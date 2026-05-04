Thứ Hai, 04/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Không lo “Sell in May”, xác suất tăng điểm trong tháng 5 vẫn cao?

Thu Minh

04/05/2026, 09:09

Thống kê trên chỉ số VN-Index, kết quả cho thấy xác suất tăng điểm vẫn cao trên 50%, đặc biệt hiệu ứng tháng 4 trên 5% thường ảnh hưởng tiếp tục tích cực trong tháng 5.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Nhận định về xu hướng thị trường chứng khoán tháng 5, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối Ngân hàng đầu tư - Phó Giám đốc Khối kinh doanh, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình – ABS cho biết: Thống kê trên chỉ số VN-Index, kết quả cho thấy xác suất tăng điểm vẫn cao trên 50%, đặc biệt hiệu ứng tháng 04 trên 5% thường ảnh hưởng tiếp tục tích cực trong tháng 05.

Trong tuần qua, nhóm chỉ số chứng khoán châu Á vẫn tăng trưởng vượt trội so với các kênh đầu tư khác, đặc biệt dẫn đầu vẫn là thị trường chứng khoán Hàn Quốc và Đài Loan.

Trong khi đó, giá dầu Brent vẫn đang trong xu hướng tăng trưởng tích cực khi căng thẳng Mỹ-Iran vẫn chưa hạ nhiệt hoàn toàn và dự báo tình trạng này có thể sẽ còn tiếp tục kéo dài, điều này cho thấy rủi ro lạm phát có thể sẽ vẫn ở mức cao trong ngắn hạn. Thị trường dầu mỏ sẽ quan tâm nhiều hơn về hạn ngạch mới của OPEC được công bố trong tuần giao dịch tới sau động thái các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất rút khỏi OPEC.

Trong tuần qua, sự can thiệp vào thị trường tiền tệ của Chính phủ Nhật khiến chỉ số USD giảm mạnh nhằm kìm hãm sự suy yếu của đồng Yên. Tuy vậy, điều này cũng không hỗ trợ kéo dài cho đà hồi phục của nhóm kim loại (vàng, bạc,…), nhóm hàng hóa này vẫn đang trong xu hướng giảm ngắn và trung hạn.

Các quỹ cổ phiếu Hoa Kỳ thu hút ròng khoảng 7,05 tỷ USD trong tuần qua. Đây là tuần thứ hai liên tiếp dòng vốn dương, cho thấy niềm tin dần quay lại.

Điểm sáng vốn hóa lớn khi các quỹ Large-cap (Vốn hóa lớn) là động lực chính với mức gom ròng lên tới 14,67 tỷ USD. Nhà đầu tư dường như đang tìm nơi trú ẩn ở các doanh nghiệp đầu ngành có bảng cân đối kế toán vững chắc.

Ngược lại, các quỹ Small-cap (Vốn hóa nhỏ) và quỹ cổ phiếu theo ngành (Sectoral funds) bị rút ròng lần lượt 1,34 tỷ USD và 3,82 tỷ USD.

Thị trường trái phiếu bị rút ròng hơn 10 tỷ USD. Đây là tuần bán ròng đầu tiên kể từ tháng 12/2025 sau động thái của Fed và nỗi lo lạm phát kéo dài.

Thị trường tiền tệ và kim loại quý: Các quỹ tiền tệ tiếp tục hút tiền 5,88 tỷ USD bất chấp lo ngại Chính phủ Nhật can thiệp vào đồng USD. Trong khi đó, các quỹ vàng và kim loại quý ghi nhận sự sụt giảm nhẹ do nhà đầu tư vẫn đang chốt lời sau giai đoạn tăng nóng trong năm 2025.

Một điểm tích cực của sự phục hồi mạnh mẽ trong tháng 04 là theo lịch sử trên chỉ số S&P500, lợi nhuận trên 5% trong tháng 04 thường báo hiệu tốt cho phần còn lại của năm, kể cả trong giai đoạn tháng 04-10 (giai đoạn thường hay chịu bởi hiệu ứng Sell in May).

Chỉ số PMI toàn cầu tăng mạnh cũng cho thấy nền kinh tế toàn cầu đang tăng tốc trở lại, và ông Minh cho rằng điều này đặc biệt quan trọng đối với sự xoay vòng theo chu kỳ, thị trường toàn cầu so với thị trường Mỹ, thị trường mới nổi và hàng hóa.

Tại thị trường chứng khoán Việt Nam, mức xếp hạng tăng trưởng của chỉ số VN-Index được cải thiện lên mức 79 điểm cho thấy mức tăng trưởng của thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn ở mức  trung tính.

 Thống kê trên chỉ số VN-Index, kết quả cho thấy xác suất tăng điểm vẫn cao trên 50%, đặc biệt hiệu ứng tháng 04 trên 5% thường ảnh hưởng tiếp tục tích cực trong tháng 05.

