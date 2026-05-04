Thị trường sẽ duy trì phân hóa khi VN-Index điều chỉnh

Theo thống kê, thanh khoản toàn thị trường tháng 4 chỉ còn 26.300 tỷ đồng, mức thấp nhất kể từ đầu năm (theo tháng).

Chỉ số Vn-Index tăng tuần thứ 6 liên tiếp, chuỗi tăng dài nhất kể từ cuối tháng 7/2025. Chốt tuần giao dịch chỉ với 2 phiên, VN-Index dừng ở 1.854 điểm, tăng +0,8 điểm (+0,04%) nhờ sự hỗ trợ từ nhóm cổ phiếu Vingroup (+9 điểm), trong đó: VIC (+3,1 điểm), VHM (+4,2 điểm), …

Thông tin đang chú ý trong tuần thị trường chứng khoán Việt Nam nghỉ lễ là việc 4 ngân hàng trung ương lớn (Fed, ECB, BOE, BOJ) cùng giữ nguyên lãi suất, nhưng áp lực thắt chặt chính sách tiền tệ đang tăng lên.

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) cảnh báo họ có thể phải tăng lãi suất trong những tháng tới, khi các ngân hàng trung ương đối mặt với cú sốc năng lượng do cuộc chiến Trung Đông gây ra.

Tuy vậy, từ Mỹ cho đến đến Đài Loan, Nhật Bản và Hàn Quốc, một nghịch lý đang xuất hiện với các chỉ số chứng khoán lại tiến lên các mức cao kỷ lục.

Điểm chung ở các thị trường lập mức cao kỷ lục như Mỹ hay Hàn Quốc lại đến từ sự dẫn dắt khá hẹp, độ rộng khá tập trung, diễn biến thị trường do sự chi phối của các cổ phiếu siêu vốn hóa dẫn dắt.

Nhìn chung, đà tăng của thị trường quốc tế hiện nay được nuôi dưỡng bởi một "phản ứng kép": kỳ vọng vào mùa kết quả kinh doanh tích cực và tâm lý hưng phấn trước những tín hiệu đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran. Tuy nhiên, đây là một đợt phục hồi dựa trên tâm lý mong manh, rất dễ tổn thương nếu tiến trình địa chính trị không đạt kỳ vọng.

Nhận định về triển vọng thị trường chứng khoán tuần này, MBS cho rằng lạm phát của Việt Nam tăng mạnh hơn dự kiến trong tháng 4, khi đà tăng giá năng lượng toàn cầu do chiến tranh Iran gây ra bắt đầu lan sang chi phí vận tải và đầu vào. Tính chung 4 đầu năm, chỉ số CPI tăng 3,99% so với cùng kỳ năm 2025. Lạm phát cơ bản tháng 4/2026 tăng 0,88% so với tháng trước và tăng 4,66% so với cùng kỳ năm trước.

Bình quân 4 tháng đầu năm 2026, lạm phát cơ bản tăng 3,89% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 3,99% của CPI bình quân chung do giá xăng dầu, gas và thực phẩm biến động mạnh làm CPI chung tăng, trong khi các yếu tố này được loại trừ trong danh mục tính toán lạm phát cơ bản.

Đây là thông tin sẽ tác động rõ nét đến thị trường trong tuần đầu tháng 5 trong bối cảnh thị trường đang ở vùng trũng thông tin hỗ trợ trong nước.

Chuỗi tăng 5-6 tuần liên tiếp đã giúp VN-Index hoàn tất một chuyến “khứ hồi” ấn tượng kể từ khi xung đột Trung Đông bùng nổ. Trong 2 tuần vừa qua, chỉ số đã tiến sát ngưỡng đỉnh lịch sử quanh 1.900 điểm.

Tuy nhiên, bức tranh nội tại thị trường lại cho thấy sự phân hóa rõ nét. Trong khi chỉ số chính phục hồi mạnh, phần lớn các nhóm cổ phiếu lại bị “bỏ lại phía sau”.

Theo thống kê từ cuối tháng 2/2026 – thời điểm xung đột Trung Đông bắt đầu – chỉ có hai nhóm gần như không bị ảnh hưởng hoặc tăng tốt là Vingroup (+26,5%) và Bất động sản dân cư (+10,5%). Đáng chú ý, các nhóm cổ phiếu được kỳ vọng hưởng lợi trực tiếp từ xung đột lại có diễn biến trái ngược, vẫn chưa thể “về bờ”: Dầu khí (-28%), Hóa chất (-11,7%), Logistics (-11%),…

Trong bối cảnh dòng tiền bị hút vào chỉ một số ít nhóm cổ phiếu trụ, thanh khoản toàn thị trường hầu như không tăng dù chỉ số hồi phục 180 điểm trong tháng 4 vừa qua. Theo thống kê, thanh khoản toàn thị trường tháng 4 chỉ còn 26.300 tỷ đồng, mức thấp nhất kể từ đầu năm (theo tháng).

Trong chuỗi tăng 6 tuần vừa qua, thanh khoản bình quân toàn thị trường chỉ đạt 25.800 tỷ đồng, thấp hơn tuần tạo đáy 28.600 tỷ đồng. Một số lực cản khiến dòng tiền lớn vẫn chưa nhập cuộc, xu hướng dòng tiền nhiều khả năng sẽ tiếp tục ở mức thấp hoặc giảm thêm khi thị trường quay lại giao dịch sau kỳ nghỉ lễ dài ngày và phải mất thêm 1 tuần nữa mới rõ xu hướng.

Trong bối cảnh thị trường đang thiếu vắng thông tin hỗ trợ, thanh khoản thị trường khả năng vẫn ở mức thấp trong các phiên tăng nhưng sẽ tăng ở các phiên điều chỉnh. Mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 1/2026 cũng như đại hội cổ đông gần như đã ở giai đoạn cuối mà không tạo được hiệu ứng đáng kể thì dòng tiền sau kỳ nghỉ lễ càng ít có động lực để mạo hiểm, nhất là khi chỉ số VN-Index đang ở vùng đỉnh cũ và ít cơ hội ở nhóm cổ phiếu thị trường.

Một số nhóm cổ phiếu có khả năng giữ chân dòng tiền như: Vingroup, Xây dựng & Vật liệu Xây dựng, Bất động sản dân cư, Ngân hàng...

Về kỹ thuật, MBS tiếp tục dự báo một kịch bản rung lắc hoặc điều chỉnh kỹ thuật là cần thiết để dòng tiền thực hiện "áp lực chốt lời cơ cấu" từ nhóm Vingroup sang các nhóm ngành khác. Đây không phải là dấu hiệu kết thúc xu hướng mà là nhịp nghỉ cần thiết để tích lũy động năng cho quá trình vượt đỉnh 1.900 điểm trong dài hạn.

Việc tập trung vào các cổ phiếu có nội lực tăng trưởng riêng lẻ thay vì đặt cược vào chỉ số chung sẽ là chìa khóa để bảo vệ thành quả trong giai đoạn "xanh vỏ đỏ lòng" này. Sự thận trọng tại vùng 1.900 điểm là cần thiết để chờ đợi một xác nhận rõ ràng hơn về xu hướng vào tháng 5.

Chứng khoán Agriseco đồng quan điểm khi cho rằng VN-Index biến động giằng co với thanh khoản duy trì ở mức thấp khi chỉ số tiến gần ngưỡng kháng cự 1.870 – 1.900 điểm.

Chỉ số sẽ tiếp tục trạng thái tích lũy và kiểm thử lại ngưỡng kháng cự trên trong thời gian tới. Tâm lý phòng thủ của nhà đầu tư kỳ vọng sẽ sớm kết thúc sau kỳ nghỉ lễ, tạo động lực để VN-Index xác định xu hướng rõ ràng hơn. Vùng 1.800 – 1.830 điểm sẽ là ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn trong các nhịp rung lắc. Nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức 60 – 70% danh mục, sẵn sàng tái cơ cấu sang các nhóm thu hút dòng tiền tốt khi xuất hiện điểm bứt phá. Ưu tiên quan tâm nhóm ngân hàng, thép và các cổ phiếu có câu chuyện riêng biệt.