Hải Phòng trở thành điểm đến tin cậy, hấp dẫn nhà đầu tư

Đỗ Hoàng

26/03/2026, 08:41

Ông Nguyễn Ngọc Tú, Giám đốc Sở Tài chính Hải Phòng, chia sẻ về những tiềm năng lợi thế sau khi được mở rộng không gian của thành phố cảng…

Ông Nguyễn Ngọc Tú, Giám đốc Sở Tài chính Hải Phòng, cam kết sẽ đồng hành thực chất với doanh nghiệp.

Trả lời VnEconomy về đầu tư, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất do Sở Tài chính Hải Phòng, ông Nguyễn Ngọc Tú, Giám đốc Sở Tài chính Hải Phòng, cho hay thành phố cảng sẽ tiếp tục phát huy lợi thế cạnh tranh, trở thành cực tăng trưởng khu vực phía Bắc.

DUY TRÌ TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG HAI CON SỐ

PV: Năm 2025, Hải Phòng đã hợp nhất với tỉnh Hải Dương, điều này đã giúp thành phố được mở rộng không gian phát triển, trở thành cực tăng trưởng trọng điểm?

Ông Nguyễn Ngọc Tú: Có thể nói, năm 2025 là đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong tiến trình phát triển và cải cách hành chính của thành phố Hải Phòng. Việc hợp nhất thành phố Hải Phòng (cũ) và tỉnh Hải Dương đã mở rộng không gian phát triển, tối ưu hóa nguồn lực và cộng hưởng lợi thế của từng địa phương, từng bước hình thành một cực tăng trưởng trọng điểm, có vai trò dẫn dắt và thúc đẩy phát triển của vùng và cả nước.

Trong bối cảnh nhiều cơ hội và thách thức đan xen, thành phố vẫn duy trì được đà tăng trưởng cao, đồng thời, bảo đảm bộ máy hành chính vận hành ổn định, thông suốt, không gián đoạn.

Năm 2025, Hải Phòng tiếp tục đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP ở mức 2 con số, cụ thể là 11,81%, gấp 1,47 lần tăng trưởng bình quân chung của cả nước, đứng thứ 2 toàn quốc và trở thành địa phương duy nhất cả nước 11 năm liên tiếp duy trì mức tăng trưởng hai con số. Quy mô nền kinh tế của thành phố ước đạt xấp xỉ 30 tỷ USD, đứng thứ 3 toàn quốc.

PV: Ngoài duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP, Hải Phòng còn đạt được những thành tựu đáng kể nào nữa, thưa ông?

Ông Nguyễn Ngọc Tú: Thu hút đầu tư của Hải Phòng cũng tiếp tục đạt kết quả ấn tượng. Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn năm 2025 đạt 321.000 tỷ đồng. Tổng thu hút đầu tư trong nước đạt hơn 371.000 tỷ đồng, tăng gấp 8,3 lần so với cùng kỳ. Tổng thu hút vốn FDI đạt 2,89 tỷ USD với nhiều dự án quy mô lớn, công nghệ cao được triển khai.

Công tác quy hoạch được triển khai đồng bộ, tạo không gian phát triển mới và rõ ràng cho nhà đầu tư. Hải Phòng là một trong những địa phương hoàn thành sớm điều chỉnh Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn 2050. Đồng thời, hoàn thiện quy hoạch Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, qua đó mở rộng quỹ đất, định hình các khu vực phát triển công nghiệp, dịch vụ, logistics hiện đại.

Cùng với đó, cải cách hành chính được đẩy mạnh thực chất, hiệu quả, với mục tiêu giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp. Thủ tục đầu tư, kinh doanh được đơn giản hóa, rút ngắn thời gian xử lý, góp phần nâng cao tính minh bạch và khả năng tiếp cận chính sách của nhà đầu tư.

Thành phố dẫn đầu cả nước về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, Chỉ số cải cách hành chính PAR Index, Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước SIPAS và Chỉ số Xanh cấp tỉnh, đứng thứ ba về Chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh và đứng thứ tư cả nước về Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương.

Những kết quả đó cho thấy Hải Phòng không chỉ là điểm đến tiềm năng, mà đang trở thành điểm đến tin cậy, hiệu quả và ngày càng hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.

CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ LÀ LỢI THẾ CẠNH TRANH

PV: Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 226 về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố, đây có thể xem là một lợi thế cạnh tranh của Hải Phòng?

Ông Nguyễn Ngọc Tú: Ngày 27/6/2025, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 226 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng. Đây là một trong những nền tảng quan trọng góp phần nâng cao sức hấp dẫn của môi trường đầu tư của thành phố. Nghị quyết gồm 6 nhóm chính sách với 41 cơ chế đặc thù, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, ổn định và hấp dẫn.

Nghị quyết cho phép Hải Phòng thành lập Khu Thương mại tự do với những cơ chế chính sách vượt trội chưa từng có như thuế suất thu nhập doanh nghiệp ưu đãi, miễn thị thực và cấp thẻ tạm trú dài hạn cho chuyên gia và gia đình, cùng các thủ tục đầu tư được đơn giản hóa tối đa.

Đây chính là những lợi thế cạnh tranh trực tiếp, giúp Hải Phòng trở thành điểm đến hấp dẫn bậc nhất khu vực miền Bắc và cả nước, thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư.

PV: Để duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức hai con số trong giai đoạn tới, Hải Phòng sẽ tập trung vào những khâu đột phá nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Ngọc Tú: Bước sang giai đoạn 2026 - 2030, thành phố Hải Phòng xác định mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số, bình quân khoảng 13–14%/năm, huy động khoảng 2,4 triệu tỷ đồng vốn đầu tư toàn xã hội để phát triển kết cấu hạ tầng, công nghiệp, dịch vụ và đô thị hiện đại.

Thành phố tập trung phát triển hạ tầng chiến lược, đẩy nhanh các dự án giao thông trọng điểm, mở rộng các khu công nghiệp hiện đại gắn với thu hút công nghệ cao và phát triển bền vững. Hải Phòng định hướng phát triển theo mô hình tăng trưởng xanh, kinh tế số, mở rộng không gian đô thị và phấn đấu trở thành thành phố cảng hiện đại, văn minh, sinh thái, giữ vai trò cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc.

Để thực hiện mục tiêu đó, Sở Tài chính cùng các cơ quan ban ngành của thành phố sẽ tập trung xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, nhất quán, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, nhanh gọn. Chúng tôi cũng chủ động tháo gỡ kịp thời khó khăn, đồng hành thực chất với doanh nghiệp, tạo môi trường thuận lợi để nhà đầu tư triển khai dự án nhanh, hiệu quả.

Thành phố Hải Phòng xác định “sự hài lòng và thành công của doanh nghiệp là thước đo trực tiếp hiệu quả điều hành của chính quyền”.

