú trọng các tiêu chí phát triển bền vững, thân thiện với
môi trường, hướng tới xây dựng công trình kiểu mẫu về nhà ở xã hội.
Các đơn vị thi công, tư vấn giám
sát được yêu cầu tuân thủ nghiêm quy định pháp luật, đảm bảo chất lượng công
trình ở mức cao nhất.
Cùng với đó, các sở, ngành và
chính quyền địa phương tiếp tục đồng hành với doanh nghiệp, chủ động tháo gỡ
khó khăn, rút ngắn thủ tục hành chính, đảm bảo môi trường đầu tư minh bạch, tạo
điều kiện thuận lợi về mặt bằng, an ninh trật tự để dự án được triển khai đúng
tiến độ.
Lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh khẳng
định các cấp chính quyền sẽ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, coi thành công của
nhà đầu tư cũng chính là thành công của địa phương.
