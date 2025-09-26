Hải Phòng đặt mục tiêu tăng trưởng 13% mỗi năm

Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng tại Đại hội lần thứ 1 nhiệm kỳ 2025 - 2030 (diễn ra ngày 26 và 27/9/2025) đề ra mục tiêu đến năm 2030, Hải Phòng trở thành thành phố cảng biển, công nghiệp hiện đại văn minh. Để đạt được mục tiêu này, Hải Phòng xác định quan điểm phát triển kinh tế là phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế đô thị cảng biển, tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng hiện đại, bền vững.

PHÁT HUY LỢI THẾ ĐÔ THỊ CẢNG BIỂN

Trong báo cáo của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng, giai đoạn 2020 – 2025, các thành tựu kinh tế xã hội của thành phố thể hiện trên thành tựu của 2 tỉnh thành phố Hải Phòng, Hải Dương trước thời điểm hợp nhất (ngày 1/7/2025).

Theo đó, giai đoạn 2021 - 2025, trong 4 năm liên tiếp, Hải Phòng (cũ) vượt mức thu ngân sách 100.000 tỷ đồng. Quy mô nền kinh tế Hải Phòng được mở rộng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 11,39%/năm. Thành phố đã thành lập mới 10 khu công nghiệp, 13 cụm công nghiệp, đưa tổng số khu công nghiệp của Hải Phòng lên tới 23 khu công nghiệp, 20 cụm công nghiệp.

Thành phố Hải Phòng đã có tới 6 khu bến cảng thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện được đưa vào vận hành. Hạ tầng giao thông, hai trung tâm logistics được đầu tư đồng bộ, kết nối với khu vực cảng biển quốc tế, kết nối với hàng lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 317,3 tỷ USD…

Giai đoạn này, tỉnh Hải Dương (cũ) có tổng thu ngân sách của cả 4 năm đạt hơn 125.994 tỷ đồng. GRDP có mức tăng bình quân 9,8%/năm. Tại tỉnh Hải Dương quy hoạch và xây dựng mới 8 khu công nghiệp, 24 cụm công nghiệp, đưa tổng số khu công nghiệp của Hải Dương lên 20 khu công nghiệp và 60 cụm cộng nghiệp, quy hoạch một số trung tâm logistics lớn. Mô hình kinh tế được cơ cấu lại theo hướng tăng trưởng xanh, tiếp cận nhanh với kinh tế số.

Theo báo cáo từ Thành uỷ Hải Phòng, sau giai đoạn phát triển 2021- 2025, Hải Phòng từng bước khẳng định vai trò trung tâm công nghiệp, đô thị hạt nhân vùng đồng bằng sông Hồng, Cửa ngõ quốc tế phía Đông Bắc tổ quốc. Đặc biệt, sau sáp nhập Hải Phòng – Hải Dương, quy mô nền kinh tế của thành phố Hải Phòng mới đứng thứ 3 toàn quốc.

Hải Phòng lại vừa được Trung ương cho phép hưởng cơ chế, chính sách đặc thù. Thành phố được thành lập Khu kinh tế ven biển phía Nam, xây dựng khu thương mại tự do thế hệ mới, khu kinh tế chuyên biệt, phát triển cảng Nam Đồ Sơn, Cảng hàng không quốc tế Hải Phòng, đầu tư các tuyến đường sắt liên vùng. Hải Phòng được phát triển trở thành trung tâm năng lượng sạch khu vực phía Bắc.

Theo báo cáo của Ban chấp hành Đảng bộ Hải Phòng, trong giai đoạn 2025 - 2030, thành phố sẽ phát triển kinh tế trên cơ sở phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế đô thị cảng biển và trung tâm kinh tế vùng. Nền kinh tế được tái cơ cấu theo hướng hiện đại, bền vững, động lực phát triển là khoa học, công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Thành phố xác định sẽ phát triển mạnh mẽ kinh tế tư nhân, kiến tạo môi trường thuận lợi, minh bạch, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tư nhân và doanh nhân lớn mạnh, đủ năng lực tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, đóng vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế Hải Phòng.

