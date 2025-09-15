Hai di tích của Ninh Bình được công nhận Di tích quốc gia đặc biệt
Thiên Anh
15/09/2025, 15:00
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1959/QĐ-TTg ngày 11/9/2025 về việc xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt (đợt 18, năm 2025) cho bốn di tích trên cả nước...
Tỉnh Ninh Bình có hai di tích lọt vào danh sách xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt đợt này. Đó là Quần thể danh thắng và khảo cổ Tam Chúc và Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Chùa Cổ Lễ.
Chùa Cổ Lễ là một công trình kiến trúc đặc sắc hiếm có, kết hợp hài hòa giữa kiến trúc truyền thống phương Đông và phong cách Gothic phương Tây, thể hiện sự giao hòa độc đáo giữa Phật giáo và Thiên Chúa giáo.
Chùa là nơi thờ phụng hai danh nhân Tiến sĩ Đào Toàn Bân và Trạng nguyên Đào Sư Tích – những người có công lớn trong việc xây dựng truyền thống hiếu học của quê hương.
Hằng năm, từ ngày 13 đến 16 tháng 9 âm lịch, tại chùa diễn ra Lễ hội Cổ Lễ để tưởng niệm Đức Thánh tổ Nguyễn Minh Không. Trải qua nhiều biến cố, công trình vẫn được gìn giữ gần như nguyên trạng, trở thành một minh chứng quý giá cho sự giao thoa văn hóa Đông – Tây trong kiến trúc tôn giáo Việt Nam.
Quần thể Tam Chúc tọa lạc tại phường Tam Chúc, tỉnh Ninh Bình, cách Chùa Hương khoảng 4 km. Đây là khu vực núi đá vôi có dạng địa hình “karst” – tức dạng địa hình đá vôi nhiệt đới ẩm, được hình thành do quá trình phong hóa và bào mòn hàng triệu năm, tạo nên những ngọn núi hình tháp, thung lũng, hang động và suối ngầm.
Sự phát triển địa chất hơn 5 triệu năm đã tạo nên cảnh quan vừa nguyên sơ vừa hùng vĩ, được phủ xanh bởi thảm rừng, nổi bật với vẻ đẹp tự nhiên độc đáo. Nơi đây cũng là môi trường sinh sống của loài Voọc mông trắng – một trong những loài linh trưởng quý hiếm nhất thế giới, hiện có hơn 400 cá thể.
Tam Chúc không chỉ có giá trị về cảnh quan và sinh thái mà còn giàu ý nghĩa khảo cổ học. Các nghiên cứu cho thấy đây là nơi cư trú của người Việt cổ, chịu ảnh hưởng của văn hóa Hòa Bình cách đây từ 20.000 đến 30.000 năm.
Đặc biệt, kết quả khai quật tại hang Đội 4 phát hiện mộ song táng có niên đại khoảng 10.000 năm, được coi là một trong những di tích văn hóa Hòa Bình sớm nhất ở Việt Nam và Đông Nam Á. Khu vực này còn lưu giữ nhiều dấu tích gắn liền với sự hình thành và phát triển của Phật giáo, đặc biệt là thời kỳ Thiền sư Nguyễn Minh Không nhà Lý và Phật hoàng Trần Nhân Tông thời Trần.
Với việc bổ sung Chùa Cổ Lễ và Quần thể Tam Chúc, đến nay Ninh Bình đã có tổng cộng 10 di tích quốc gia đặc biệt, bên cạnh các di sản nổi bật như Quần thể danh thắng Tràng An, Cố đô Hoa Lư, Nhà thờ đá Phát Diệm, Kênh Nhà Lê...
Cùng với hai di tích của Ninh Bình, trong đợt xếp hạng lần này, Thủ tướng Chính phủ còn công nhận Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Nguyên và Khu lưu niệm nhà cách mạng Huỳnh Thúc Kháng tại Quảng Nam là Di tích quốc gia đặc biệt.
Hải Phòng: Sẽ có nhiều điểm mới trong Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn – VTV 2025
Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn – VTV 2025 sẽ diễn ra từ ngày 01/8 đến ngày 16/8 âm lịch (tức từ ngày 22/9 đến ngày 07/10 dương lịch) với sự tham gia của 16 “ông trâu”…
Kết nối quá khứ, xây dựng tương lai
Trong suốt hơn 25 năm qua, Pháp đã tích cực hỗ trợ sự phát triển của các bảo tàng tại Việt Nam, từ Bảo tàng Dân tộc học Hà Nội cho đến các chương trình bảo tồn di sản văn hóa...
Huế thúc đẩy du lịch sinh thái
Hội nghị tham vấn du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái do UBND thành phố Huế tổ chức ngày 11/9 đã trở thành dịp để chính quyền, doanh nghiệp và người dân cùng trao đổi giải pháp cho loại hình du lịch đặc sắc vùng cao...
Nghệ An kỷ niệm 995 năm danh xưng, 95 năm Xô viết và đón Bằng Di tích quốc gia đặc biệt
Tối 12/9, tại thành phố Vinh, Nghệ An long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 995 năm danh xưng Nghệ An (1030-2025), 95 năm Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930-2/9/2025) và đón Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt những địa điểm ghi dấu phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh.
Chiến lược tiếp thị mới cho các hãng hàng không
Trong bối cảnh ngành vận tải du lịch ngày càng cạnh tranh, việc xây dựng và duy trì chương trình khách hàng thân thiết trở thành một yếu tố sống còn cho sự phát triển bền vững của các hãng hàng không...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: