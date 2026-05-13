Hải Phòng đầu tư tuyến đường đô thị hơn 1.244 tỷ đồng
Đỗ Hoàng
13/05/2026, 09:59
Dự án tuyến đường từ đường Hồ Sen đến nút giao Quán Mau (Hải Phòng) dài 640m cùng đảo xuyến nút giao Quán Mau có tổng mức đầu tư hơn 1.244 tỷ đồng…
Ngày 13/5/2026, thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết thành phố đã có quyết định chủ trương đầu tư dự án tuyến đường từ đường Hồ Sen đến nút giao Quán Mau (đường Lạch Tray) dài 640m cùng đảo xuyến nút giao Quán Mau với tổng mức đầu tư hơn 1.244 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố.
Dự án có mục tiêu đầu tư xây dựng tuyến đường từ đường Hồ Sen đến nút giao Quán Mau và chỉnh trang vùng phụ cận (khu vực phường Lê Chân) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hải Phòng làm chủ đầu tư có tổng mức đầu tư hơn 1.244 tỷ đồng từ vốn ngân sách thành phố. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là hơn 1.051 tỷ đồng, chi phí xây dựng hơn 68 tỷ đồng, còn lại là chi phí dự phòng, chi phí quản lý, tư vấn và chi phí khác.
Dự án có mục tiêu hoàn thiện hệ thống giao thông đồng bộ theo quy hoạch, tạo ra tuyến đường trục ngang trong khu vực, kết nối các tuyến đường trục dọc Hồ Sen, Lạch Tray. Tuyến đường được đầu tư sẽ giúp giảm áp lực giao thông trên đường Nguyễn Văn Linh, nơi có mật độ xe container ra vào cảng đông đúc, góp phần giảm ùn tắc giao thông, tăng cường an toàn giao thông.
Dự án sau khi xây dựng còn giúp chỉnh trang đô thị trong khu vực có mật độ dân cư cao, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận Lê Chân và Ngô Quyền (nay là phường Lê Chân và Gia Viên) nói riêng và của thành phố Hải Phòng nói chung theo định hướng đồng bộ, hiện đại hoá bền vững đạt tiêu chí đô thị loại 1 cấp quốc gia.
Dự án có quy mô đầu tư xây dựng mới tuyến đường từ đường Hồ Sen đến đường trục Khu đô thị ICC với chiều dài 640m, quy mô 4 làn xe bề rộng nền đường 25m cùng nút giao thông Quán Mau dạng đảo xuyến. Ngoài ra là các hạng mục hạ tầng kỹ thuật cấp thoát nước, an toàn giao thông, cây xanh, điện chiếu sáng.
Dự án tuyến đường nối đường Hồ Sen đến nút giao Quán Mau được thực hiện tại địa bàn phường Lê Chân và phường Gia Viên, thời gian thực hiện 2025 – 2029. Giai đoạn chuẩn bị dự án năm 2025 – 2026, giai đoạn thực hiện dự án 2026 – 2029 (giải phóng mặt bằng, thi công xây dựng năm 2026 – 2028, quyết toán bàn giao đưa vào sử dụng năm 2029).
Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông Hải Phòng có trách nhiệm lập, trình thẩm định, phê duyệt, tổ chức triển khai dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan. Các sở Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Công thương và các cơ quan liên quan có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quyết định chủ trương đầu tư dự án, báo cáo UBND thành phố theo quy định.
Hải Phòng không chấp thuận điều chỉnh quy hoạch 2 dự án tại nút giao thông Quán Mau
14:53, 16/02/2024
Quảng Ninh đề xuất đầu tư cải tạo nâng cấp cầu Đá Bạc nối với Hải Phòng
08:26, 09/04/2026
Hải Phòng đầu tư tuyến đường Đông – Tây hơn 19.000 tỷ đồng theo hình thức BT
Liên kết FDI và doanh nghiệp nội: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng mới
Tại Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển 2026, TS Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy thu hút FDI nhằm tạo liên kết, cộng hưởng thực chất với doanh nghiệp trong nước...
[Phóng sự ảnh]: Gắn kết FDI với doanh nghiệp Việt, nâng sức cạnh tranh cho nền kinh tế
Tại Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2026, đại diện cơ quan quản lý, chuyên gia kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng thảo luận các giải pháp thu hút FDI chất lượng cao, tăng cường liên kết với doanh nghiệp Việt Nam, qua đó tạo sức bật cho tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới...
Việt Nam cần định hình chiến lược FDI hiệu quả cho giai đoạn phát triển mới
Tại chương trình làm việc với ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, đại diện các hiệp hội và doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam đã đưa ra nhiều kiến nghị, giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, qua đó nâng cao khả năng thu hút dòng vốn FDI và góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng cao của quốc gia....
Kết nối và hợp lực giữa đầu tư nước ngoài và trong nước: Chìa khóa cho “FDI thế hệ mới”
Trong bối cảnh dòng chảy vốn toàn cầu đang có nhiều biến động, việc định vị lại vai trò của nguồn vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và mối liên kết với khu vực kinh tế tư nhân trong nước đang trở thành yêu cầu bắt buộc đối với Việt Nam…
UOB: Kênh vốn xuyên biên giới là nguồn lực quan trọng cho tăng trưởng
Tại Diễn đàn Vietnam Connect Forum 2026, đại diện UOB Việt Nam nhận định Việt Nam đang nổi bật trong thu hút FDI so với khu vực, đồng thời chỉ ra dư địa lớn của các kênh dẫn vốn xuyên biên giới và thị trường trái phiếu trong bối cảnh nhu cầu vốn cho tăng trưởng giai đoạn tới ngày càng gia tăng…
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: