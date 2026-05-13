Hải Phòng đầu tư tuyến đường đô thị hơn 1.244 tỷ đồng

Dự án tuyến đường từ đường Hồ Sen đến nút giao Quán Mau (Hải Phòng) dài 640m cùng đảo xuyến nút giao Quán Mau có tổng mức đầu tư hơn 1.244 tỷ đồng…

Ngày 13/5/2026, thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết thành phố đã có quyết định chủ trương đầu tư dự án tuyến đường từ đường Hồ Sen đến nút giao Quán Mau (đường Lạch Tray) dài 640m cùng đảo xuyến nút giao Quán Mau với tổng mức đầu tư hơn 1.244 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố.

Dự án có mục tiêu đầu tư xây dựng tuyến đường từ đường Hồ Sen đến nút giao Quán Mau và chỉnh trang vùng phụ cận (khu vực phường Lê Chân) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hải Phòng làm chủ đầu tư có tổng mức đầu tư hơn 1.244 tỷ đồng từ vốn ngân sách thành phố. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là hơn 1.051 tỷ đồng, chi phí xây dựng hơn 68 tỷ đồng, còn lại là chi phí dự phòng, chi phí quản lý, tư vấn và chi phí khác.

Dự án có mục tiêu hoàn thiện hệ thống giao thông đồng bộ theo quy hoạch, tạo ra tuyến đường trục ngang trong khu vực, kết nối các tuyến đường trục dọc Hồ Sen, Lạch Tray. Tuyến đường được đầu tư sẽ giúp giảm áp lực giao thông trên đường Nguyễn Văn Linh, nơi có mật độ xe container ra vào cảng đông đúc, góp phần giảm ùn tắc giao thông, tăng cường an toàn giao thông.

Dự án sau khi xây dựng còn giúp chỉnh trang đô thị trong khu vực có mật độ dân cư cao, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận Lê Chân và Ngô Quyền (nay là phường Lê Chân và Gia Viên) nói riêng và của thành phố Hải Phòng nói chung theo định hướng đồng bộ, hiện đại hoá bền vững đạt tiêu chí đô thị loại 1 cấp quốc gia.

Dự án có quy mô đầu tư xây dựng mới tuyến đường từ đường Hồ Sen đến đường trục Khu đô thị ICC với chiều dài 640m, quy mô 4 làn xe bề rộng nền đường 25m cùng nút giao thông Quán Mau dạng đảo xuyến. Ngoài ra là các hạng mục hạ tầng kỹ thuật cấp thoát nước, an toàn giao thông, cây xanh, điện chiếu sáng.

Dự án tuyến đường nối đường Hồ Sen đến nút giao Quán Mau được thực hiện tại địa bàn phường Lê Chân và phường Gia Viên, thời gian thực hiện 2025 – 2029. Giai đoạn chuẩn bị dự án năm 2025 – 2026, giai đoạn thực hiện dự án 2026 – 2029 (giải phóng mặt bằng, thi công xây dựng năm 2026 – 2028, quyết toán bàn giao đưa vào sử dụng năm 2029).

Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông Hải Phòng có trách nhiệm lập, trình thẩm định, phê duyệt, tổ chức triển khai dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan. Các sở Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Công thương và các cơ quan liên quan có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quyết định chủ trương đầu tư dự án, báo cáo UBND thành phố theo quy định.