Huế: Khởi công dự án nhà ở xã hội tại Khu đô thị Chân Mây
Nguyễn Thuấn
26/03/2026, 15:30
Dự án nhà ở xã hội tại vị trí số 8, Khu đô thị Chân Mây có tổng diện tích sàn hơn 51.000 m2, dự kiến phục vụ nhu cầu sinh sống của khoảng 1.000 người dân.
Sáng 26/3, tại xã Chân Mây – Lăng Cô, thành phố Huế tổ chức
lễ khởi công dự án nhà ở xã hội tại Chân Mây (vị trí số 8, Khu đô thị Chân Mây).
Dự án Nhà ở xã hội tại Chân Mây được triển khai trên diện
tích gần 1,9 ha, thuộc Khu đô thị Chân Mây, do Công ty Cổ phần Kim Long Motor
Huế làm chủ đầu tư và Công ty Cổ phần Bất động sản FUTA Land phát triển. Tổng
diện tích sàn xây dựng hơn 51.000 m2, cung cấp 460 căn hộ, dự kiến đáp ứng nhu
cầu sinh sống cho khoảng 1.000 cư dân.
Phát biểu tại lễ khởi công, bà Trần Thị Hoa Xim – Tổng Giám
đốc Công ty Cổ phần Bất động sản FUTA Land cho biết, dự án được xác định là bước
khởi đầu cho chiến lược phát triển dài hạn của doanh nghiệp trong lĩnh vực nhà ở
xã hội. Theo đó, mục tiêu hướng đến là xây dựng các không gian sống được quy hoạch
đồng bộ, đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu thực của người dân.
Dự án không chỉ mang ý nghĩa là một công trình nhà ở, mà còn
được kỳ vọng góp phần hình thành cộng đồng dân cư ổn định, phù hợp với định hướng
phát triển đô thị bền vững tại khu vực Chân Mây – Lăng Cô.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố
Huế Hoàng Hải Minh nhấn mạnh, Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô đang có tốc độ
phát triển nhanh, từng bước trở thành trung tâm công nghiệp và logistics quan
trọng của khu vực miền Trung. Quá trình này kéo theo nhu cầu lớn về nhà ở, đặc
biệt là đối với lực lượng lao động.
Việc triển khai dự án nhà ở xã hội tại Chân Mây được đánh
giá có ý nghĩa thiết thực, góp phần giải quyết nhu cầu an cư, ổn định đời sống
người lao động, qua đó hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Đây cũng là một trong những công trình trọng điểm nhằm thực
hiện mục tiêu hoàn thành 3.200 căn nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Huế
trong năm 2026 theo định hướng của Chính phủ.
Theo kế hoạch, dự án sẽ được triển khai từ quý II/2026 và dự
kiến hoàn thành vào quý II/2027. Công trình được định hướng phát triển theo mô
hình thấp tầng, chú trọng không gian sống thông thoáng, hài hòa với cảnh quan tự
nhiên khu vực Chân Mây – Lăng Cô.