Để phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế đô thị cảng biển, trung tâm kinh tế vùng, Hải Phòng xác định các đột phá chiến lược như triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt là xây dựng Khu thương mại tự do thế hệ mới. Bên cạnh đó là hoàn thiện hệ thống quy hoạch toàn thành phố để tối đa nguồn lực, hình thành các vùng động lực tăng trưởng mới.

Hải Phòng sẽ tập trung đầu tư đồng bộ, hiện đại hệ thống hạ tầng chiến lược về cảng biển, công nghiệp, logistics, đồng thời, xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm du lịch biển với các động lực phát triển Cát Bà, Đồ Sơn, Côn Sơn – Kiếp Bạc.

ĐỔI MỚI MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG

Trong báo cáo chính trị, Đảng bộ thành phố Hải Phòng xác định giai đoạn 2026 - 2030 GRDP tăng trưởng bình quân 13%/năm trở lên, GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 11.247 USD/người (tỷ giá hiện hành). Tỷ trọng đóng góp kinh tế số trong GRDP đến năm 2030 đạt trên 35%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng bình quân 15,5%- 16,5% năm; tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP đến năm 2030 đạt 47%- 48%; tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghiệp công nghệ cao trong công nghiệp chế biến, chế tạo đến năm 2030 đạt trên 60%.

Kim ngạch xuất khẩu đến năm 2030 đạt 75 tỷ USD. Sản lượng hàng hoá thông qua các cảng năm 2030 đạt 380 triệu tấn. Tỷ trọng đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) vào GRDP đến năm 2030 đạt 57%. Tốc độ tăng năng suất lao động bình quân đạt khoảng 11%/năm.

Xác định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, Hải Phòng cũng đặt mục tiêu, đến năm 2030, toàn thành phố có trên 87.000 doanh nghiệp tư nhân. Trong đó, có ít nhất 3 doanh nghiệp lớn tham gia chuỗi giá trị kinh tế toàn cầu. Khu vực kinh tế tư nhân đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 14,5%- 15%/năm, đóng góp khoảng 43- 45% GRDP và 55% - 57% thu ngân sách nội địa (trừ tiền sử dụng đất).

Để thực hiện được các mục tiêu đề ra, Hải Phòng sẽ cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng hiện đại, bền vững với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như ưu tiên phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghệ hỗ trợ, đặc biệt là các ngành phục vụ chuỗi giái trị toàn cầu như công nghệ bán dẫn, AI, robot, nặng lượng tái tạo, vật liệu mới.

Đồng thời, khôi phục và phát triển có chọn lọc các ngành từng là thế mạnh như cơ khí chế tạo, đóng tàu, vận tải biển, dịch vụ cảng biển, du lịch biển. Thu hút các tập đoàn năng lượng lớn đầu các dự án điện LNG, điện gió ngoài khơi nhằm phát triển năng lượng sạch, từng bước đưa Hải Phòng trở thành trung tâm năng lượng sạch, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, bảo đảm an ninh năng lượng.

Hải Phòng sẽ thành lập Khu thương mại tự do thế hệ mới gắn với tích hợp khu phi thuế quan, khu công nghiệp công nghệ cao, phát triển trung tâm dịch vụ logisitcs, thương mại và cảng biển, tập trung khai thác hiệu quả tài nguyên du lịch biển đảo và di sản văn hoá cũng là những ưu tiên hàng đầu trong việc triển khai có hiệu quả cơ chế đặc thù, có tính đột phá để đổi mổi mô hình tăng trưởng kinh tế, đưa nền kinh tế Hải Phòng hội nhập mạnh mẽ kinh tế quốc tế.

Hải Phòng cũng đẩy mạnh phát triển các trung tâm logistics (quy mô trên 50 ha) hoặc dịch vụ logistics (quy mô đến 50 ha) nhằm hình thành không gian dịch vụ logistics gắn với các dự án trọng điểm như đường sắt cao tốc Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Cảng Nam Đồ Sơn, Cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện, Khu kinh tế ven biển phía Nam, Cảng hàng không quốc tế tại khu vực Tiên Lãng.