Không lo “Sell in May”, xác suất tăng điểm trong tháng 5 vẫn cao?

Nhận định về xu hướng thị trường chứng khoán tháng 5, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối Ngân hàng đầu tư - Phó Giám đốc Khối kinh doanh, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình – ABS cho biết: Thống kê trên chỉ số VN-Index, kết quả cho thấy xác suất tăng điểm vẫn cao trên 50%, đặc biệt hiệu ứng tháng 04 trên 5% thường ảnh hưởng tiếp tục tích cực trong tháng 05.

Trong tuần qua, nhóm chỉ số chứng khoán châu Á vẫn tăng trưởng vượt trội so với các kênh đầu tư khác, đặc biệt dẫn đầu vẫn là thị trường chứng khoán Hàn Quốc và Đài Loan.

Trong khi đó, giá dầu Brent vẫn đang trong xu hướng tăng trưởng tích cực khi căng thẳng Mỹ-Iran vẫn chưa hạ nhiệt hoàn toàn và dự báo tình trạng này có thể sẽ còn tiếp tục kéo dài, điều này cho thấy rủi ro lạm phát có thể sẽ vẫn ở mức cao trong ngắn hạn. Thị trường dầu mỏ sẽ quan tâm nhiều hơn về hạn ngạch mới của OPEC được công bố trong tuần giao dịch tới sau động thái các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất rút khỏi OPEC.

Trong tuần qua, sự can thiệp vào thị trường tiền tệ của Chính phủ Nhật khiến chỉ số USD giảm mạnh nhằm kìm hãm sự suy yếu của đồng Yên. Tuy vậy, điều này cũng không hỗ trợ kéo dài cho đà hồi phục của nhóm kim loại (vàng, bạc,…), nhóm hàng hóa này vẫn đang trong xu hướng giảm ngắn và trung hạn.

Các quỹ cổ phiếu Hoa Kỳ thu hút ròng khoảng 7,05 tỷ USD trong tuần qua. Đây là tuần thứ hai liên tiếp dòng vốn dương, cho thấy niềm tin dần quay lại.

Điểm sáng vốn hóa lớn khi các quỹ Large-cap (Vốn hóa lớn) là động lực chính với mức gom ròng lên tới 14,67 tỷ USD. Nhà đầu tư dường như đang tìm nơi trú ẩn ở các doanh nghiệp đầu ngành có bảng cân đối kế toán vững chắc.

Ngược lại, các quỹ Small-cap (Vốn hóa nhỏ) và quỹ cổ phiếu theo ngành (Sectoral funds) bị rút ròng lần lượt 1,34 tỷ USD và 3,82 tỷ USD.

Thị trường trái phiếu bị rút ròng hơn 10 tỷ USD. Đây là tuần bán ròng đầu tiên kể từ tháng 12/2025 sau động thái của Fed và nỗi lo lạm phát kéo dài.

Thị trường tiền tệ và kim loại quý: Các quỹ tiền tệ tiếp tục hút tiền 5,88 tỷ USD bất chấp lo ngại Chính phủ Nhật can thiệp vào đồng USD. Trong khi đó, các quỹ vàng và kim loại quý ghi nhận sự sụt giảm nhẹ do nhà đầu tư vẫn đang chốt lời sau giai đoạn tăng nóng trong năm 2025.

Một điểm tích cực của sự phục hồi mạnh mẽ trong tháng 04 là theo lịch sử trên chỉ số S&P500, lợi nhuận trên 5% trong tháng 04 thường báo hiệu tốt cho phần còn lại của năm, kể cả trong giai đoạn tháng 04-10 (giai đoạn thường hay chịu bởi hiệu ứng Sell in May).

Chỉ số PMI toàn cầu tăng mạnh cũng cho thấy nền kinh tế toàn cầu đang tăng tốc trở lại, và ông Minh cho rằng điều này đặc biệt quan trọng đối với sự xoay vòng theo chu kỳ, thị trường toàn cầu so với thị trường Mỹ, thị trường mới nổi và hàng hóa.

Tại thị trường chứng khoán Việt Nam, mức xếp hạng tăng trưởng của chỉ số VN-Index được cải thiện lên mức 79 điểm cho thấy mức tăng trưởng của thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn ở mức trung tính.

Trong khi đó, Chứng khoán MBS cho rằng sau nhịp hồi phục hơn 5 tuần liên tiếp, chỉ số Vn-Index có khả năng vượt ngưỡng 1.900 điểm, đây cũng là vùng đỉnh cũ hồi đầu năm 2026, tuy vậy thị trường có thể rơi vào nhịp điều chỉnh trên diện rộng khi dòng tiền đang co cụm ở một vài cổ phiếu riêng lẻ.

Về kỹ thuật, vùng hỗ trợ cho nhịp điều chỉnh ở khu vực 1.780 – 1.800 điểm. Sau mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 1/2026, thị trường đi vào vùng trũng thông tin ở tháng 5, bối cảnh chỉ số đi lên nhưng danh mục đa phần thua lỗ hoặc đang bị bỏ lại phía sau và dòng tiền đứng ngoài đang tạo sự phân kỳ đối với chỉ số.

Đây không phải là dấu hiệu kết thúc xu hướng tăng mà là nhịp nghỉ cần thiết để tích lũy động năng cho quá trình vượt đỉnh 1.900 điểm trong dài hạn. Rủi ro đáng lưu ý là diễn biến thất thường từ xung đột tại khu vực Trung Đông; tháng 5 là vùng trũng thông tin ở trong nước, trong khi chứng khoán thế giới đang ở vùng đỉnh mới cũng tiềm ẩn rủi ro điều chỉnh.