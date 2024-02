Hải Phòng không chấp thuận điều chỉnh quy hoạch 2 dự án tại nút giao thông Quán Mau

Ngày 16/2, nguồn tin của VnEconomy cho biết UBND TP. Hải Phòng đã có văn bản không chấp thuận điều chỉnh quy hoạch 2 lô đất CC6 và CH2 tại nút giao thông Quán Mau theo hướng tăng chiều cao từ 9 tầng lên 21 tầng mà chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng PG (Công ty PG) đề xuất.

TRÚNG ĐẤU GIÁ 2 DỰ ÁN LIỀN KỀ

Công ty PG vốn là chủ đầu tư dự án công viên Rồng Biển diện tích 1,7ha tại dải trung tâm thành phố Hải Phòng. Cuối năm 2017, UBND TP. Hải Phòng thu hồi đất dự án công viên Rồng Biển để phục vụ chỉnh trang công viên tại dải trung tâm thành phố. Công ty PG đề nghị UBND TP. Hải Phòng bố trí 4 lô đất tại vị trí mới gồm 2 lô đất CC6, CH2 nằm liền kề nhau tại tại nút giao thông Quán Mau (phường Đông Hải, quận Lê Chân) và 2 lô đất TM2, TM7 tại Khu đô thị mới Bắc sông Cấm, huyện Thuỷ Nguyên).

Năm 2019, Công ty PG đã trúng đấu giá 2 lô đất CC6 và CH2. UBND TP. Hải Phòng ra quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất, công nhận Công ty PG làm chủ đầu tư 2 dự án Khu phức hợp thương mại dịch vụ kết hợp với căn hộ để bán hoặc cho thuê tại lô đất CC6 và dự án chung cư hỗn hợp tại lô đất CH2. Cả 2 lô đất đều có quy hoạch chiều cao tối đa 9 tầng.

Khu vực nút giao thông Quán Mau nơi Công ty PG đề nghị điều chỉnh quy hoạch 2 dự án mà doanh nghiệp trúng đấu giá.

Trong đó, lô đất CC6 với diện tích 1.770m2 được quy hoạch hơn 942m2 đất ở tại đô thị, hơn 827m2 đất thuê trả tiền một lần cho cả thời gian thuê 50 năm (gồm hơn 473m2 đất thương mại dịch vụ và 354m2 đất cây xanh), giá trị trúng đấu giá hơn 55,1 tỷ đồng. Lô đất CH2 thuộc dự án nút giao thông Quán Mau có diện tích hơn 2.786m2 đất ở, tổng giá trị trúng đấu giá hơn 90,8 tỷ đồng.

Cuối năm 2021, Công ty PG đã nộp hơn 146 tỷ đồng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo thông báo của cơ quan chức năng. Việc nộp tiền sử dụng đất sau khi trúng đấu giá được xác định chậm so với tiến độ. Tuy nhiên, Công ty PG cho rằng do các năm 2020 - 2021 xảy ra dịch bệnh COVID-19 nên được miễn tiền chậm nộp đối với khoản tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

NHIỀU LẦN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH TĂNG CHIỀU CAO

Tháng 3/2020, sau khi trúng đấu giá, Công ty PG đã có văn bản đề nghị UBND TP. Hải Phòng cho điều chỉnh quy hoạch theo hướng hợp 2 thửa đất thành 1 để triển khai xây dựng 1 công trình cao 27 tầng. Tháng 3/2023, Công ty PG lần thứ 2 có văn bản đề nghị điều chỉnh quy hoạch 2 lô đất để xây dựng 2 công trình thương mại dịch vụ, văn phòng, khách sạn, căn hộ bán và cho thuê cao 27 tầng + 2 tầng hầm (để xe).

Tháng 8/2023, lần thứ 3, Công ty PG tiếp tục đề xuất được điều chỉnh quy hoạch cho phép xây dựng công trình cao 21 tầng, diện tích sàn xây dựng hơn 43.000m2 (giảm so với phương án đề xuất 27 tầng hơn 6.900m2) với tổng cộng 342 căn hộ (giảm 57 căn so với phương án đề xuất 27 tầng), diện tích bãi đỗ xe hơn 6.800m2 vẫn đảm bảo vượt 120% so với tiêu chuẩn hiện hành.

Công ty PG cho rằng thời điểm cuối năm 2019, khi xây dựng phương án đấu giá 2 khu đất, cơ quan chức năng đã căn cứ theo quy hoạch chi tiết 1/500 được UBND TP. Hải Phòng phê duyệt từ năm 2009. Căn cứ Luật quy hoạch đô thị, quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt từ năm 2009 cần phải rà soát, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của TP. Hải Phòng.

Trước các đề xuất này, ngày 25/10/2023, UBND TP. Hải Phòng đã có văn bản số 7288/VP-QH không xem xét việc điều chỉnh quy hoạch hai lô đất CC6 và CH2 theo đề xuất của chủ đầu tư. Tiếp đó, ngày 19/1, UBND TP. Hải Phòng lại có văn bản truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND thành phố không chấp thuận đề xuất điều chỉnh quy hoạch của Công ty PG.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng đề nghị Công ty PG khẩn trương thực hiện dự án khu phức hợp thương mại, dịch vụ kết hợp căn hộ bán hoặc cho thuê tại lô CC6, dự án đầu tư xây dựng chung cư hỗn hợp tại lô CH2 theo chỉ đạo của UBND thành phố tại văn bản số 7288/VP-QH.