Trong khi đó, Chứng khoán MBS cho rằng sau nhịp hồi phục hơn 5 tuần liên tiếp, chỉ số Vn-Index có khả năng vượt ngưỡng 1.900 điểm, đây cũng là vùng đỉnh cũ hồi đầu năm 2026, tuy vậy thị trường có thể rơi vào nhịp điều chỉnh trên diện rộng khi dòng tiền đang co cụm ở một vài cổ phiếu riêng lẻ.

Về kỹ thuật, vùng hỗ trợ cho nhịp điều chỉnh ở khu vực 1.780 – 1.800 điểm. Sau mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 1/2026, thị trường đi vào vùng trũng thông tin ở tháng 5, bối cảnh chỉ số đi lên nhưng danh mục đa phần thua lỗ hoặc đang bị bỏ lại phía sau và dòng tiền đứng ngoài đang tạo sự phân kỳ đối với chỉ số.

Đây không phải là dấu hiệu kết thúc xu hướng tăng mà là nhịp nghỉ cần thiết để tích lũy động năng cho quá trình vượt đỉnh 1.900 điểm trong dài hạn. Rủi ro đáng lưu ý là diễn biến thất thường từ xung đột tại khu vực Trung Đông; tháng 5 là vùng trũng thông tin ở trong nước, trong khi chứng khoán thế giới đang ở vùng đỉnh mới cũng tiềm ẩn rủi ro điều chỉnh.

VN-Index chịu áp lực điều chỉnh trong tuần tới?

08:16, 01/05/2026

MWG: Ông Đoàn Văn Hiểu Em muốn bán 2 triệu cổ phiếu để đầu tư vào DMX

08:13, 01/05/2026

Tăng trưởng GDP 2 chữ số, nhu cầu điện cũng tăng trưởng kép, cổ phiếu nào tiềm năng nhất?

07:44, 30/04/2026

Tăng trưởng GDP 2 chữ số, nhu cầu điện cũng tăng trưởng kép, cổ phiếu nào tiềm năng nhất?

Từ khóa:

chỉ số VN-INDEX giá dầu Brent ông Nguyễn Thế Minh quỹ cổ phiếu Hoa Kỳ rủi ro lạm phát tăng trưởng kinh tế toàn cầu thị trường trái phiếu Xu hướng thị trường chứng khoán

Đọc thêm

VN-Index tiếp tục gặp khó vì trụ, dòng tiền mua mạnh cổ phiếu vừa và nhỏ

VN-Index tiếp tục gặp khó vì trụ, dòng tiền mua mạnh cổ phiếu vừa và nhỏ

Từ mức tăng đối đa 1,22% (+22,1 điểm), VN-Index đã đánh mất gần như toàn bộ thành quả khi chốt phiên sáng chỉ còn +0,08% (+1,56 điểm). VIC và VHM đảo chiều mạnh đã gây áp lực lớn lên chỉ số. Dù vậy độ rộng tích cực cho thấy các cổ phiếu còn lại vẫn đang xuất hiện dòng tiền mua tốt.

KIS: Ưu đãi phí 0,1%, tặng cổ phiếu cho nhà đầu tư quay lại giao dịch

KIS: Ưu đãi phí 0,1%, tặng cổ phiếu cho nhà đầu tư quay lại giao dịch

Chứng khoán KIS triển khai chương trình ưu đãi phí giao dịch chỉ 0,1% trên nền tảng app iKIS, đồng thời tặng cổ phiếu miễn phí dựa trên giá trị giao dịch tích lũy.

Áp lực giảm giá vàng trong ngắn hạn còn lớn?

Áp lực giảm giá vàng trong ngắn hạn còn lớn?

Giới phân tích nhận định chừng nào cuộc chiến ở Vùng Vịnh chưa kết thúc, áp lực giảm đối với giá vàng vẫn còn lớn...

Giá vàng đuối sức khi đồng USD hồi phục

Giá vàng đuối sức khi đồng USD hồi phục

Giá vàng thế giới biến động mạnh trong phiên giao dịch đầu tiên của tháng 5 và kết thúc phiên trong trạng thái giảm, dưới sức ép từ sự hồi phục của tỷ giá đồng USD...

Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới, giá dầu trượt dốc sau tin tốt về đàm phán hòa bình

Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới, giá dầu trượt dốc sau tin tốt về đàm phán hòa bình

Những đỉnh cao mới lại được thiết lập trên thị trường chứng khoán Mỹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (1/5), khi giá cổ phiếu Apple tăng mạnh và giá dầu thô sụt giảm...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đòn bẩy “vốn mồi” và tư duy “chấp nhận rủi ro”

eMagazine

Đòn bẩy “vốn mồi” và tư duy “chấp nhận rủi ro”

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

eMagazine

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

eMagazine

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

GREENFEED: Tăng trưởng bền vững là cùng cộng đồng phát triển

Doanh nghiệp

2

Trung Quốc cấm doanh nghiệp sa thải lao động vì AI

Kinh tế số

3

Du lịch TP. Hồ Chí Minh "bội thu" 8.700 tỷ đồng trong 2 kỳ nghỉ lễ

Du lịch

4

Xung đột Trung Đông thúc đẩy tham vọng điện hạt nhân ở Đông Nam Á

Kinh tế xanh

5

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 4/2026

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy